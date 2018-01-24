Лига футбольных миллионеров. Какие клубы самые богатые в мире и на чем они зарабатывают

24 января, 2018, 11:29

Дмитрий Марценишин

Аудиторская компания Deloitte опубликовала ежегодный отчет Money League, в котором подвела итоги финансовой деятельности самых богатых футбольных клубов мира

Победа "Манчестер Юнайтед"



По традиции анализировались данные прошлого сезона - 2016/17 годов. По его итогам совокупный доход 20 самых богатых клубов мира составил 7,9 млрд евро. Это чуть больше, чем было зафиксировано за предыдущий год - 7,4 млрд евро.

Самым прибыльным футбольным клубом мира второй раз подряд стал английский "Манчестер Юнайтед", который заработал 676,3 млн евро. На вторую позицию с показателем 674, 6 млн евро вышел испанский "Реал". Мадридцы отодвинули на третью строчку своего принципиального соперника - "Барселону", заработки которого достигли 648,3 млн евро.

Аналитики отмечают, что в отчетный сезон борьба за первое место в рейтинге была наиболее ожесточенной за все время его существования. Конкурентов разделили символические суммы.

Эксперты даже пришли к выводу, что "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место благодаря победе в Лиге Европы. "Реал" превзойти "Барселону" помог второй подряд триумф в Лиге чемпионов.

Деньги из телевизора



"Манчестер Юнайтед" имеет хорошие шансы, чтобы удержать лидерство и в следующем году. Прежде всего, потому, что клуб вернулся в Лигу чемпионов, где сыграет в 1/8 финала.

МЮ, как и остальные английские футбольные клубы, чувствует себя уверенно, благодаря рекордному телевизионном контракту, подписанному в 2015 году Премьер-лигой.

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Телеканалы Sky Sport и BT Sport заплатили ей за трансляцию трех сезонов 6,8 млрд евро. Средства распределяются между клубами, поэтому даже аутсайдеры чемпионата Англии получили фантастические финансовые возможности и имеют от трансляций по меньшей мере 100 млн евро в год.

МЮ в прошлом сезоне получил за показ своих матчей 226 млн евро. Еще 325 млн манчестерский клуб положил на счет, благодаря спонсорам. Титульном - Chevrolet и техническом - Adidas.

С немецким производителем спортивной экипировки "Юнайтед" имеет десятилетний контракт, по которому получает 50 млн евро в год. Американский автогигант General Motors за рекламу одной из марок своих автомобилей ежегодно платит английскому клубу 60 млн евро. Соглашение также длительное и рассчитано на семь лет. Так, что финансовому успеху МЮ в ближайшее время ничего не угрожает.

Вызов от "Реала"



В глобальном измерении на пятки английскому суперклубу наступает "Реал". Удастся ли "Сливочным" стать новыми лидерами рейтинга, во многом зависит от того, как команда выступит в нынешней Лиге чемпионов.

Там мадридцев уже в 1/8 финала ждет противостояние с другим фаворитом турнира - ПСЖ. В то же время, "Манчестер Юнайтед" на этой стадии встретится с менее статусной испанской "Севильей".

Ко всему - "Реал" неудачно выступает в чемпионате Испании и сейчас идет в турнирной таблице лишь четвертым. Все это может негативно сказаться на его финансовых показателях.

Пока же у мадридцев все хорошо. Телетрансляторы заплатили им в прошлом сезоне 237 млн ​​евро. А это даже больше, чем зарабатывают английские клубы. Спонсоры положили в казну "Королевского клуба" - 301 млн евро. Главным из них является авиакомпания Emиrates с ОАЭ.

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Также "Реал" лидирует по количеству сторонников в соцсетях, что сейчас является одной из основ коммерческого успеха. Мадридцы имеют 104,6 млн сторонников в facebook, 54,7 млн - в instagram и 28,6 млн - в twitter. В целом это аудитория 187,9 млн.

Вторая по этим этому показателю "Барселона", в которой 184,3 млн фолловеров в трех самых популярных соцсетях. Третий - "Манчестер Юнайтед" с 100, 6 млн фанов.

Амбиции "Барселоны"



Не слишком отстает от двух самых клубов "Барселона". Так за прошлый сезон только заработки каталонцев за права на показ матчей по ТВ выросли на 12 млн евро и достигли 214, 9 млн евро.

Этому, как и в случае с английскими клубами, поспособствовал новый телевизионный контракт, который заключила испанская Ла лига. За три года она получит от телекомпании Media Pro 2,65 млрд евро.

По предварительным прогнозам, общие поступления "Барсы" в следующем сезоне имеют превзойти 700 млн евро. Поспособствует этом новый титульный спонсор "Барселоны" - Rakuten. Японская интернет-компания пришла на смену Quatar Airways и в течение четырех лет платить каталонцам 55 млн евро за сезон.



Украинский след

Главной тенденцией прошлого сезона стало доминирование в топ-20 рейтинга Deloitte английских клубов. В нем 14 представителей финансово крепкой лиги в мире. Из других стран, кроме "Реала" и "Барселоны", выше находится немецкая "Бавария", с доходами 587, 8 млн евро занимает четвертое место. И французский ПСЖ, который с 486,2 млн евро идет седьмым.

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Попали в рейтинг самых мощных и клубы украинских футболистов. Немецкая "Боруссия" из Дортмунда, за которую играет Андрей Ярмоленко, в нем двенадцатая (332,6 млн евро). Еще одна команда из Германии - "Шальке", где выступает Евгений Коноплянка - семнадцатая (230,2 млн евро).

Ни один из украинских клубов в рейтинг не попал.

Инографика - Deloitte