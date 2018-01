Сборная Нигерии по бобслею впервые едет на Олимпиаду. История африканской мечты, которой увлекся весь мир

21 января, 2018, 11:30

Дмитрий Марценишин

Женская сборная Нигерии стала первой африканской командой, которая выступит в соревнованиях по бобслею на зимней Олимпиаде

Историческое выступление

На Олимпиаде-2018 впервые в истории зимних Игр в турнире по бобслею будет выступать команда из Африки. На санях-двойках поборется женская сборная Нигерии. Шон Адиган, Нгози Онвумере и Акуома Омеога вообще станут первыми представительницами своей страны на зимних Олимпиадах.

Первой из этой тройки бобслеем и санным спортом начала заниматься Адиган. Ранее она была успешной легкоатлеткой. Девушка родилась в США и начала профессионально заниматься спортом во время обучения в колледже. Родители Шон - нигерийцы, поэтому она решила представлять свою историческую родину. Трижды выигрывала чемпионат Нигерии в беге на 100 м с барьерами и даже выступала на Олимпиаде-2012.

После Игр в Лондоне Адиган хотела завершить карьеру, но в 2015 году решила вернуться в спорт. Однако не в легкую атлетику, а в бобслей.

Африканская мечта

Шон собственноручно смастерила себе деревянную тележку с колесиками, которая отдаленно напоминала боб. На этом снаряде она отрабатывала разгон. Поначалу нигерийка тренировалась вместе с американскими бобслеистками и всему у них училась.

Только потом Адиган узнала, что представители Африки ранее никогда не выступали в соревнованиях бобслеистов и прониклась мыслью изменить историю.

Прежде всего, спортсменку привлекла идея, стать первой бобслеисткой из Африки на Олимпиаде. "Я решила, что людям нужно объяснять, что мир разнообразен и в этой жизни нет ограничений", - говорит Адиган.

Она решила сама стать пилотом и убедила еще двух нигерийских легкоатлеток - Нгози Онвумере и Акуому Омеогу - попробовать силы в бобслее. Онвумере вспоминает, что долго над предложением не думала. "Только Шон объяснила, что это будет означать для континента - я согласилась", - рассказывает Нгози.

Горький опыт

Сначала девушки занимались исключительно на деревянных санях . Онвумере и Овмеогу даже иногда не видели настоящей ледовой трассы. Таким образом на Олимпиаду было не попасть. Поэтому они объявили на благотворительной платформе GoFundMe о сборе средств на воплощение своей мечты. Таким образом удалось собрать $75 тыс.

Денег хватило на то, чтобы создать в Нигерии федерацию бобслея и купить элементарную экипировку. А вот сани купить не удалось и спортсменки были вынуждены их арендовать.

Дебютные старты экипажа на ледовой трассе произошли в штате Юта, где в 2002 году проходила Олимпиада. Во время первых двух заездов боб с нигерийками на скорости 140 км в час перевернулся. Лишь с третьей попытки отчаянные африканки добрались до финиша.

Впрочем, постепенно Шон Адиган освоила профессию пилота и привела сборную Нигерии к первому крупному успеху. Команда преодолела пять необходимых для попадания на Олимпиаду квалификационных стартов и вошла по их итогам в топ-40 лучших команд мира.

Всемирная слава

Сейчас нигерийки уже соревнуются на собственном бобе. Они стали известными после того, как об их мечте рассказали ведущие американские СМИ. Эта история заинтересовала и спонсоров. Сборную Нигерии сейчас поддерживает Visa и производитель одежды Under Armor. Так что обеспечена она не хуже конкуренток.

Шон Адиган уверяет, что теперь у нее появилась новая цель - вывести свою команду на пьедестал. В то же время бобслеистка прекрасно осознает, что за медали в Пхенчхане будут бороться другие сборные. "Мы будем стремиться просто быть на Олимпиаде конкурентоспособными, а дальше посмотрим, на какой позиции окажемся", - рассуждает Адиган.

В Нигерии дебюта своей бобслейной сборной очень ждут. Прошлой весной Шон Адиган посетила страну с партнершами по команде, чтобы захватить соотечественников своей безумной идеей. Ей это удалось - спортсменок встречали толпы болельщиков, устроивших им невероятный прием.

Нигерия против Ямайки



Сборную Нигерии постоянно сравнивают со славной ямайской мужской бобслейной командой, которая выступала на Олимпиаде-1988 в Калгари. Ямайцы стали героями голливудского фильма "Крутые виражи", благодаря которому о них узнали во всем мире.

Адиган признается, что такие параллели ей импонируют. "Приятно, когда нас сравнивают с людьми, которые даже через 30 лет после своего выступления, остаются легендами. Если мы сможем произвести такое же впечатление, будем считать, что действительно сделали что-то важное", - убеждена нигерийка.

Собственно, сборная Нигерии уже много сделала, попав на Олимпиаду в Пхенчхану. Одно только участие в Играх является для этой команды огромным достижением. Хотя, опередить, по меньшей мере, один экипаж, для нигерийок будет делом принципа.

На Олимпиаде впервые выступит женская сборная Ямайки. За противостоянием представительниц двух солнечных стран на ледяной бобслейной трассе наблюдать будет не менее интересно, чем за борьбой за медали.