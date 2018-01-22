Теракт в Кабуле: Почему победа над "ИГ" - только иллюзия

22 января, 2018, 15:34

Юрий Костюченко

Если мы считаем себя полноценной субъектной нацией, а не заброшенной провинцией деградирующей империи, нам следует воспринимать текущие вызовы, стоящие перед глобальным обществом во всей их полноте

Осуществленный Талибаном очередной теракт в Кабуле, - к сожалению, рутинное явление среди многочисленной серии атак как в этой стране, так и в регионе, - привлек наше внимание наличием граждан Украины среди его жертв. И это дает нам возможность понять несколько важных вещей относительно характера и распределения новейших угроз.

Если мы считаем себя полноценной субъектной нацией, имеющей глобальные перспективы, взгляды и интересы, а не заброшенной провинцией деградирующей империи, нам следует воспринимать текущие вызовы, стоящие перед глобальным обществом во всей их полноте. Для наций, которые берут на себя ответственность за собственную судьбу, для ответственных членов международного сообщества не существует «чужих войн» и «чужой крови».

Любой опыт и любые уроки мы должны адекватно понимать и корректно усваивать, чтобы не повторять стандартных ошибок. В условиях новейшей иррегулярной войны, а особенно со многими игроками, обеспечить надежную безопасность традиционными средствами контртеррористической борьбы не представляется возможным.

Любая ситуация в области безопасности не может ни рассматриваться, ни решаться отдельно от более широкого контекста – социального, политического, военного – в котором происходят региональные и глобальные изменения безопасностной среды.

Ситуация в Афганистане является отражением динамики общей ситуации в регионе, и тенденции социальной и военной безопасности следует рассматривать в контексте этой общей ситуации. С 2015 года количество террористических атак (на гражданские объекты) в Афганистане начинает драматически расти: от 2-3 (в 2010-13) до 4-6 (в 2016-17) ежегодно.

За неполный первый месяц 2018-го произошли уже 3 атаки. И дело не только в изменении количества, а и в изменении характера атак, что указывает на системное вмешательство в хронический местный конфликт новых игроков.

Большинство аналитиков связывает это с изменением стратегии "ИГ" в регионе, что повлекло активизацию борьбы различных экстремистских группировок за местные ресурсы, которая проявляется как эскалация числа терактов. После того, как на фоне успехов коалиции в борьбе с "ИГ" в Леванте и Ираке, поражение "ИГ" в текущем виде стала делом времени, стратегия развития Халифата и направление его деятельности было изменено.

В частности, начался вывод боевиков в юго-восточную Азию, в северо-африканский и центрально-азиатский регион, и в частности в Афганистан. Речь идет о выводе контингента "ИГ" в составе более 3 тысяч человек и присоединении к ним еще нескольких тысяч местных ополченцев.

Итак, в целом на сегодня общее количество членов разнородных группировок, которые идентифицируют себя как "ИГ" в Афганистане может быть оценено в 8-10 тысяч человек. Как показывает сирийский и иракский опыт, это серьезная сила, которая способна существенно изменить безопасностный баланс в регионе.

Сегодня эти подразделения сосредоточены, преимущественно, на взятии под контроль территорий и местного бизнеса, в том числе и нелегального (легально и нелегально добытые полезные ископаемые, зерновые, наркотики и наркотическая сырье) – то есть на создание базы как для устойчивого функционирования местных структур, так и для дальнейшего продвижения на соседние территории.

На территории Афганистана за 1,5-2 года организовано 2 вилаята "ИГ" – Хорасан и Кашмир. Силами их боевиков только за последний год было проведено более 100 атак, в частности, 12 операций с использованием смертников, при этом убито более 1200 человек, которых "ИГ" определило как врагов, среди которых до 600 афганских военных, около 50 военных и полицейских Пакистана, 200 членов шиитского ополчения и местной милиции, до 200 членов Талибана, до 50 солдат и членов военного персонала западной коалиции, и более 50 журналистов.

Итак, мы уже можем говорить о том, что террористическая война в Афганистане обрела новый системный характер, поставила перед мировым сообществом новые вызовы, которые требуют системных решений, ресурсов для принятия и внедрения которых пока нет ни у одной заинтересованной стороны.

Эта ситуация является прямым следствием успехов борьбы с "ИГ" в Сирии и Ираке в ее текущем виде – с ограниченным пониманием природы этого социального явления, его причин, движущиз сил и последствий, что предопределяет использование почти исключительно военных инструментов преодоления этой угрозы, которые неизбежно приводят к возникновению новых очагов угроз.

Следовательно, можно прогнозировать: 1) дальнейшую эскалацию террористической угрозы в регионе и стране (вызванную, в том числе, борьбой "ИГ" с талибами и местными общинами), 2) продвижение ИГ в страны центральной Азии, в частности, в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан (откуда происходит много бойцов Халифата).

Об этом прямо заявляют информационные агентства "ИГ" в последнее время. Банальный вывод из текущих событий заключается в том, что в современном глобальном мире любая формальная победа, одержанная ограниченным набором “простых” насильственных инструментов, без понимания природы, причин и движущих сил угроз, обязательно повлечет возврат вызовов и угроз, и не исключено, что в более опасном, порой даже катастрофическом виде.