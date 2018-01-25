Манипулировать, зарабатывая миллиарды. Почему курс биткоина "скачет" на десятки тысяч долларов

25 января, 2018, 12:59

Мария Гурская

Кто манипулирует курсом, как правительства пытаются обуздать биткоин и будет ли грандиозный обвал. Самое важное о том, что творится в крипто-экономике

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс сделали свои первые инвестиции в биткоин, когда его курс был на отметке $120. Для инвестиций они использовали деньги, которые в 2008 году после суда им заплатил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Братья Уинклвосс обвинили создателя соцсети в краже идеи и копировании кода сайта ConnectU, который также задумывался как социальная сеть. В итоге братья отказались от претензий и получили от Цукерберга компенсацию в размере $65 млн, которую позже использовали для покупки 120 тысяч биткоинов.

В 2017 году биткоин "потолстел" более чем в сто раз, сделав братьев миллиардерами. Кроме них, единственным биткоин-миллиардером считался основатель этой криптовалюты, который скрывается под ником Сатоши Накамото.

Но нестабильность курса биткоина - его характерная черта. Биткоин, который в свои пиковые моменты достигал $20 тысяч, теперь вернулся к отметке, на которой был в начале декабря 2017 года - примерно $10-11 тысяч. Business Insider пишет, что из-за этого братья Уинклвосс потеряли более чем $600 млн.

Правда, если верить тому, что они говорили ранее, это не должно сильно волновать. Они и до сих пор в плюсе и при этом рассматривают биткоин как долгосрочные инвестиции, ожидая, что $20 тыс. - лишь половина от того, на что способна криптовалюта.

Так от чего же зависит курс биткоина, кто на самом деле им руководит и какое будущее криптовалюте предсказывают эксперты? Эспрессо.TV собрал факты, теории и исследования "самой честной валюты в мире".

Кто руководит курсом биткоина

Считается, что братья владеют примерно 1% всех биткоинов, - и это тоже характерная черта криптовалюты. При кажущейся децентрализации ее курс весьма управляемый.

Недавно швейцарский банк Credit Suisse опубликовал исследование, в котором сообщается, что около 97% ведущей криптовалюты принадлежат 4% пользователей.

Согласно другим исследованиям история похожая: около 40% всех существующих на сегодняшний день биткоинив находятся в руках всего тысячи лиц - так называемых "китов".

Бывший управляющий директор и руководитель отдела финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун считает, что так называемые "киты" могут координировать действия между собой, поднимая или опуская курс криптовалюты по собственному желанию и выгоде. Какого-либо запрета, контроля или чего-то другого для них просто не существует.

Именно из-за выше указанных причин, некоторые эксперты активно предостерегают инвесторов от современных крипто-бирж. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в Journal Economics of Money, факт резкого повышения стоимости биткоинов в 2013 году (а в конце 2013 года произошел первый скачок - с $150 до $1000) был результатом мошенничества - а следовательно, и нынешние прыжки криптовалюты могут быть смоделированы.

Авторы отчета - Нейл Гандан, Джон Хамрик, Тайлер Мур и Тали Обермана - провели анализ транзакций, которые имели место на печально известной бирже Mt. Gox. В конце 2013 года на Mt. Gox происходило более 70% транзакций биткоинов.

До апреля 2014 биржа была ликвидирована из-за обвинения в хакерстве и краже около 600 тыс. биткоинов общей стоимостью (на то время) в $188 млн.

В исследовании говорится, что два торговых бота - Маркус и Вилли - "несут ответственность" за манипулирование транзакционной деятельностью, хотя на самом деле стояли за ними люди, не обладавшие биткоинами, которыми торговали.

"Увеличив объем транзакций, боты смогли влиять на цену биткоинов, заработав на этом миллионы долларов", - сказано в публикации.

Исследователи предостерегают тех, кто торгует на современных криптовалютных биржах: учитывая резкий рост количества видов криптовалюты и скачки курса, повторение истории 2013 года вполне возможно.

"Численность видов криптовалюты за анализируемый период увеличилась с 80 до 843, - говорится в исследовании. - Многие из этих рынков еще совсем небольшие, с низким объемом торгов и подвержены ценовым манипуляциям".

"Падать" криптовалюту заставляет страх

По мнению аналитиков Deutsche Bank Масао Мураками, Хироши Тори и Тао Ху, в первые три недели 2018 года связь между индексом волатильности (VIX, который еще называют "индексом страха") и курсом биткоинов вырос грандиозно.

Сейчас Volatility Index находится на рекордно низком уровне, что означает низкую волатильность на американских биржах - акции медленно и спокойно растут без резких "скачков" вверх или вниз.

В связи с этим инвесторы ищут новые, более рискованные и потенциально более выгодные пути заработать, что приводит их на криптовалютный рынок, считают аналитики.

"В условиях низких процентных ставок, низких спредов и низкой волатильности появляются новые рискованные производные инструменты, например, ставки на колебания рынка (волатильность) и крипторынки становятся все более популярными", - говорят они.

На графике приведены колебания курса биткоина в период с декабря 2016 по январь 2018 года.

Если корреляция сохранится, то, наоборот, именно криптовалюта может стать барометром для рынка акций и облигаций. К ним уже присматриваются институциональные инвесторы.

Так, рынком криптовалют заинтересовалась компания Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).

До марта она собирается подключить 15 криптовалютных бирж к своей высокоскоростной системе обмена информацией, которую используют трейдеры.

Это позволит профессиональным участникам классических финансовых рынков отслеживать биткоин и другие криптовалюты, информация о которых пока находится в руках любителей и поэтому не всегда надежная.

Как Азия пытается взять под контроль биткоин

Китай

Китай - один из эпицентров криптоторговли и майнинга хочет жестко регулировать любые криптовалютные операции на законодательном уровне.

Местная власть даже планирует запретить гражданам доступ к местным и зарубежным интернет-платформам, которые позволяют заниматься торговлей биткоинов на централизованной основе. Новость спровоцировала падение курса самой популярной криптовалюты на 15%. Как поясняет Bloomberg, Китай ввел запрет на работу криптобирж в стране еще в прошлом году, но криптоинвесторы стали пользоваться альтернативными площадками для проведения операций. По данным анонимных источников, ограничение коснется не только платформ для криптоторговли. Власти КНР также будут бороться с физическими и юридическими лицами, которые предоставляют таким платформам различные финансовые услуги. К этой категории относятся и провайдеры электронных кошельков. Частные сделки купли-продажи криптовалюты между отдельными гражданами запрещены не будут. Заявления источников подтвердил заместитель главы Народного банка Китая Г-н Гуншен. По его словам, правительство и центробанк готовят новые, более жесткие законы для регулирования криптовалютного рынка. Власть уже провела совещание, по итогам которого был составлен меморандум - он находится в распоряжении Reuters. Господин Гуншен также отметил, что контролировать ограничение будет как центральная, так и муниципальная власть. Именно на местную власть правительство Китая вложит в борьбу с майнерами криптовалют. Как рассказал заместитель главы Народного банка, чиновники на местах будут вводить ограничения на использование электроэнергии и земель, а также устанавливать налоги для компаний, вовлеченных в криптовалютноую деятельность. Ранее власти КНР вообще заявляла, что там намерены выгнать майнеров из страны. "Нельзя поддерживать псевдофинансовые инновации, которые не имеют никакого отношения к реальной экономике", - сказал Господин Гуншен. После заявления китайского регулятора курс биткоинов упал на 15%. Это произошло утром 16 января - курс опустился до $11 500. Стоимость других популярных криптовалют также упала. Впрочем, криптоинвесторы находят падению курса и другие объяснения. Например, на Reddit пишут, что инвесторы из азиатских стран начали продавать биткоины, чтобы совершать покупки перед китайским Новым годом, который отмечают 16 февраля. "В последние 4 года активный распродажа биткоинов всегда начинался за три недели до китайского Нового года", - пишет пользователь eclipsegum. Однако, пользователям Reddit эта теория не показалась убедительной. Южная Корея На прошлой неделе власти Южной Кореи заявила, что готовит законопроект, который запрещает торговлю криптовалютой, однако в конце там ограничились введением налогов на криптовалютные биржи, которые раньше действовали, по сути, вне правового поля. По данным Fortune, биржи должны будут заплатить 24,2% налога на прибыль (22% корпоративного налога и 2,2% местных налогов на прибыль) с доходов, полученных в прошлом году, при условии, что оборот конкретной бирже превысил $18,8 млн. В частности, бирже Bithumb придется заплатить 60 млрд вон ($56 млн) налога до конца марта. Правительство Южной Кореи пытается таким образом обуздать растущий рынок криптовалюты. Читайте также: Суперинвестиция или финансовый пузырь. Можно ли доверять биткоину Месяц назад он обязал раскрывать имена биткоин-трейдеров, а также запретил местным инвесторам создавать новые криптовалютные кошельки. Собственно, эти запреты так же как и события в Китае весьма повлияли на недавний обвал курса биткоинов и других криптовалют. Однако тот факт, что слухи о полном запрете криптоторговло в Южной Корее пока не оправдался, положительно сказался на рынке. Недавно издание Yonhap процитировало чиновника, который заявил, что скоро правительство обяжет криптобиржи передавать данные о транзакциях банкам - еще один шаг в сторону повышения налогового контроля, но уже для инвесторов. Самый жесткий вариант прошлой неделе изложил в своем выступлении в парламенте председатель комиссии по финансовым услугам Южной Кореи. По его словам, правительство по-прежнему рассматривает возможность закрытия всех местных криптовалютных бирж. Реальная стоимость биткоина - $ 0 ?

Команда экспертов известного банка Morgan Stanley во главе с Джеймсом Фосеттом провела собственное исследование биткоина, и пришла к мысли, что реальная стоимость криптовалюты - $0.

По мнению аналитиков, оценить криптовалюту достаточно сложно: биткоин не похож ни на валюту, ни на золото, у него нет процентной ставки и есть проблемы с масштабированием, хотя его можно назвать "цифровым золотом".

"Он не имеет никакого внутреннего использования, как золото в электронике или ювелирных изделиях. Но инвесторы, похоже, приписывают ему какую-то ценность", - считает Фосетт.

Он отметил, что за последние декабрь 2017 года среднесуточный объем торгов биткоином составил $3 млрд, в то время как показатель на валютном рынке составил $ 5,4 трлн.

При этом эксперт подчеркнул, что если криптовалюту никто не будет использовать как платежное средство, то его стоимость будет равняться нулю.

Чтобы лучше понять данную аргументацию, стоит напомнить, что такое биткоин.

Итак, биткоин - это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и действующей только в сети интернет.

Ее никто не контролирует (ред, - по крайней мере, так было задумано), эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина.

Подробнее о том, что представляет собой биткоин, читайте в материале: Что такое биткоин. Все о самой честной валюте

Будет ли грандиозный обвал?

Ветеран Уолл-стрит и директор по инвестициям, которая управляет активами на $3,5 млрд компании Bleakley Advisory, Питер Буквар присоединился к хору пророков криптоапокалипсиса: "Когда что-то дорожает по такой параболе, обычно это заканчивается там же, где эта парабола начиналась"