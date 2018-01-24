То жена купила. Зачем депутаты хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

24 января, 2018, 13:19

Ульяна Букатюк

Уголовные дела против чиновников, которых подозревают в незаконном обогащении, чаще похожи на бразильский сериал, чем на строгое правосудие. И вскоре их может не быть вообще

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Законопроект инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш из Народного фронта, Геннадий Чекита и Андрей Шинькович от БПП.

Невиновные

Напомним, уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине установлена с апреля 2011 года – Уголовный кодекс дополнили статьей 368 “Незаконное обогащение”. Впоследствии положение неоднократно менялось. Последнее изменение состоялось в феврале 2015 года для обеспечения работы НАБУ и НАПК.

Положения об уголовной ответственности было одним из требований ЕС для выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.

Но четверо коалиционных депутатов считают такую меру ответственности несправедливой и неконституционной. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что действующая редакция статьи 368-2 УК Украины нарушает конституционное право на презумпцию невиновности.

Авторы законопроекта считают подход, если следователи сравнивают, сколько человек заработал за период и сколько всего приобрел и при этом доходов оказалось меньше, “сугубо формальным”. Ведь можно делать лицу подарки, при том заключать договоры об этом устно. Кроме того, такое лицо может получать дивиденды от приобретенных акций.

Согласно УК, наличие у чиновника состояний, которые не соответствуют его официальным доходам — это прямой признак коррупции, а следовательно — самостоятельное преступление. Поэтому в таком случае открывается уголовное дело, в ходе которого чиновник должен доказывать законность приобретенного.

Если вину чиновника докажут, ему грозит 2-10 лет за решеткой. Авторы же законопроекта считают, что это “вообще является юридически абсурдным”.

Напомним, по нынешнему законодательству чиновника ждет ответственность даже в случае, если он запишет собственную дорогую недвижимость на родственников (условно, тестя или сестру), но будет оставаться ее фактическим владельцем.

Законотворцы с этим несогласны. Если нужно давать показания относительно себя, членов семьи или близких родственников, то таким образом вообще игнорируется конституционное право “не свидетельствовать против себя и близких родственников”, уверены депутаты.

Также создатели законопректу считают, что статья уголовного кодекса должна распространяться только если активы добыты незаконно. А как человек ими распорядится, УК недолжно интересовать:

“... Способы дальнейшего распоряжения этими активами не имеют уголовно-правового значения (как, скажем, при хищении или уклонении от уплаты налогов). В связи с этим криминализация действий лица, состоящих в передаче ею активов другому лицу, является явно необоснованной и чрезмерной”, - говорится в записке к законопроекту.

То все дяди Васи

Этим законопроектом нардепы хотят освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояний, происхождение которых он не может объяснить, уверены в Центре противодействия коррупции.

То есть, фактически №7499 легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников за оформление его на третьих лиц.

В пояснительной записке авторы предлагают понимать под понятием “незаконное обогащение” лишь незаконное приобретение активов.

То есть, законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества — например, без должного соглашения или доверенностей от собственников имущества.

Приобретение государственными служащими автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше официального заработка – не подлежит уголовной ответственности, объясняет руководитель юридического отдела ГПК Елена Щербан.

Популярная схема сокрытия имущества чиновников будет легальной, а конфисковать его станет невозможно. Законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение и приведет к закрытию сотен громких уголовных дел, предупреждают в ГПК.

Среди таких дел, в частности, является производство против председателя Окружного административного суда. Киева Павла Вовка, который по версии следствия скрывает ценное имущество и элитный дом из-за фиктивного развода.

Замнется и дело народного депутата Евгения Дейдея, стоимость нового имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи за время его работы депутатом.

Вынуждены будут закрыть и производство против главы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой, необъяснимое имущество которой стоит почти 10 миллионов гривен.