26 января, 2018, 13:23

Дмитрий Марценишин

Украинский боксер Александр Усик встречается с латвийцем Майрисом Бриедисом в объединительном бою за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC

1/2 финала WBSS (Всемирной боксерской суперсерии). Бой за титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 91 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета)

Александр Усик (Украина) - Майрис Бриедис (Латвия)

27 января, Рига (Латвия), Arena Riga (10 300 зрителей)

Начало - 10 декабря, 22:15 по киевскому времени

Прямая трансляция - телеканал "Интер"

Александр Усик

Возраст: 31 год

Рост: 190 см

Размах рук: 198 см

Стойка: левша

Статистика: 13 боев - 13 побед (11 нокаутом) - 0 поражений

Александр Усик вплотную приблизился к своей главной цели в крузервейте - объединение чемпионских поясов. В Риге украинец впервые в карьере драться сразу за два титула. Кроме его собственного пояса WBO в субботу вечером на кону будет стоять чемпионское звание WBC Майриса Бриедиса.

Возможность определить абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе появилась благодаря новому проекту - Всемирной боксерской суперсерии, которую осенью прошлого года запустил немецкий промоутер Калле Зауэрланд.

Ему удалось собрать в одном турнире восемь лучших тяжеловесов мира, среди которых и чемпионы по четырем разным версиям. Победитель получит все титулы, $10 млн и трофей Мохаммеда Али.

Александр Усик начал выступления в WBSS поединком против Марко Хука. Экс-чемпиона мира из Германии, удерживавший титул WBO шесть лет и доминировал в дивизионе.

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9 сентября прошлого года в Берлине украинец всем наглядно продемонстрировал, что в тяжелом весе появился новый лидер, а времена Хука давно прошли. Усик доминировал в ринге на протяжении всего поединка и не оставил никаких шансов титулованному сопернику.

В 10 раунде немецкий боксер окончательно прекратил сопротивляться, заставил рефери остановить поединок и зафиксировать победу украинца техническим нокаутом. Александр Усик вышел в полуфинал WBSS.

Майрис Бриедис

Возраст: 33 года

Рост: 186 см

Размах рук: 190 см

Стойка: ортодокс

Статистика: 23 боя - 23 победы (18 нокаутом)

Майрису Бриедису путь к признанию также открыл поединок с Марко Хуком. С ним латвиец дрался 1 апреля прошлого года в Дортмунде. Боксеры оспаривали титул чемпиона мира WBC, который оставил вакантным британец Тони Бэллью, который решил покорять супертяжелый вес.

Бриедис имел преимущество на протяжении всего поединка против Хука и уверенно победил единогласным решением судей - 118:109, 116:111, 117:110.

В четвертьфинале WBSS латвийский боксер встречался с Майком Пересом. Кубинец лучше известен благодаря выступлениям в супертяжелом весе, но для участия во Всемирной боксерской категории он опустился в крузервейт.

Бриедис превосходил соперника в классе, но Перес оказался крайне неудобным соперником. Поединок прошел в вязкой борьбе и оказался скучным для зрителей - Бриедис не показал всего на что способен.

Однако, латвиец приспособился к сопернику-левше, постепенно взял под контроль события в ринге и сделал свое дело даже при неблагоприятных условиях. Судьи единогласно зафиксировали его победу - 116:110, 114:112, 115:111.

Что происходило перед боем

Интересно, что поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом мог состояться еще в 2016 году. Тогда промоутеры боксеров почти договорились о встрече. Украинец даже слетал в Ригу, чтобы посмотреть на будущего соперника в действии в бою против нигерийца Оланреважу Дуродоли.

Бриедис тогда победил техническим нокаутом в 9 раунде, а Усик лично зашел в раздевалку, чтобы поздравить латыша.

Но вскоре Бриедис получил возможность сразиться за вакантный титул WBC и боксеры решили отложить поединок. Собственно время выяснить отношения наступил в полуфинале WBSS.

Организатор турнира Калле Зауэрланд особо подчеркнул статусность поединка украинца против латвийца. Дело в том, что этот бой будет первым объединяющим в весе до 91 кг за последние 9 лет.

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Отметил этот факт и Александр Усик. "Объединительные бои проводятся не часто, ведь все боксеры держатся за свои пояса. Когда только начали появляться такие разговоры, то я сказал, что хотел бы такой турнир - чтобы четыре чемпиона поставили титулы. Однако, я не думал, что организаторам удастся со всеми договориться", - сказал Усик.

Кроме этого перед боем украинец в очередной раз подтвердил - если станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте, то перейдет в супертяжелый вес. Там Усик прежде всего стремится встретиться с британцем Энтони Джошуа, который в прошлом году нокаутировал и отправил на пенсию Владимира Кличко.

Майрис Бриедис опыт выступлений в хевивейте на профессиональном уровне уже имеет. В 2015 году он поразил всех победой над нынешним чемпионом мира WBA Мануэлем Чарром из Германии. Соперника, который был тяжелее на 15 кг латвиец отправил в ужасный нокаут - Чарр упал лицом на ринг и несколько минут не мог прийти в себя.

Решительно настроен Бриедис и перед боем против Усика. В частности, он заверил, что осознает сколько этот бой значит для всей Латвии, не избалованная большим спортивными победами.

"Для меня на первом месте будут не деньги, а возможность доказать себе, семье и всему латвийскому народу, что мы чего-то стоим", - сказал Бриедис на заключительной перед поединком пресс-конференции.

Кто будет фаворитом

Фаворитом в поединке между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом выглядит украинский боксер. В частности, букмекеры предлагают на его победу коэффициент 1.14, а на выигрыш латыша дают 5.50.

Эксперты обращают внимание на то, что Усик превосходит соперника почти по всем параметрам. Он выше ростом и имеет больший размах рук. Украинец обладает гораздо большим техническим арсеналом, чем соперник. Он преобладает Бриедиса в скорости. А в работе "на ногах" Усику вообще в этой весовой категории нет равных.

Поэтому большинство прогнозов сводится к тому, что украинский боксер уверенно победит по очкам, либо техническим нокаутом в поздних раундах.

Впрочем, есть и один убийственный аргумент и в пользу Майриса Бриедиса. В отличие от Усика, латвиец является настоящим панчером и обладает мощным нокаутирующим ударом. Очевидно, именно на него он будет делать ставку. Потому судейским решение выиграть у украинца в Бриедиса, объективно говоря, шансов почти нет.

Другой финалист WBSS определится 3 февраля в Сочи поединка между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.