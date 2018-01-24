Оружие против реванша

24 января, 2018, 12:42

Возвращение в публичную политику создателей режима Януковича - своеобразное напоминание, что времена "или-или" для каждого из нас еще не закончились

Есть события, которые носят символический характер. Они показывают сущность времени. Так, убийство первых протестующих на Майдане 4 года назад показало нечеловеческую сущность режима Януковича. Его пренебрежение к свободе украинцев. Готовность убивать. С первыми смертями каждому на Майдане стало ясно, что ради сохранения власти взбешенный преступный режим не просто "может стрелять" - он уже стреляет. После этого характер протеста изменился.

Поражение для всех сторонников Майдана означала бы смерть или тюремные сроки. Протест превратился в настоящую борьбу за освобождение от уголовной диктатуры, в которой поражение имело слишком высокую цену. Тогда, четыре года назад, пора "или-или". Или они нас, или мы их. Избавление от надежд и иллюзий стало определенным освобождением, дало понять, что назад дороги уже нет.

Один из ключевых архитекторов уголовной диктатуры Януковича говорил о перевороте, мире в Украине, которого можно достичь за месяц, обвинял в войне Майдан и патриотическую часть общества. Позже, после скандального эфира, он написал на своей странице в Facebook: "Сегодня четвертая годовщина дня, когда активисты Майдана совершили первые убийства своих товарищей, чем спровоцировали массовые беспорядки и обеспечили приход к власти БПП и НФ". А дальше пообещал "виновным" тюрьмы и психбольницы "после смены власти". Возвращение в эфир украинского телеканала Андрея Портнова - да еще и в четвертую годовщину Майдана - было воспринято многими как символ. Своеобразное напоминание, что времена "или-или" для каждого из нас еще не закончились.

Формулу "пять минут Гитлеру, пять минут еврею" придумал нацистский преступник Роберт Лей.

Рейхсляйтер, заведующий организационным отделением НСДАП, руководитель немецкого "Трудового фронта" лично ответственен за смерти сотен тысяч остарбайтеров, уже в тюремной камере отвечая на вопрос американских журналистов, предложил собственную модель скорейшего внутренне немецкого примирения. По его мнению, ради мира в Европе надо посадить за стол переговоров нацистских деятелей, которые сохраняют влияние на немецкий народ и авторитетных евреев. "Будет сложно, но верю, что мы найдем общий язык".



Гитлер был в восторге от способности Роберта Лея очаровывать толпу пустой болтовней. "Народ - та же баба, которую надо уметь" завалить в койку ". Нашему Роберту это всегда удавалось лучше". Иногда, когда недовольство экономическим падением и бессмысленной войной в немецком обществе начинало расти, Гитлер просил Лея выступить с публичной речью: "Удержи их, Роберт. Удержи. У меня не хватает ресурса, чтобы удовлетворить их". И хронический алкоголик Лей начинал сыпать в радиоэфире "полезными советами" о борьбе с пьянством ради сохранения семейного бюджета и место авторитета в жизни рядового немца. Он обещал улучшение и тысячелетнего мира после того, как "фюрер преодолеет всех врагов Германии". Лей говорил то, что от него хотели услышать немцы. Но главной целью его речей было сохранение влияния на немецкое общество ради укрепления власти Гитлера. Это тот самый случай, когда важно о чем говорит пропагандист. Главное - зачем.

Портнов в эфире говорил о сплошном обнищании, маленьких зарплатах и ценах на газ, точно зная, что зрители хотят услышать именно об этом. Даже мир, который он пообещал через месяц "после падения режима Порошенко", - это тоже "сладкий яд", за которой скрывается капитуляция на российских условиях. Приспешники Януковича надеются в первую очередь на "примирение" с украинским народом. Они рассчитывают на возвращение к власти, имитируя сегодня оппозиционную деятельность.

И здесь возникает вопрос: надо ли вообще предоставлять площадку для высказываний деятелям бывшего режима? С одной стороны, вроде как надо. Каждый имеет право на свободное слово. Само по себе приглашение лжеца в эфир еще не распространением лжи. Главное в вопросах которые задает журналист. Сущность в позиции и нравственный стержень, без которого эфир превращается в орудие информационного воздействия.

Если суд - это поиск истины, то телеэфир - это место где невозможно скрыть правду. Такие, как Андрей Портнов - политики, деятели, подозреваемые в совершении преступления - должны свидетельствовать в суде. Но качественная журналистика - это тоже суд. Общественный. Поэтому вместо мыслей Портнова о настоящем, он должен был отвечать на вопросы, касающиеся его лично. Его скандальные высказывания должны быть нивелированы фактами его же биографии. Зрители должны были знать, кем является тот человек, который так упорно критикует власть и обещает им улучшение. Вместо этого эфир превратился в медиа-бенефис одного Портного.

Псевдоукраинские СМИ - это только имитация журналистики. Ведущий не пытается ставить острые вопросы, а иногда старательно умалчивает правду. А гость, вместо давать объяснения, безнаказанно транслирует заготовленную заранее ложь. Оппозиционностью здесь прикрывается откровенный реваншизм. Ведь в качестве экспертов выступают те, кому давно пора стать обвиняемым, отвечать за совершенные преступления.

Андрей Портнов, который в эфире рассуждает о реформах, судьбу страны, перспективы развития, умалчивая собственное участие в ухудшении этих перспектив развития и в разграбление страны - это сущность украинской постреволюционной обыденности. Отбросы, надеясь на реванш, кормят сказками полезных болванов. И здесь остается только одно - разобраться наконец, кому реваншисты отводят роль "идиота" и действовать на опережение.



Есть довольно распространенное мнение, что оставляя "бывшим" поле для маневра, некоторые чиновники надеются удержаться у власти на контрасте. Мол, избиратели будут вынуждены голосовать за них, чтобы не дать таким, как Портнов вернуться к власти и реализовать обещанные репрессии.

Объектом манипуляции в этом случае становятся не только далеки от политики рядовые граждане, которых соблазняют речами о тарифах и зарплатах, но и проевропейская часть общества, которая в безнаказанности и безответственности деятелей времен Януковича видит признак бездействия власти.

Мы стремительно приближаемся к повторению сценария реванша 2010 года. Тогда, возвращение Виктора Януковича к власти стало возможным не потому, что за него проголосовало большинство украинцев. А потому, что активная проукраинская сообщество, разочарована оранжевой командой, просто не пришла на избирательные участки. А самым большим болваном является тот, кто думает, что на ненаказанных приспешников Януковича не стоит обращать внимания.

Можно, конечно, бойкотировать реваншистские телеканалы. Можно призвать Мининформ начать наконец внедрения государственной информационной политики, которая в условиях постоянных информационных бомбардировок необходима стране как воздух. Но самое лучшее - это все же начать творить веские информационные поводы от которых реваншистам будет не скрыться.

Только справедливые приговоры суда и резонансные расследования деятельности бывших чиновников могут заставить даже лояльные к экс-регионалов медиа задавать им вопросы по существу их работы против Украины. В противном случае, если предатели и преступники близкие к Януковичу будут оставаться безнаказанными, они всегда будут влиять на украинцев. На одних с помощью оппозиционной риторики, на других самим фактом своего пребывания в украинском пространстве.

Вся эта ситуация с появлением Портнова с обещаниями "наказать виновных", с елейными речами о "преступниках при власти" - это тоже символ того, что цена поражения снова сверхвысокая. Или мы будем определять преступников, или преступниками сделают всех нас. Правосудие, а не пропаганда стало единственным залогом победы. Единственным оружием от реванша.