Гильдия киноактеров США наградила победителей. Какие сериалы и фильмы стали лучшими

Николь Кидман, Гэри Олдмен и Морган Фримен. Кто из знаменитостей получил одну из самых престижных наград в киноиндустрии

"Гильдия актеров США" вручает свою награду с 1995 года. Ее получают лучшие актеры в различных номинациях за блестящую игру в фильмах и сериалах. Поговаривают, что именно эта премия выделяет потенциальных обладателей премии "Оскар", номинантов которой объявляют на следующий день.

"Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

"Лучший актерский ансамбль"

"Лучшая женская роль" - Фрэнсис МакДорманд

"Лучшая мужская роль второго плана" - Сэм Рокуэлл

Мать-одиночка Милдред Хейз начинает бороться с полицией родного города, считая, что "служители закона" не работают над раскрытием убийства ее дочери-подростка Анджелы. Семь месяцев назад ее изнасиловали и убили.

Женщина арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плаката с короткими надписями, напоминающими об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби, и призывающими правоохранителей наконец начать активное расследование.

"Темные времена" (Darkest Hour)

"Лучшая мужская роль" - Гэри Олдман

За несколько дней до вступления на должность премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль должен решить, стоит ли начинать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, или же нужно защитить права и свободы граждан своей страны.

Ведь Черчилль понимает, что вторжение в его страну неизбежно и все равно рано или поздно произойдет. Однако неподготовленная общественность, скептически настроенный монарх, а также постоянные стычки и непонимание внутри своей партии сильно бьют по Черчиллю.

"Я, Тоня" (I, Tonya)

"Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни

Черная комедия с элементами драмы рассказывает о популярной американской фигуристке Тоне Гардинг. Девушка стала чемпионкой США и известна своими самыми грязными методами для победы над соперницами.

Однажды бывший муж Гардинг и ее охранник наняли человека, чтобы тот сломал ногу сопернице Тони. Ради главной роли в фильме актриса Марго Робби сильно изменилась. Она поправилась на 10 килограмм и очень долго тренировалась с профессиональной фигуристкой.

"Чудо-женщина" (Wonder Woman)

"Лучшая команда каскадеров"

Американский супергеройский фильм, основанный на истории персонажа DC Comics - Чудо-женщины. Картина открывала трилогию об этой супергероине и стала первой, где Чудо-женщина - главный герой.

По сюжету, принцесса амазонок Диана покидает свой родной остров и отправляется воевать на Первую мировую войну. Супергероиня планирует спасти людей и завершить противостояние.

Сериалы

"Это мы" (This Is Us)

"Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале"

"Лучший актер в драматическом сериале" - Стерлинг К. Браун

Сюжет сериала закручен вокруг разных людей, у которых общее только одно - дата рождения. Каждый из героев живет своей жизнью, с радостями и проблемами. День рождения для каждого из них становится отправной точкой, чтобы изменить свою жизнь.

Один из персонажей решает найти отца, бросившего семью много лет назад. Другая героиня пытается избавиться от лишнего веса. Впоследствии судьбы героев переплетаются, все сильнее закручивая сюжетные линии.

"Корона" (The Crown)

"Лучшая актриса в драматическом сериале" - Клэр Фой

"Корона"— биографический исторический драматический телесериал, в основу сюжета которого легла реальная история жизни ныне правящей британской королевской семьи, начавшаяся в середине прошлого века и продолжающаяся по сей день.

В центре событий юная принцесса Елизавета, которая в 1947 году выходит замуж за молодого Филиппа Маунтбеттена, ее путь к короне и жизни после восшествия на престол.

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Лучший актер в телефильме или мини-сериале" - Александр Скарсгард

Александр Скарсгард "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" - Николь Кидман

На вечеринке произошло убийство. Однако имя ни убийцы, ни даже жертвы зрителям не называют. Все, что известно – это то, что к нему причастны Мадлен Макккензи, Селеста Райт и Рената Клейн. На протяжении всего сериала авторы знакомят зрителя с личной жизнью и взаимоотношениями женщин, которые должны дать понять, как все дошло до трагического события.

"Большая маленькая ложь" стал сериалом, который наиболее точно показал домашнее насилие, о котором молчат миллионы женщин.

"Вице-президент" (Veep)

"Лучшая актриса в комедийном телесериале" - Джулия Луи-Дрейфус

За главную роль в сериале актриса Джулия Луи-Дрейфус была удостоена премии "Эмми" в номинации "Лучшая актриса в комедийном телесериале". А теперь в такой же номинации актриса получила награду от Гильдии киноактеров США.

Американский комедийный ситком "Вице-президент" рассказывает про женщину-политика, которой удалось занять вторую по важности должность в исполнительной власти США.

Будучи сенатором конгресса, Селина Майер никогда не была в восторге от своей должности, и всегда мечтала стать вице-президентом США. Но чтобы воплотить свою мечту в жизнь ей пришлось приложить немало усилий. Когда же долгожданная должность оказалась у нее в кармане, женщину вдруг охватили сомнения и разочарования, ведь все оказалось далеко не таким, как она ожидала.

"Бесстыжие" (Shameless)

"Лучший актер в комедийном сериале" - Уильям Х. Мэйси

Фрэнк Галлагер - многодетный одинокий отец, который любит выпить. У него шестеро детей и пока папа развлекается, его дети учатся жить самостоятельно.

Мать давно ушла из семьи, и только старшая сестра Фиона взвалила на свои плечи бремя ответственности за содержание и воспитание ее младших четырех братьев и сестры, при этом не забывая о своей личной жизни.

У авторов сериала весьма нетипичный подход к работе. Поэтому на съемочной площадке нет сценария, а все актеры должны знать свои реплики наизусть. В сериале много нецензурной лексики, эротических сцен и других откровенных моментов из жизни проблемной американской семьи.

"Игра престолов" (Game of Thrones)

"Лучшая команда каскадеров"

Сюжет основан на фэнтезийной саге Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». События книг происходят на фоне политических интриг и, позже, гражданской войны в борьбе за власть над вымышленным континентом Вестерос.

Роберт Баратеон, король Семи Королевств, просит своего старого товарища Эддарда Старка стать его новым Десницей — главным советником. Эддард, подозревая, что его предшественник на этом посту был убит, принимает должность, чтобы расследовать обстоятельства гибели и защитить короля.

В то же время родственники королевы, Ланнистеры, пытаются взять Вестерос под свой полный контроль. Параллельно за морем последние представители ранее свергнутой королевской семьи Таргариенов разыскивают союзников, способных вернуть им трон Семи Королевств.

Конфликт между этими и другими семьями, в том числе Грейджоями, Талли, Арренами и Тиреллами, приводит к войне. Между тем, на севере, пробуждается забытое зло. Ночной дозор, остается единственным, кто стоит между миром людей и этим ужасом.

Морган Фримен

Американский киноактер 80-летний Морган Фримен получил премию за вклад в кинематограф от Гильдии киноактеров США. Награды актер ждал 54 года своей карьеры, и, наконец, в 2018 году он получил одну из высших наград индустрии развлечений.

"В такие моменты обычно хочется помолиться и поблагодарить всех вас, но я не смогу это сделать, потому что я не знаю всех ваших имен, поэтому я и не буду пытаться", - сказал Фримен.

Премию вручила Моргану актриса Рита Морено, которой Фримен пять лет назад вручал эту награду.