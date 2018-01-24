Украинская "Сказка о деньгах" - на самом деле не о деньгах. Почему стоит посмотреть этот фильм

24 января, 2018, 11:24

"Сказка о деньгах" - это не только поучительная история о человеческой слабости и скупости. Это - фильм-притча о сострадании, благе и любви

Новую украинскую ленту, снятую по мотивам сказки писателя Владимира Короленко, уже отметили на 5-м Индийском фестивале кинофильмов. Окунуться в украинскую сказку зрители смогут уже 25 января.

"Сказка о деньгах" - не только о деньгах

Парень из деревни по имени Лев получает в наследство мельницу, которая когда-то принадлежала его дяде. Тот при весьма загадочных обстоятельствах утонул в озере.

Неожиданное богатство пробуждает в Левку жажду денег. Это заставляет его присвоить кабак еврея Янкеля, которого за жадность забрал черт Харпун.

Азарт парня разыгрывается настолько, что он начинает забирать у людей последнее. Когда Лев полностью забывает о сочувствии, дружбе и любви, за ним приходит нечистая сила.

Сюжет для фильма авторы взяли из сказки, которую написал Владимир Короленко. "Судный день, или Иом-Кипур" писатель написал еще 128 лет назад, и актуальные она не потеряла даже через века спустя.

Актеры "киборг" и "поводыря" - в сказке

В "Сказке о деньгах" появляются актеры, которых зрители видели неоднократно в других известных украинских лентах.

Сельского парни Льва играть актер Андрей Исаенко. Украинский актер стал известен после того, как исполнил роль одного из главных героев с позывным "Суббота" в историческом фильме "Киборги". Ленту с участием Исаенко до сих пор транслируют в кинотеатрах, и за время проката он собрал более 19,3 миллиона гривен.

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В образе нечистой силы - черта Хапуна - будет Александр Кобзарь. В кинематографе он появился в 2006 году, сейчас за плечами у актера 35 кинолент, в частности, фильм "Поводырь". В фильме о путешествиях Советской Украины американского мальчика и украинского слепого музыки накануне и во время Голодомора Кобзарь сыграл сотрудника ОГПУ Владимира.

Слева - Михаил Кукуюк (хозяин Янкель), справа - Андрей Исаенко (Лев)

К актерскому составу присоединился и Михаил Кукуюк. В "Сказке о деньгах" актер играет трактирщика Янкеля. Кукуюк уже имел дело с состоянием в другом фильме. Он сыграл одну из главных ролей в секс-комедии "Свингеры", которая собрала почти 11 млн грн только за первую неделю проката.

Также в сказке играют Анастасия Карпенко (Катя), Константин Костышин (хорька), Дмитрий Суржиков (подсыпка Гавриил), Николай Боклан (поп), Екатерина Качан (жена Янкеля Сурка), Вера Кобзарь (матушка) и Юрий Дьяк (писарь).

Саундтрек к фильму

Главный саундтрек Night Shadow для фильма создал группу Mavka. В нем - украинские мотивы, и сама композиция очень сказочная и загадочная. Во время съемок на киностудии музыканты успели снять клип к песне.

В нем разворачивается история главных персонажей фильма, которые попадают под колдовство героини певицы. По словам Ирины Скрипникова, сюжет видео дополняет и дает новые прочтения всему фильму.

Она также добавила, что специально для "Сказки о деньгах" создала песню в этническом еврейском стиле и записала собственную обработку украинской народной композиции "Я птичка-невеличка" и еще несколько тематических композиций.

Проект фильма "Сказка о деньгах" стал одним из победителей Второго конкурсного отбора Госкино. Лента получила 11 911,3 грн. на съемки, а это - 100% стоимости производства.

Создавали сказку на "Национальной киностудии имени А. Довженко", а снимали ее преимущественно в Киеве и в национальном музее народной архитектуры и быта Пирогово.

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Режиссировали сказочную ленту Олеся Моргунець-Исаенко. Фильм получил приз от Академии Индийского кинофестиваля (ICFF) и награду жюри за "Особый фильм".

"Наша история об ужасной человеческой алчности и скупости. О ростовщиках, дармоедах и подхалимах, о бездельниках, пьяницах и рясоносцах. Но прежде всего - о настоящей любви, преданность и самопожертвование. Ищите с нами ответ на такой, казалось бы, простой вопрос: "что же эти проклятые деньги делают с людьми ?!"