Влюбиться в семейную пару. Почему полиаморию называют будущим отношений

23 января, 2018, 14:40

Можно ли любить сразу двоих и почему такие отношения - не просто сексуальные эксперименты. Что такое полиаморность

Во время моего первого брака жена подорвала доверие к себе и сделала много обидных вещей. Я разочаровался в отношениях и не заводил девушек дольше, чем на одну ночь.

Некоторое время я жил со своим близким другом, и это мне тогда казалось идеальным форматом отношений - чистая дружба, без сексуального подтекста, без влюбленности и ревности, простая и честная. И тогда я столкнулся с полиаморией: девочка, которая иногда приходила к нам в гости, нравилась и мне, и моему другу. Неожиданно она призналась нам в любви.

Обоим. Сразу. Сказала, что не знает, что с этим делать, что не хочет нас ссорить и вообще мы ей интересны только вместе. Так мы стали жить втроем. Это был прекрасный и необычный опыт, который закончился через три года.

Сейчас мы живем с девушкой с похожими взглядами: искренностью в отношениях, живым умом и тягой к новому опыту. Мы поняли, что гораздо легче просто все обсуждать (обиды, сомнения, ревность, желание, даже влюбленности) и договариваться.

Эта искренность и уверенность друг в друге позволила нам больше экспериментировать с желаниями, открывать свою сексуальность, преодолевать ревность, неуверенность и страхи, делиться этим друг с другом и с другими людьми.

Это делает нас счастливыми. Мы друг у друга основные партнеры, но у каждого из нас есть любовники и любовницы, все знакомы, все дружим. И это прекрасно.

Это история Олега, который называет себя полиамором и уже несколько лет живет в таких отношениях. Для него это не извращение, не развлечение и даже не эксперимент. В таких отношениях парень чувствует себя счастливым.

Вы же встречали людей, которые признавались в любви к нескольким людям одновременно. Вот это именно тот случай.

Еще один известный пример - поэт Владимир Маяковский. Мужчина несколько лет жил вместе со своей музой Лилией Брик и ее мужем Осипом, втроем.

Осип и Лилия Брик с Владимиром Маяковским

Отношения этой троицы были весьма странными. Есть версия, что после появления Маяковского, Лиля полностью посвятила себя ему.

Из переписки женщины понятно, что она не ограничилась Маяковским. И за это тот страдал, а через душевные муки писал пронзительные стихи.

"Я любила услаждаться с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал, но мы не обращали внимания. Пострадает-пострадает и напишет что-то гениальное", - писала Лиля Брик в своих письмах.

Несмотря на это у супруг Брик были и другие отношения на стороне. Также известно о любовницах Маяковского, от одной у него даже родилась дочь. Это, вероятно, пока самый известный случай полиамурности - вида отношений, где в семье партнеров больше, чем двое.

Поли.... что?

Полиамория - это тип отношений, где одновременно в близких отношениях находятся несколько партнеров по взаимному согласию каждого из них. То есть, мужчина или женщина могут иметь нескольких мужчин или женщин, при условии, если каждый из них дает согласие на это.

Полиамория возникла давно, вероятно с начала каких-либо отношений на земле, да и называли это вовсе не полиаморией. Первобытные люди жили большими семьями, чтобы обеспечить себя и выжить. И это был не их сознательный выбор, а необходимость.

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Считается, что понятие полиамории уже как личного выбора зародилось в 1848 году в Йельском университете. Там богослов Джон Хамфри Ноес стремился к равенству полов и считал, что “каждая женщина - жена каждого мужчины”. Он даже основал термин “свободная любовь”.

Сам термин “полиамория” появился позже - в 1990 годах. О феномене таких взглядов на отношения идет речь в статье "A Bouquet of Lovers" в 1990 году. Это одно из первых упоминаний о “полиаморах”.

Логотип поліаморів - сердце на фоне знака бесконечности

Сколько же полиаморов было, пока этот термин не выделили, неизвестно. Однако исследователи заметили тенденцию к таким отношениям в странах, где происходили революции.

В России - это начале ХХ века, когда к власти пришли большевики. Во Франции - в 1968 году во времена “красного мая”, а также в США в 60-70 годах во время сексуальной революции. И уже с 90-х годов это начало превращаться в определенную тенденцию.

Существенный рост полисообщества начался в 2000-2010 годах в Европе, США и Канаде. Тогда же многие люди стали называть себя полиаморами.

В Украине тенденция к полиаморным отношениям начала возникать где-то в 2012 году. Трудно определить, сколько сейчас в мире полиаморов. Во-первых, таких исследований почти не проводится. Да и сами полиаморы часто возвращаются к моногамной жизни, поэтому их количество постоянно колеблется.

Как это - любить трех

У меня за плечами два брака и один ребенок. Так или иначе, в ходе длительных отношений, я встречал неискренность и измены. Сам я никогда не изменял, но на других девушек заглядывался. После долгих поисков партнера я познакомился с девушкой, которая была в полиотношениях. Она и рассказала мне о полиамории.

Тогда я начал читать и понял, что это действительно про меня. Полиамория помогла мне преодолеть ревность и научила обсуждать с партнерами все. Сейчас у меня отношения с тремя девушками. Мы обсуждаем множество нюансов, встречаемся как втроем, так и отдельно. Иногда они между собой встречаются, так же у девушек есть мужчины вне нашего треугольника

Полиамория - не панацея, но это способ быть честным хотя бы перед собой и своими партнерами.

Владимир

Полиаморность - это не свободная любовь. Каждый такой союз имеет свои правила, которые составляют его же члены. И их нарушение приравнивается к измене.

Такие отношения основаны не на сексе. Он, конечно, присутствует, но не является их основой.

Быть полиаморным - не означает заниматься сексом со всеми подряд. Это называется немного иначе. Здоровые полиаморные отношения основаны на абсолютном доверии, честности и понимании.

Если, допустим, у мужчины есть жена и есть девушка, то обе женщины знают о существовании друг друга и в каких отношениях они находятся. Даже возможно, что эти женщины в отношениях.

Каждый, кто вступает в немоногамные отношения знает о других и соглашается с установленными правилами. Полиотношения часто предусматривают составление основных правил союза. Например, сколько партнеров может иметь каждый из них, как они показывают свои отношения на людях, как они должны вести себя друг с другом и тому подобное.

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Исследователь полиамории и других немоногамних типов отношений Дан Воронов, считает, что полиамория - это определенная субкультура творческих людей.

“Творческие люди всегда ищут формы выражения своих чувств и сейчас это полиамория. Думаю, что через несколько лет будет в тренде что-то другое. Новые виды отношений будут возникать, это точно", - говорит исследователь.

Полиаморность привлекает людей в основном из-за открытости отношений. И речь идет не об абсолютной свободе в своих действиях (вспоминаем про правила в отношениях), а о том, что в полиаморных союзах люди очень много общаются и ничего друг от друга не скрывают.

Полиаморы стараются преодолеть ревность и ложь и у некоторых это даже получается.

Формы полиамурных отношений бывают настолько запутанные и действующих лиц может быть множество. Каждая пара выбирает оптимальный вариант для себя.

Существует три основных типа полиамурных отношений, однако в природе их намного больше.

Открытые. Есть основная пара, часто это женатые мужчина и женщина. И вместе с тем каждый партнер может иметь неограниченное количество партнеров на стороне. И эти партнеры могут встречаться как с обоими, так и с одним, и так же между собой. Главное - никаких секретов и полное доверие.

Поливерность. В отношениях находятся трое или более людей и между ними очень близкие отношения. Они не выходят за этот круг и не вступают в другие отношения вне треугольника.

Полиаморы-одиночки. Лица, которые не имеют постоянных серьезных отношений и имеют нескольких любовников. Они как могут искать основного партнера, так и не делать этого.

Полиамория - это не свингерство и не полигамия

Именно благодаря прошлым отношениям я понял, что моногамия не для меня. Они были идеальными, мы понимали друг друга, как никто, и были очень близки. Однако несмотря на это мне было не по себе. Я понял, что не теряю способности и потребности влюбиться в других девушек, какими бы глубокими не были нынешние отношения.

Я рассказал девушке об этом, и впоследствии мы расстались. Это было очень тяжело для нас обоих. С того времени я не строю моногамных отношений, даже не пытаюсь. Сейчас я живу в открытых полиотношениях уже год. И чем дальше, тем больше понимаю, что мне никогда не было так хорошо, как сейчас.

Эндрю

Полиаморию уже сейчас называют будущим любви, ведь в моногамных отношениях очень много ограничений. И те, кому моногамия, как модель отношений не подходит, начинают искать что-то новое.

Нет доказательств, что моногамные отношения чем-то лучше полиаморности. Также нет доказательств, что полиаморность чем-то лучше моногамии. Это разные вещи, которые подходят разным людям.

Полиамория и полигамия - понятия, которые в чем-то пересекаются, однако они немного разные. Полигамия связана с религией и определена ею же. Внутри таких браков очень часто все основано на физическом удовольствии и такие отношения редко бывают близкими и глубокими.

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Полиаморность тесно связана с ценностями, субкультурами и идеологиями, которые выступают за свободу личности и равенство в сексуальных вопросах. Полиаморы не боятся разнообразия в сексе, обычно пробуют что-то новое и не выступают против гомосексуальных отношений. В их основе - полная свобода личности.

Свингерство и полиамурность также разные вещи. В основе свингерства лежит секс, а полиамория - это любовь и отношения, а потом уже секс.

Бывает, что люди находятся в полиамурных отношениях, но они не вступают в интимные связи.

В полиаморных отношениях есть своя система ценностей, которых должны придерживаться в таких союзах: верность, связь и коммуникация, доверие, честность, уважение и достоинство.

Много полиаморов не приравнивают измену лишь к физическому контакту. То есть участник полиаморных отношений предал не тогда, когда переспал с другим, а когда скрыл это.

Почему так

Доктор психологии Дебора Анапол написала несколько книг на тему полиамории. В своих работах ученый предлагает иначе посмотреть на отношения, любовь и секс.

Исследовательница уверена, что нет “правильной” формы любви и личных взаимоотношений. Форма может быть любая, если она устраивает всех партнеров, главное - это честность и открытое общение.

По словам Деборы, люди начинают строить полиаморные отношения по разным причинам. Некоторые, например, за полиаморией пытаются скрыть свою сексуальную зависимость. Однако такие отношения как правило длятся недолго, потому что им всегда мало.

Для некоторых полисемья - это финансовая стабильность и лучшее материальное положение. Так, например, втроем воспитывать детей и жить намного легче.

Есть полиаморы, выбор которых основан на протесте. Они идут вопреки религиозному давлению и влиянию общества. Кое-кто трактует полиаморию как еще одно приключение и способ развлечься. И таких очень много.

Есть люди, которые получают огромное удовольствие от общения. Они стремятся сблизиться со своими партнерами не только физически, но и душевно. Они хотят быть любимыми и отдавать любовь близким. Полиамория для них - это путь эмоционального, душевного и физического обогащения. И такой выбор делает их счастливыми.

А что в Украине

Украинская полисообщество тоже существует. В сети можно найти много сообществ и чатов. Их участники часто встречаются в оффлайне и общаются между собой.

В таких чатах нет запретных тем. Люди откровенно говорят об отношениях, о сексе и иерархии в своих полисемьях. Часто просят совета.

Также, в частности в Киеве, проводится много лекций и обсуждений по поводу других, нестандартных типов отношений и их проблем.

Во время работы над материалом, мы общались с полиаморами и просили их рассказать свою историю. Большинство людей, которые решились нам открыться, в прошлом пережившие негативный опыт в отношениях.

Законы полиамории помогают им избавиться от измен, ревности и лжи, которых было слишком много в прошлом. Некоторые наоборот - благодаря идеальным прошлым отношениям поняли, что моногамия не для них.

Что мотивирует людей вступать в полиотношения, однозначно ответить не смог никто.