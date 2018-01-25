Жеребьевка Лиги наций. Какие шансы сборной Украины против Чехии и Словакии

25 января, 2018, 09:51

Дмитрий Марценишин

Сборная Украины по футболу на групповом раунде Лиги наций сыграет в одной группе с Чехией и Словакией

Зачем создали Лигу наций

УЕФА объявил о появлении нового турнира для сборных в 2014 году. Его создали, чтобы заменить товарищеские матчи, которые не имеют никакого турнирного значения. Их решили заменить официальными соревнованиями, которые должны привлечь больший зрительский интерес.

Розыгрыш Лиги наций будет происходить каждые два года. Команды в ней разбиты на четыре дивизиона согласно рейтингу, который сформировался по итогам предыдущих отборочных турниров чемпионата мира и Евро.

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Четыре лучшие команды из каждой лиги будут повышаться в классе, а четыре худшие - будут выбивать в низший дивизион. Финальная часть Лиги наций состоится в июне 2019 года. А весной 2020 года победители 16 групп разыграют в стыковых матчах 4 дополнительные путевки на Евро-2020.

За них поборются сборные, которые не пробились на чемпионат Европы через традиционный отборочный турнир. Поэтому места команд, которые уже получили путевки, займут сборные, которые расположились вслед за ними в группах.

Перед жеребьевкой сборная Украины оказалась в европейском рейтинге на 18 месте и попала во второй по силе дивизион. В итоге соперниками сборной Украины по группе стали команды Чехии и Словакии. В европейском рейтинге чехи занимают 23 место, а словаки - 16.

Что известно о сборной Чехии

Ни одна из команд из нашей группы не вышла в финальную часть чемпионата мира-2018. Напомним, Украина стала третьей в группе I, пропустив вперед команды Исландии и Хорватии.

Чехия финишировала на аналогичной позиции в группе C - вслед за Германией и Северной Ирландией. Чехи набрали 15 очков, немцы взяли максимально возможные 30 пунктов, а британцы - 19. Команда Карла Яролима опередила Норвегию, Азербайджан и Сан-Марино.

В матчах с главными конкурентами чехи набрали лишь 1 очко, сыграв дома вничью с Северной Ирландией - 0:0. В решающем матче они ей в гостях уступили со счетом 0:2. Германии чехи проиграли обе игры - 0:3 - на выезде и 1:2 - дома.

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Последний крупный турнир на котором играла Чехия - Евро-2016. Тогда она не смогла преодолеть групповой раунд, финишировав последней в группе с Испанией, Турцией и Хорватией.

В целом в чешском футболе сейчас не хватает классных футболистов. Особенно это заметно на фоне предыдущего поколения, которое вели за собой такие мастера, как Павел Недвед, Томаш Росицки и Петр Чех. Последний еще защищает ворота на клубном уровне за английский "Арсенал", но карьеру в сборной уже завершил.

Чехия и Украина ранее в официальных матчах не встречались, но провели две товарищеские игры. В 2011 году украинцы под руководством Олега Блохина разгромно уступили в Праге со счетом 0:4. В следующем году во Львове команда Блохина сыграла с чехами вничью 0:0.

Что известно о команде Словакии

Словакию можно назвать величайшим неудачником квалификации чемпионата мира-2018. Она финишировала в группе F сразу за Англией, но оказалась девятой лишней командой среди обладателей вторых мест и в стыковые матчи не попала.

Особенно это выглядит несправедливым, если учесть, что команда Яна Козака опередила в группе крепкие сборные Шотландии и Словении. Однако, именно в матчах с главными конкурентами словаки потеряли очки, которых потом не хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Шотландию команда Козака разбила дома - 3:0, но уступила ей в гостях - 1:2. А со Словенией обменялась домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Англии словаки дважды уступили - 0:1, 1:2.

Они вместе с Шотландией набрали 18 очков, но опередили их по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Словения финишировала с 15 пунктами. Также в группе F выступали Латвия и Сан-Марино.

В финальной части крупного турнира Словакия последний раз играла на Евро-2016 и дошла там до 1/8 финала. В группе словаки стали третьими, вслед за Уэльсом и Англией. А путевку в плей-офф завоевали благодаря победе над Россией - 2:1. Однако в 1/8 финала команде Козака никаких шансов не оставила Германия - 0:3.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2016 Словакия играла в одной группе с Украиной. Она смогла опередить команду Михаила Фоменко. Стратегически важную победу словаки одержали в первом туре в Киеве, где переиграли украинцев 1:0. Дома они достигли с украинцами благоприятной домашней ничьи 0:0 и финишировали в группе вторыми после Испании. Словакия попала на Евро-2016 напрямую, а Украина была вынуждена бороться за путевку в стыковых матчах.

Если золотое поколение сборной Чехии уже сошло со сцены, то словацкие звезды находятся на пути к своему угасанию. Крупнейшая из них - Марек Гамшик - все еще остается лидером итальянского "Наполи", но выглядит несколько хуже, чем в лучшие годы.

10 ноября прошлого года он не помог словакам спастись от поражения в товарищеском матче во Львове. На гол Лукаша Штетини украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки и победили со счетом 2:1.

Какой была реакция на жребий

В целом в группе 1 дивизиона B собрались примерно равные по силам соперники, среди которых сложно назвать фаворита.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что нашей команде в Лиге наций выпали достойные соперники.

"Нам выпали достойные соперники. Оба наши оппонента - отличные команды, они демонстрируют привлекательный футбол. В прошлом году мы встречались со Словакией в товарищеском поединке, получилась хорошая игра", - сказал Шевченко.

Тренер сборной Чехии Карел Яролим назвал сборную Украины амбициозной командой, но особо подчеркнул принципиальность противостояния со Словакией.

"Матчи со словаками всегда для нас особенные и несут дополнительную мотивацию. Они станут серьезным испытанием. Украина - тоже крайне амбициозная команда, и она также будет стремиться занять первое место в группе", - убежден Яролим.

Лидер сборной Словакии Марек Гамшик также выделил игры своей команды с чехами.

"Нас ждут тяжелые матчи. Мы прекрасно знаем друг друга. Вряд ли стоит что-то дополнительно говорить о встрече с Чехией. Что касается Украины, то не стоит отодвигать ее на второй план", - считает Гамшик.

Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре этого года. Команды сыграют между собой по два раза - дома и в гостях.