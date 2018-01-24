Надо ли давать слово негодяям

24 января, 2018, 13:33

Когда общаешься с негодяем, ты должен понимать, что без личной позиции – никак. Нельзя с ним говорить так, будто это – обычная беседа с обычным себе политиком

Немного переждал, пока утихнут первые страсти и все стороны выскажут свои позиции в очередном клиническом случае медиа-измены. В смысле, приглашение на эфир одного из главных деятелей режима Януковича Андрея Портнова в День Соборности на телеканале ZIK в программе «Хард-talk с Натальей Влащенко».

Позиций есть традиционно две. Одна – принципиально-либеральная, вторая – патриотически-ястребиная. Хотя вру – есть еще и третья, конспирологично-пиарная. И, что парадоксально, первые обе вполне правы. Что отнюдь не приближает нас к пониманию – можно ли давать слово врагам и негодяям в СМИ? Попробую ответить на этот вопрос.

Итак, сначала давайте все же пробежимся по магистральным мыслям вокруг этого кейса. Кейса приглашение в эфир на годовщину первых смертей на Майдане человека, который обещала этот Майдан в крови утопить. И который был едва ли не главным вдохновителем Януковича в его попытке силой переломить через колено полстраны. Начнем с условных либералов.

Их логика следующая. Журналистика – это профессия, представители которой призваны быть медиаторами между людьми и ньюсмейкерами. Их работа – дать людям образ всего, что есть, информировать. А люди сами должны делать свои выводы и выбор. Журналист имеет право брать интервью хоть у черта лысого, если считает, что в этом есть смысл. Это – суть профессии. Более того, журналисту самому может быть противно говорить с кем-то. Но если этот человек представляет собой определенное явление или совокупность людей – то он должен "умереть за право человека говорить". Самоограничения или цензура есть не допустимыми, поскольку это прямой путь к авторитаризму.

Правильна ли эта логика? На 100 %. Журналисты действительно имеют право предоставлять слово всем. Самоцензура является недопустимой. Портнов, если отбросить эмоции – достаточно интересный с профессиональной точки зрения человек с огромным инсайдом и степенью вовлеченности в процессы. К которому есть куча вопросов. Интервью с подобным персонажем – безусловный успех даже на этапе согласия респондента на него. Здесь, конечно, важно, как именно это интервью затем будет проведено. Как раз считаю, что Наташа Влащенко Портнова раскрыть не смогла – что и неудивительно, учитывая, что юрист-авантюрист Януковича присутствовал в студии не физически, а по скайпу.

Отдельные циники идут еще дальше и говорят – ребята, у журналиста есть одна ответственность – продать свой медиа-продукт. И на моменте, когда эфир посмотрели, купили газету, а статью розшерили, любая ответственность заканчивается. Так, менеджер и ведущая канала сделала качественную работу. Пиарнула эфир, его посмотрели. Все – дело сделано.

Теперь логика вторая. Лучше всего ее выразил блогер Роман Синицын. «Кто не знает - советник Януковича Портнов, зам главы его АП, смотрящий за украинскими судами. Архитектор всей этой ригивско-донецкой "правовой системы". Хитрый и умный враг. Так называемая "группа Портнова" и дальше прекрасно себя чувствует в Украине. У него полно друзей и сторонников в высших эшелонах власти и в регионах и назначенные им карманные судьи и дальше вершат "правосудие". А еще у него хватает "адвокатов" среди публичных и ранее казалось бы вменяемых людей. И денег хватает. И адвокатов за деньги. ...В годовщину расстрела Нигояна та Жизневського на Грушевского, на медведчуковском канале ЗИК вышло интервью...

И не говорите про журналистские стандарты и полу-тона. Их здесь нет. Нет стандартов - нет полу-тонов. Есть мы и есть они. Враги».

Эта логика крайне проста и тоже адекватна. О чем можно говорить с врагами? Которые давно и четко выразили свою позицию. Которые никогда ее не изменят, которые мечтают исключительно о мести. Которые являются олицетворением мерзости. Правильно – ни о чем. Совесть выше профессионального интереса. А в этом случае, говорить с Портновым – это все равно что говорить с Чикатило. Тем более, что в условиях информационной речи любое предоставление информационной площадки для прислужника врага является ударом по борьбе с ним. С врагом не надо говорить – его надо побеждать и уничтожать. Любые попытки разговора с врагом являются средством его легитимации. То есть, деморализирующим шагом к поражению. Абсолютно четко и логично.

Есть еще и третья версия. Мол, весь этот хайп – это попытка отвлечь внимание от предыдущего и очень негативного для имиджа телеканала ZIK скандала с увольнением руководителя департамента информационного вещания и аналитики, ведущей проекта «Zіткнення» Роксаны Руно. Которая, напомним, уволилась из-за попытки давления на нее высшего менеджмента канала с требованиями продвигать лицо Виктора Медведчука. «Дальше додумайте сами» - как говорил Виктор Хфедорич.

То, в конце концов, кто же прав в этом сраче? Можно ли приглашать врагов в эфир, давать слово террористам и преступникам, стоит ли журналистам интересоваться мнением законченных бомжей и моральных уродов, к числу которых без сомнения принадлежит Портнов?

Четкого ответа здесь нет. Я уверен на 100 %, что если бы во время Второй Мировой британским или американским журналистам представилась бы возможность пообщаться с Гитлером, они бы ее не упустили. Другой вопрос, как именно был бы представлен материал, требовала бы цензура от него, что бы ставили себе за цель добиться от такой беседы эти журналисты и тому подобное. То же самое касается Усамы Бен-Ладена или Абу Бакра аль-Багдади.

Однако повторюсь – те, кто критикует Влащенко за сам факт интервью с Портновым, просто не понимают разницы между журналистами и штатными пропагандистами. Скажу даже больше – если завтра у автора этих строк вдруг возникла бы возможность взять интервью у Путина или Януковича – он бы ею непременно воспользовался.

Правда, признаю – целью этого интервью у меня были бы не журналистские стандарты, а высмеивание и обесценивание респондента. Но и тем не менее.

Следует признать, что нет единого ответа на вопрос – можно ли давать слово врагу? Дьявол, то бишь ответ, как всегда скрывается в мелочах. То есть, в контексте такого интервью. И цели, которая ставится. Пообщаться можно с кем угодно. Вопрос только в том – для чего, как и в каких условиях?

Главная неправота Влащенко заключается именно в неправильном контексте. Нет, я сейчас даже не о приглашении вдохновителя убийств в годовщину этих убийств. Хотя и об этом тоже. Скорее, о том, как именно было проведено это интервью, как оно было анонсировано, позиционируемое и прокомментированного. Наибольшее неприятие вызывает тот факт, что ведущая хард-ток-шоу поставила целью просто беседу с интересным ей человеком. Не учитывая личность этого человека. То есть, с профессиональной точки зрения, да и законодательной, к ней нет никаких вопросов.

Вопрос, однако, в том, что когда ставится цель просто хайп ради хайпа – получается вот такое грустное на самом деле зрелище. Ведь повторюсь, ничего сенсационного, интересного или полезного Портнов не сказал. Никаких реальных новостей с его слов тоже не удалось выжать.

Итак, по факту, интервью не удачное. Если бы Влащенко унизила во время общения этого самовлюбленного негодяя – о, это бы цитировала вся страна. Если бы она смогла добиться его извинений или каких-то откровений – тогда тоже все бы цитировали и удивлялись. А так, и канал, и сама Влащенко вытащила из этого разве что любимое занятие украинского фейсбука – срач.

Когда ты общаешься с врагом, ты должен понимать, что без личной позиции – никак. Нельзя говорить с Портновым так, будто это – обычная беседа с обычным себе политиком. Нет, я не говорю, что надо тыкать факи, брызгать слюнями или повторять в качестве слова-паразита «скотиняка». Но дать понять, что ты общаешься с этим человеком только из-за профессионального долга – надо.

Надо ставить себе цель вывести такого человека на чистую воду. Иначе это даже не цинизм. Просто нарциссизм и самомастурбация. Мол, вот видите, а я и так могу, вот шиш вам всем. Так что да – или контекст, или нафиг.