Прогресс против справедливости

23 января, 2018, 17:53

Александр Михельсон

Практически всю историю человечества большинство его жило в бедности. Но проблема имущественного неравенства остро встала именно сейчас, когда бедных – меньше

Накануне 48-го Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит с 23 по 26 января, мировые СМИ облетело сообщение международной неприбыльной организации Oxfam International, что акцентирует внимание на росте имущественного неравенства в мире.

Особенно впечатляющими, а следовательно, и широко растиражированными, стали такие цифры: 82 % мирового богатства контролирует всего 1 % населения планеты.

Опубликованное под громким заголовком "Пять шокирующих фактов о чрезвычайном глобальном неравенстве, и как исправить ситуацию" сообщение содержит и другие цифры. В частности, совокупное состояние миллиардеров планеты с марта 2016 по март 2017 выросло на $762 млрд. В то же время 50 % беднейшего населения не получили никакого повышения доходов. Это – 3, 7 млрд человек.

В целом доходы миллиардеров за год выросли на 13%, тогда как доходы "рядовых рабочих" - лишь на 2%. 56% землян живут на сумму от 2 до 10 долларов в день (международно признанная граница бедности составляет $1,9 в день)

Кроме прочего, указано, что CEO (генеральный директор) любого из пяти крупнейших мировых модных брендов в среднем всего за четыре дня зарабатывает столько же, сколько бангладешская швея – за всю жизнь.

Сегодня Оксфам объединяет 17 организаций и работает более чем в 70-ти странах мира. Начиналось все, впрочем, в далеком 1942 году, когда в Великобритании группа ученых Оксфордского университета, активистов и квакеров (созданное в середине XVII века объединение ряда христианских религиозных течений, на данный момент насчитывает порядка 360 тыс. членов во всем мире – Авт.) основала Оксфордский комитет помощи голодающим.

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Первым большим заданием создатели организации поставили добиться от британского правительства разрешения поставлять продовольствие жителям оккупированной нацистами Греции, которая тогда находилась под блокадой союзников.

В 2008-м Оксфам насчитывал уже десятки тысяч волонтеров и без малого 6 тыс. штатных сотрудников и имел доход в размере 299,7 млн фунтов стерлингов. В наше время средства на свою деятельность эта неприбыльная организация получает не только от пожертвований, но и благодаря внедренности в ту самую несправедливую глобальную экономику.

Так, Оксфам владеет крупнейшей в Европе сетью торговли читаемыми книгами (как правило, в магазины их бесплатно отдают рядовые граждане). Также магазины Оксфам торгуют ремесленницкими изделиями, игрушками, одеждой и сувенирами из стран "третьего мира".

Заявляется, что все эти товары закупаются у производителей по "справедливой цене". Впрочем, что естественно для такой разветвленной организации, Оксфам периодически попадает в скандалы, связанные с обвинениями в использовании политического влияния и лоббирования тех или иных политических и бизнесовых интересов. В частности, организацию обвиняли в антиизраильской пропаганде (в Бельгии суд даже запретил ей антиизраильскую визуальную рекламу в рамках кампании в поддержку Палестины).

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Известным в западном бизнес-мире стал конфликт Оксфам и компании Starbucks вокруг вопроса регистрации в США товарных знаков для нескольких сортов эфиопского кофе, который проходил в 2006 – 2007 годах. Интересно, кстати, что в нынешнем сообщении Оксфам содержатся данные о несправедливости глобального рынка по отношению к мелким производителям продуктов питания – но при этом приведены только два конкретных примера: о производителях какао и шоколада.

Конечно, все это само по себе еще не означает ложности или неважности информации о глобальном экономическом неравенстве. Однако следует иметь в виду, что однозначно оценить ситуацию с нищетой в глобальных масштабах непросто, учитывая несколько факторов.

Во-первых, наряду с так называемой "абсолютной бедностью" (невозможностью для человека обеспечить себя необходимыми продуктами, одеждой и жильем) существует показатель "относительной бедности" – невозможность для беднейших слоев населения той или иной страны или региона обеспечивать себя материальными благами на среднем для этой страны или региона уровне.

Этот показатель варьируется не только от страны к стране, но и в пределах одних и тех же государственных образований – как, скажем, между тихоокеанским побережьем Китая и сельскими районами китайской Уйгурии. Естественно, это создает географические "линии напряжения" в отдельных обществах и в планетарном масштабе.

Во-вторых, подсчитать глобальный уровень бедности (и, соответственно, глобальное неравенство) сложно из-за отсутствия надежных данных из определенных стран или регионов – например, Мьянмы, Северной Кореи и некоторых стран Африки.

В целом, по данным Всемирного банка, с 1990 по 2015 год число землян, которые живут в "абсолютной бедности", упало с 1,75 млрд до 702 млн человек и, учитывая рост населения планеты, впервые составило менее 10 %. Однако приведенные выше причины эти данные могут нуждаться в определенной коррекции.

Определенный прогресс в преодолении разных видов глобального имущественного неравенства признает в цитируемом выше исследовании даже Оксфам. Так, там сказано, что в среднем женщины планеты получают на 23% меньшие доходы, чем мужчины – но здесь же указано, что при нынешнем положении дел на выравнивание этих доходов потребуется 217 лет. Очевидно, оптимист скажет, что ситуация медленно, но улучшается, пессимист – что улучшается, но медленно; однако оба должны согласиться, что по крайней мере ухудшения ситуации нет.

Однако, как справедливо указывал словацкий писатель ХХ века Войцех Замаровский, неравномерно распределенное богатство всегда угнетает больше, чем равномерно распределенная бедность. Достаточно полистать школьный учебник истории, чтобы убедиться, что человечество от начала цивилизации всегда находилось в состоянии имущественного неравенства как глобального, так и по географическим регионам. Но благодаря развитию коммуникаций современный мир стал слишком тесным, чтобы пренебрегать эффектами массовой психологии.

Не то чтобы сильные мира сего не понимали данной угрозы: на том же нынешнем форуме в Давосе тема неравенства заявлена одной из ключевых. Но к созданию эффективной глобальной модели преодоления неравенства, которая не превратила бы весь мир в сплошную Северную Корею, наша цивилизация пока только подступает.