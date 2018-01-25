 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"

Фильмы, которые соревнуются за статуэтку "Оскара" в номинации "Лучший фильм"

Эспрессо.TV подробнее рассказали о фильмах, которые могут получить статуэтку "Оскара" - самую титулованную кинопремии мира.

Назови меня своим именем

Режиссер: Лука Гауданьино

Фильм, основанный на одноименном романе Андре Асимана и рассказывает об отношениях 17-летнего парня и 24-летнего ученого Оливера. События разворачиваются в 1983 году в Италии.

Фильм очень положительно восприняли кинокритики и зрители. После премьеры на кинофестивале в Нью-Йорке зрители аплодировали 10 минут после окончания картины - это самые долгие овации в истории кинофестиваля.

Темные времена

Режиссер: Джо Райт

Британская историческая биографическая драма рассказывает об Уинстоне Черчилле. Точнее о его первых месяцах на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

Главного героя сыграл Гэри Олдмен, который за эту роль был номинирован на “Оскар”. Режиссером фильма стал Джо Райт - один из режиссеров сериала “Черное зеркало”.

Дюнкерк

Режиссер: Кристофер Нолан

Очередной фильм от известного режиссера Кристофера Нолана, у которого уже есть три статуэтки "Оскара".

Эпическая военная драма, в основе которой лежит реальная история эвакуации 300 тысяч солдат из французского города Дюнкерк во время Второй мировой войны. 

Фильм очень масштабный. Там невероятные декорации, реальные авиационные сцены, а саундтрек писал известный композитор Ганс Циммер.

Ловушка

Режиссер: Джордан Пол

Дебютный фильм ужасов американского режиссера рассказывает о чернокожем парне, который едет в семейное поместье девушки, чтобы познакомиться с ее родителями.

Он обеспокоен межрасовым вопросом, чувствует себя неуютно в кругу белой семьи. Однако, как оказалось впоследствии - это наименьшее, что должно было бы его беспокоить.

Читайте также: Все номинанты на "Оскар-2018". Список

Благодаря этой картине режиссер Джордан Пил стал первым в истории темнокожим сценаристом и режиссером, чей дебютный фильм заработал в прокате более 100 млн долларов.

Леди Птицы

Режиссер: Грета Гервиг

В центре сюжета-история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее “Леди Птица”. В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается убежать в Нью-Йорк.

Фильм уже получил две премии “Золотой глобус” за лучший фильм и лучшую женскую роль. Картина получила достаточно высокую оценку кинокритиков. На iMDb у фильма рейтинг 7,9.

Призрачная нить

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Драматический фильм американского режиссера, который в ленте был также сценаристом, продюсером и оператором.

Картина рассказывает о лондонской индустрии моды 1950-х годов. В центре сюжета история успешного кутюрье со сложным характером Чарльза Джеймса.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Дэй-Льюис и это его последний фильм. После съемок актер объявил о завершении карьеры.

Это не первое сотрудничество актера с режиссером. Другой их совместный фильм “Нефть” получил “Оскара” в номинации “Лучшая мужская роль”.

Секретное досье

Режиссер: Стивен Спилберг

Американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий, которые завладели секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами остается выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или сохранить лояльность Белого дома.

Главные роли в фильме исполнили Мерил Стрип и Том Хэнкс. И это первый фильм, в котором они снялись вместе.

Форма воды

Режиссер: Гильермо Дель Торо

Новая картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в жанре фэнтези-мелодрамы. Лента получила "Золотого льва" как лучший фильм.

Новый фильм снят в присущем дель Торо стиле: мрачная сказка о любви женщины и монстра на фоне противостояния СССР и США в ходе холодной войны. Фильм - такая себе вариация на тему сюжета про человека-амфибию.

Наследник Ихтиандра оказывается в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают деньги для победы в холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный роман.

Три билборда за пределами Эббинга, Миссури

Режиссер: Мартин Макдона

Картина рассказывает о матери-одиночке, которая начала борьбу против полиции, которые не прилагают достаточно усилий, что найти убийцу ее дочери. Полгода назад девушку-подростка изнасиловали, а потом убили.

Женщина покупает три билборда на окраине города, где вывешивает плакаты с краткими надписями, напоминающими об убийстве дочери и бездействии шерифа.

Из всех фильмов режиссера Макдона в этом меньше всего трупов - он только один.

Картина участвовала в Венецианском фестивале, где получила приз за лучший сценарий. Также фильм получил несколько статуэток известных кинофестивалей мира.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать