22,5 млрд за приватизацию. Как теперь будут продавать госпредприятия

25 января, 2018, 12:40

Ульяна Букатюк

Почему этот закон давно актуален, как будут проходить торги и сколько денег это принесет в бюджет

18 января Рада 266 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 “О приватизации государственного имущества”. Он должен отменить собой 7 действующих законов относительно приватизации государственной собственности.

Для чего продавать госимущество

Сейчас в Украине, согласно данным Минэкономразвития, насчитывается более 3,4 тыс. государственных предприятий. Это в 34 раза больше, чем в Китае. К тому же, далеко не все еще посчитаны, ведь есть условные сараи, гаражи, автостанции, заборы, которые упадают и о которых государство может быть даже не в курсе.

Треть государственных предприятий - банкроты. Прибыль (в 2016 году) принесли лишь 5 из 100 топовых госпредприятий. А реальный ущерб 90 госкомпаний составил 11,4 млрд грн.

Тем не менее приватизация государственных предприятий в сознании немалого количества граждан до сих пор воспринимается как антиукраинское и преступное явление. Не удивительно, что вокруг нее образовалось десятки мифов, которые охотно подкармливают популистские кандидаты.

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Но по факту, поскольку собственником госимущества является каждый гражданин, то платить за его неэффективность должны мы. Поэтому в 2016 году всем украинцам пришлось скинуться по 2 тысячи гривен на 82 миллиарда долгов государственных предприятий.

Через государственные предприятия немало денег просто исчезает.

Согласно исследованиям Центра экономической стратегии, 84% украинцев считают, что политики разворовывают деньги на госпредприятиях для своих избирательных компаний.

Как это происходит? Допустим, вы политическая сила и вам нужны финансы на выборы. Вы назначаете заместителя руководителя или главу департамента на государственном предприятии. Он начинает принимать решение в ваших финансовых и политических интересах.

Это плохо для бизнеса и снижает рыночную стоимость предприятия и его прибыли. Но это не проблема, потому что это государственное предприятие и потери несут налогоплательщики, а не вы лично, объясняет президент Киевской Школы Экономики Тимофей Милованов.

Что предлагает закон

Приватизация госимущества была среди требований МВФ для получения транша. Также о ее необходимости заявляли в Европарламенте. Приватизацию обсуждают годами, но до дел дошло только сейчас.

Первое чтение законопроект прошел еще в ноябре, между чтениями внесено более 700 поправок. Однако смысл закона остался неизменным: приватизация упрощается, мы идем навстречу инвесторам, сокращаем сроки подачи документов.

Для того чтобы сделать процесс приватизации понятным, Минэкономразвития и Фонд госимущества разработали так называемый триаж - сортировка госактивов по группам (останутся у государства в долгосрочной перспективе; передадут временному владельцу; передадут в коммунальную собственность; проданы и ликвидированы).

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн. Также сокращаются сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

В зависимости от величины эти предприятия будут продавать. Малые - через электронные аукционы (вроде ProZorro.Продажи), которые получат аккредитацию от Кабмина. Большие продавать, привлекая инвестиционного советника (он предлагает стартовую цену, ищет потенциальных покупателей, показывает актив).

Государство оставляет в своих руках 15 стратегических предприятий (Укрзализныця, Нафтогаз, ключевые оборонные и аэрокосмические заводы, энергетические компании), а также другие важные крупные предприятия, связанные с обороной и национальной безопасностью, правоохранительной деятельностью, общенациональной инфраструктурой и тому подобное (таких насчитали 363).

Важно также, что в обоих случаях продаются только объекты. Земля под ними и в дальнейшем будет оставаться государственной собственностью.

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Как продавать малые

“Начинать надо с простейшего — с небольших предприятий, давно убыточных (часто искусственно), что висят обузой на шее государства хотя бы из-за своего количества (около 900, но лишь 11% всех активов)”, - считает соучредитель Гражданской Платформы Новая Валерий Пекарь.

Почему приватизация была провалена до сих пор? Потому, что начинали с самого сложного — с крупных прибыльных предприятий, часто монопольных, вокруг которых есть конфликты интересов больших групп. Попытки одних кланов победить другие в нашей стране балансов и противоречий обычно завершаются ничем, уверен Пекарь.



Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица. Для этого нужно подать заявку, уплатить средства за участие и внести гарантийный взнос.

Проводить аукцион можно в строго отведенное время - не ранее чем через 20 дней после публикации о продаже, но не позднее 35-го дня этой публикации. Чтобы аукцион состоялся, необходимо не менее двух участников и по крайней мере один шаг на повышение. Один участник может получить актив, только если предлагает более высокую стартовую цену.

В целом объекту на продажу дают три шанса

Если первый аукцион прошел неудачно, стартовую цену для повторного аукциона снижают на 25% или проводят торги без нее (продают тому, кто предложит больше).

Третий раз актив выставляют на аукцион “со скидкой” 50% от стартовой цены или опять же “без условий”.

Отдельное условие предусмотрено для тех, кто арендовал государственную собственность и теперь захочет ее купить. Если аудиторские выводы гласят, что арендатор все годы улучшал состояние госимущества за собственные деньги и долгов нет, участник торгов получит право его выкупить.

Что будет с большими

Чтобы продать государственную собственность с активами более 250 млн грн, нужно привлекать так называемого инвестиционного советника. Если в проекте закона к первому чтению это положение было рекомендательным, то после второго - оно стало обязательным.

Инвестиционный советник будет избираться на открытом конкурсе. После утверждения его кандидатуры Кабинетом Министров инвестиционный советник будет собирать информацию об объекте, будет готовить информационный пакет, будет определять спрос на объект приватизации, искать заинтересованных покупателей и на основе этого устанавливать стартовую цену для аукциона. Свое предложение он направит на утверждение Кабинета Министров (или местного органа исполнительной власти).

Важно, что будет осуществляться анализ потенциальных покупателей. Закон запрещает продажу государственного имущества стране-агрессору и связанным с ней лицам. Также в торгах не имеют права участвовать лица, которые привлечены к процессу. После выяснения всех нюансов, будет происходить аукционом с "тремя шансами", как в случае и с малыми объектами.

Добросовестным инвесторам закон гарантирует стабильность - их будут защищать нормы английского права. Законопроект запрещает в течение года после приватизации возбуждать дела о банкротстве предприятий, на основаниях, которые возникли до завершения приватизации.

Сколько заработаем

В Кабмине рассчитывают ежегодно приватизировать 10-15 больших и хотя бы 100-150 мелких объектов.

Фонд государственного имущества утвердил список государственных объектов, которые планируют продать в 2018 году. Там перечень из более 400 малых объектов, среди которых детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли. Перечень крупных будет согласовывать ФГИ и Кабинет Министров - пока такого списка нет.

На продаже активов государство в этом году рассчитывает заработать 22,5 млрд грн. Напомним, в 2017 году от приватизации планировали заработать 17 млрд грн, но удалось получить чуть больше миллиарда. 2016 год оказался еще хуже - доход от приватизации составил менее 1% от запланированного. Возможно, принятие закона разблокирует этот порочный круг.

И важно понимать, что приватизация способна принести не только деньги в бюджет, но и спровоцировать прирост иностранных инвестиций, приход новых технологий и создание рабочих мест.