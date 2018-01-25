Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"

25 января, 2018, 11:24

Фильмы, которые соревнуются за статуэтку "Оскара" в номинации "Лучший фильм"

Эспрессо.TV подробнее рассказали о фильмах, которые могут получить статуэтку "Оскара" - самую титулованную кинопремии мира.

Назови меня своим именем

Режиссер: Лука Гауданьино

Фильм, основанный на одноименном романе Андре Асимана и рассказывает об отношениях 17-летнего парня и 24-летнего ученого Оливера. События разворачиваются в 1983 году в Италии.

Фильм очень положительно восприняли кинокритики и зрители. После премьеры на кинофестивале в Нью-Йорке зрители аплодировали 10 минут после окончания картины - это самые долгие овации в истории кинофестиваля.

Темные времена

Режиссер: Джо Райт

Британская историческая биографическая драма рассказывает об Уинстоне Черчилле. Точнее о его первых месяцах на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

Главного героя сыграл Гэри Олдмен, который за эту роль был номинирован на “Оскар”. Режиссером фильма стал Джо Райт - один из режиссеров сериала “Черное зеркало”.

Дюнкерк

Режиссер: Кристофер Нолан

Очередной фильм от известного режиссера Кристофера Нолана, у которого уже есть три статуэтки "Оскара".

Эпическая военная драма, в основе которой лежит реальная история эвакуации 300 тысяч солдат из французского города Дюнкерк во время Второй мировой войны.

Фильм очень масштабный. Там невероятные декорации, реальные авиационные сцены, а саундтрек писал известный композитор Ганс Циммер.

Ловушка

Режиссер: Джордан Пол

Дебютный фильм ужасов американского режиссера рассказывает о чернокожем парне, который едет в семейное поместье девушки, чтобы познакомиться с ее родителями.

Он обеспокоен межрасовым вопросом, чувствует себя неуютно в кругу белой семьи. Однако, как оказалось впоследствии - это наименьшее, что должно было бы его беспокоить.

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Благодаря этой картине режиссер Джордан Пил стал первым в истории темнокожим сценаристом и режиссером, чей дебютный фильм заработал в прокате более 100 млн долларов.

Леди Птицы

Режиссер: Грета Гервиг

В центре сюжета-история 17-летней старшеклассницы-бунтарки Кристины Макферсон, которая просит всех называть ее “Леди Птица”. В маленьком городке она учится в консервативной католической школе и пытается убежать в Нью-Йорк.

Фильм уже получил две премии “Золотой глобус” за лучший фильм и лучшую женскую роль. Картина получила достаточно высокую оценку кинокритиков. На iMDb у фильма рейтинг 7,9.

Призрачная нить

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Драматический фильм американского режиссера, который в ленте был также сценаристом, продюсером и оператором.

Картина рассказывает о лондонской индустрии моды 1950-х годов. В центре сюжета история успешного кутюрье со сложным характером Чарльза Джеймса.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Дэй-Льюис и это его последний фильм. После съемок актер объявил о завершении карьеры.

Это не первое сотрудничество актера с режиссером. Другой их совместный фильм “Нефть” получил “Оскара” в номинации “Лучшая мужская роль”.

Секретное досье

Режиссер: Стивен Спилберг

Американская биографическая историческая драма о двух журналистах влиятельных изданий, которые завладели секретными документами о ходе войны во Вьетнаме. Перед журналистами остается выбор: опубликовать секретные документы Пентагона или сохранить лояльность Белого дома.

Главные роли в фильме исполнили Мерил Стрип и Том Хэнкс. И это первый фильм, в котором они снялись вместе.

Форма воды

Режиссер: Гильермо Дель Торо

Новая картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в жанре фэнтези-мелодрамы. Лента получила "Золотого льва" как лучший фильм.

Новый фильм снят в присущем дель Торо стиле: мрачная сказка о любви женщины и монстра на фоне противостояния СССР и США в ходе холодной войны. Фильм - такая себе вариация на тему сюжета про человека-амфибию.

Наследник Ихтиандра оказывается в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают деньги для победы в холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный роман.

Три билборда за пределами Эббинга, Миссури

Режиссер: Мартин Макдона

Картина рассказывает о матери-одиночке, которая начала борьбу против полиции, которые не прилагают достаточно усилий, что найти убийцу ее дочери. Полгода назад девушку-подростка изнасиловали, а потом убили.

Женщина покупает три билборда на окраине города, где вывешивает плакаты с краткими надписями, напоминающими об убийстве дочери и бездействии шерифа.

Из всех фильмов режиссера Макдона в этом меньше всего трупов - он только один.

Картина участвовала в Венецианском фестивале, где получила приз за лучший сценарий. Также фильм получил несколько статуэток известных кинофестивалей мира.