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5 анимационных фильмов, номинированных на "Оскар". Не обошлось без украинцев

Фильм про Ван Гога из 60 тысяч полотен и мультик по сценарию украинской сценаристки. Какие анимационные ленты номинированы на "Оскар" в этом году

Эспрессо.TV собрали ленты, которые в 2018 году вошли в номинацию "Лучший анимационный полнометражный фильм" премии "Оскар".

"С любовью, Винсент"

Режиссер: Дорота Кобеля, Хью Велчман

Страна: Великобритания, Польша

Кассовый сбор: $ 28.3 млн

О чем лента: Фильм рассказывает о жизни и загадочной смерти нидерландского художника Винсента ван Гога. Официально его смерть назвали самоубийством и закрыли дело, ведь все считали его невротиком, который отрезал себе ухо. Найти правду хочет сын почтальона Арман Рулен, который был знаком с Ван Гогом.

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Лента "С любовью, Винсент" состоит из более 60 тысяч полотен. Все они масляными красками вручную были нарисованы художниками в стиле Ван Гога, далее же их сфотографировали и сложили в один фильм. Одна секунда фильма - это 12 картин.

Только на написание картин ушло два года, а съемки заняли всего две недели. Над созданием полуторачасового фильма работало 112 мастеров со всего мира. В проекте также приняли участие 12 украинских художников: Андрей Ковтунович, Светлана Гаврищук, Татьяна Очередько, Екатерина Очередько и другие.

"Кормилица"

Режиссер: Нора Туоми

Страна: США

Кассовый сбор: $220,5 тыс

О чем лента: В центре мультфильма "Кормилица" - 11-летняя девочка Парван. Когда ее отца незаконно арестовывают, она отрезает волосы и превращается в мальчика, чтобы обеспечивать и поддерживать семью.

Для парван открывается новый мир свободы и опасности. Все происходит в Афганистане, под режимом талибов.

Мультфильм "Кормилица" показали в Канаде и США, он побывал на нескольких кинофестивалях. В Украине мультик еще не презентовали, хотя, как ни странно, сценарий на основе новеллы канадской писательницы Деборы Эллис написала 42-летняя Анита Дорон. Она родилась на Закарпатье в Берегово.

Сценарий украинки отметила голливудская актриса Анджелина Джоли и впоследствии стала продюсером анимационной ленты.

"Коко"

Режиссер: Ли Анкрич, Адриан Молина

Страна: США

Кассовый сбор: $153.4 млн

О чем лента: "Коко" — это история 12-летнего мальчика Мигеля, который живет в семье сапожников. Он тайно мечтает стать музыкантом, но в семье музыку считают проклятием. Все из-за того, что когда-то прадед Мигеля покинул жену, чтобы осуществить мечту. Он замечает, что между ним и покойным певцом Эрнесто де ла Крусом есть определенная связь.

В День мертвых мальчик собирается сыграть на праздновании, и берет гитару в склепе, который принадлежит похороненному в нем музыканту. За кражу высшие силы решают отправить Мигеля в Мир мертвых, где он встречает умерших родственников и кумира де ла Круса.

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Одна из главных фишек мультика - мексиканские краски в "Коко". Вся лента сосредоточена на мифологии и культуре Мексики, и главное событие, вокруг которого все крутится — это День мертвых. Странно, и его мексиканцы отмечают весело: они устраивают церемонии и зажигают в этот день тысячи свечей.

Сам мультик нарисован очень "живо", и это выводит его в пятерку номинантов на "Оскар".

"Фердинанд"

Режиссер: Карлос Салдана

Страна: США

Кассовый сбор: $191,1 млн

О чем лента: Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Однажды его случайно выбирают для участия в корриде в Мадриде. Его ждет много изменений и испытаний. И Фердинанд не сдается и учится быть мужественным и бесстрашным.

В мультфильме громко звучит идея ненасилия, уважения принципов Фердинанда и дружбы между теми, кто отличается друг от друга. Чтобы избегать конфликтов, он использует юмор и доброту.

Однако, в фильме есть легкое наложение мировоззрений. Например, романтичные составляющие указывают на то, что нужно следовать зову сердца. Это противопоставляется издевательствам, но четкие моральные принципы и искупление показывают, что Фердинанд готов пожертвовать собой ради дорогих и близких ему.

"Беби босс" (The Boss Baby)

Режиссер: Том МакГрат

Страна: США

Кассовый сбор: $498,9 млн

О чем лента: История в мультфильме не сразу начинается с Беби-босса. Ее начинает 7-летний мальчик Тим, обласканный родительской любовью. У него не существует никаких проблем, ведь папа с мамой уделяют ему все свое внимание.

В то же время Тим привыкает к тому, что мир крутится вокруг его персоны. Он отвергает идею родителей завести себе еще одного ребенка, потому что не хочет иметь конкурента.

Вот здесь появляется Бэби-босс под прикрытием пополнения в семье, чтобы выполнить секретную миссию "Корпорации Малышей".

В мультике показывают идеальную семью не с точки зрения родителей, а именно их детей. Главная же идея фильма "Бэби-босс" актуальна постоянно: люди, независимо от их возраста, должны делиться любовью. Ведь чем больше человек получает любви в семейном кругу, тем больше любви он подарит миру.

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