16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018

19 января, 2018, 17:16

Экранизация романа Сергея Жадана, документалка о Василие Слипаке и дорогостоящие мультики в 3D. Самые ожидаемые украинские фильмы 2018

Как минимум 30 новых украинских фильмов - столько нас ожидает в 2018 году. Возможно, в этом году украинскому кинематографу даже удастся побить прошлогодний рекорд, когда в кинотеатры вийло 34 новые картины.

Эспрессо.TV рассказывает о 16 новых фильмах, на которые стоит сходить в кинотеатр.

Сказка про деньги

Режиссер: Олеся Моргунець-Исаенко

Бюджет: 11,9 млн грн

Полнометражный художественный фильм по мотивам повести Владимира Короленко "Йом-Кипур, или Судный день". Проект стал победителем питчинга Госкино и получил 100% финансирование.

В центре сюжета - сельский парень Левко, который наследует мельницу от своего дяди. Из-за такого резкого обогащения, у Левка просыпается безумная жажда денег и впоследствии он присваивает шинок еврея.

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Позже парень начинает отбирать у людей последнее и вовсе теряет возможность сочувствовать, любить и дружить.

Съемки фильма проходили в Киеве и в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.

Премьера фильма состоится 25 января.

Миф

Режиссер: Леонид Кантер

Бюджет: 1,5 млн грн

Документальный фильм о жизни и смерти Василия Слипака “Мифа” - солиста Парижской оперы, волонтера, участника боевых действий и Героя Украины. Слипак оставил сцену и ушел добровольцем на войну.

Авторы в фильме соединили два жанра - кино и концерт, а также две сюжетные линии. В картине переплетается история из рассказа Джанни Родари "Джельсомино в стране лжецов" о мальчике, который имел уникальный голос и благодаря ему боролся со злодеями.

Одновременно рассказывается о Василие, который тоже имел уникальный голос и славу во Франции, но с началом войны бросил все и пошел на Донбасс.

В фильме показано множество архивных видео, каким был герой в повседневной жизни и на сцене. Анимацию к фильму создал украинский карикатурист и музыкант Юрий Журавель.

Премьера фильма состоится 8 февраля. А до того по всей Украине будут проходить предпремьерные показы.

Сотка

Режиссер: Александр Беляк

Бюджет: неизвестно

Лента рассказывает о молодом работнике супермаркета, который находит необычный пиджак, в кармане которого никогда не заканчиваются стодолларовые купюры. И это кардинально меняет жизнь парня, он начинает роскошную и разгульную жизнь.

У пиджака есть одна особенность - чтобы в нем появилось $100, они должны откуда-то исчезнуть.

Все съемки проходили в Одессе. В фильме также снялся известный украинский певец Александр Пономарев.

Премьера фильма состоится 1 марта 2018 года.

Похищенная принцесса

Режиссер: Олег Маламуж

Бюджет: 95,2 млн грн

Украинский 3D-анимационный фильм-фэнтези, снятый по мотивам сказки русского поэта Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

В мультике странствующий артист Руслан спасает от злого волшебника княжну Людмилу.

Характеры персонажей помогали разработать голливудские консультанты, а для озвучивания на английском привлекут голливудских звезд.

Премьера мультфильма состоится 7 марта 2018 года

Ржака

Режиссер: Дмитрий Томашпольский

Бюджет: 20 млн грн

Новая украинская комедия расскажет об известном режиссере арт-хаусного кино, которого заставляют снять комедию. Если он не рассмешит 12 экспертов, то его убьют.

Режиссер в отчаянии и не знает, как снять что-то смешное, когда у него есть только больная клоунесса и клоун-неудачник, которого выгнали из училища.

Фильм стал одним из победителей питчинга Госкино и получил 10 млн грн финансирования из государственного бюджета.

Картина должна появиться в украинских кинотеатрах в марте 2018.

Предатель

Режиссер: Марк Хаммонд

Бюджет: 24 млн грн

Украинский фильм американского кинорежиссера Марка Хаммонда о повстанцах Холодного Яра. Хаммонд стал четвертым режиссером ленты. До того в роли режиссеров фильма себя попробовали Анна Гресь, Леся Калинская и Валериу Жереги.

Сценарий к фильму написал известный режиссер и сценарист Заза Буадзе, режиссер прошлогодней ленты “Красный”.

Авторы несколько раз меняли название проекта. Первоначальное название было "Операция Маркони", позже - "Атаман", "Вариант Маркон", "Предатель" и "Оккупация".

Премьера фильма состоится в апреле 2018.

Бобот

Режиссер: Максим Ксьонда

Бюджет: 20 млн грн

Фильм, которому все прочат звание “бомбы” нынешнего проката. Это первая украинская научно-фантастическая лента о 12-летнем мальчике, который должен спасти мир. Землю не могут поделить две инопланетные цивилизации.

Идея фильма родилась в 2010 году во время съемок видеоклипа на песню "Новость" группы "Танок на майдане Конго". После его выхода творческая группа получила огромное количество положительных отзывов и начали работать над сценарием полнометражного фильма.

Тизер фильма сначала сняли на русском языке, потому что его будут показывать инвесторам из Грузии, которые пожертвовали половину бюджета фильма. Сам фильм будет полностью украиноязычный.

Премьера картины в Украине запланирована на 21 июня 2018 года.

Черкассы

Режиссер: Тимур Ященко

Бюджет: 40 млн грн

Фильм об обороне одноименного морского тральщика, который заблокировали российские войска в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма.

В центре сюжета история Мишки и Льва - двух украинских парней, которые оказались на "Черкассах" во время захвата Крыма в 2014 году. Экипаж корабля три недели сопротивлялся врагу.

Съемки проходили в Николаевской области вблизи Очакова и Кинбурнской косы, а также в Одессе, Киеве и на Черниговщине.

Премьера фильма запланирована на 24 августа.

Клара

Режиссер: Александр Клименко

Бюджет: неизвестно

Еще один украинский 3D-мультфильм про девочку Клару, которая должна спасти волшебного дракончика и преодолеть все силы зла. Действия в мультике происходят в волшебном мире, где живут гномы драконы и колдуны.

Еще в процессе производства фильм стал довольно известным. “Клара” была представлена на American Film Market - главном кинорынке Северной Америки. Туда попадают даже не все голливудские продукты.

Оригинальная речь мультика - английская, ведь продукт ориентирован на зарубежного зрителя, однако его продублируют на украинском.

На большие экраны в Украине мультфильм должен выйти 5 октября 2018.

Дикое поле

Режиссер: Ярослав Ладыгин

Бюджет: 30,9 млн грн

Дебютная работа режиссера Ярослава Лодыгина, снятая по мотивам известного романа украинского писателя Сергея Жадана “Ворошиловград”. И это один из самых популярных украинских романов современности, переведен на 9 языков мира и в процессе перевод еще на 6.

По сюжету, Герман возвращается в город своего детства. Мужчина собирается навестить брата - владельца бензоколонки в донбасских степях.

Однако в результате Герман застревает в этом неназванном городе: его брат исчез, а на бизнес покушаются местные мафиози.

Сценаристами фильма стали Ярослав Ладыгин и Наталия Ворожбит, которая известна работой над фильмом “Киборги”.

Фильм снимался в копродукции со Швейцарией и занял первое место на питчинге великого немецкого кинофестиваля в Коттбусе.

Премьера фильма состоится 11 октября 2018 года.

Фокстер и Макс

Режиссер: Анатолий Матешко

Бюджет: 40 млн грн

Фантастический семейный фильм о приключениях мальчика и собаки-супергероя. По сюжету, школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит краски и рисует на стене собаку.

Рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями. Однако о фантастическом собаке узнает опасный преступник и начинает охоту на него.

Лента стала победителем конкурсного отбора кинопроектов Госкино и получила 90% финансирования.

Главные роли в фильме получили двое молодых тернопольских актеров, а собаку сыграл пес Амадей с известного украинского талант-шоу.

К написанию сценария фильма присоединился канадский сценарист Скотт Паризьен. По словам авторов фильма, его прокат не ограничится только Украиной — уже есть договоренности со словацким дистрибьютором и ведутся переговоры с чехами и поляками.

В украинские кинотеатры фильм выйдет 25 октября.

Женщина на войне

Режиссер: Бенедикт Эрлингссон

Бюджет: 76,5 млн грн

Французско-исландско-украинский фильм, который стал победителем Десятого питчинга Госкино.

Картина рассказывает о 50-летней женщине Халле, которая всеми силами борется с алюминиевой промышленностью в Исландии. Из-за производства страдает климат.

Однако ее жизнь вдруг меняется, ведь Халла усыновляет маленькую девочку с Украины. Ребенок осиротел после начала войны на Донбассе - оба ее родителя погибли.

Съемочная и творческая группа из Исландии, украинскую сторону в проекте представляет Сергей Лавренюк - он стал продюсером фильма.

Премьера фильма должна состояться летом 2018 года.

Вулкан

Режиссер: Роман Бондарчук

Бюджет: 10 млн грн

Фильм от создателя “Украинских шерифов” рассказывает о парне-переводчике с монитиронговой миссии ОБСЕ. У мужчины кризис среднего возраста и поэтому отправляется на границу с Крымом. Там он остается сам в степях и заново находит счастье в самых простых вещах и начинает новую жизнь.

Фильм снят в копродукции между Украиной, Германией и Францией. "Вулкан" был одним из лучших на отборе фильмов Госкино.

Сценарий фильма получил награду “Коронация слова”, а еще до участия в питчинге проект поддержала немецкая и французская компания.

Дата выхода фильма, даже ориентировочная, пока не разглашается.

Квадрат Малевича

Режиссер: Игорь Малахов

Бюджет: 3,1 млн грн

Дебютная работа режиссера расскажет об известном художнике украинского происхождения Казимире Малевиче. О его влиянии на искусство ХХ века, его стиле и возвращении домой в Киев.

За съемки документального фильма взялась компания Fresh Production, которая в прошлом году выпустила ленту "Дом "Слово" о жизни представителей Расстрелянного Возрождения.

Над проектом также работали эксперты из Голландии, Франции, Британии, Израиля и Беларуси. Во время съемок команда даже сделала открытие, о котором потом расскажут.

Дата премьеры фильма пока неизвестна. Предположительно фильм выйдет осенью 2018.

Когда падают деревья

Режиссер: Марыся Никитюк

Бюджет: 20 млн грн

Дебютная полнометражная работа известного режиссера короткого метра Марыси Никитюк, о любви юной девушки Ларисы и молодого бандита Шрама.

Сценарий фильма стал победителем 10 сессии ScripTeastAward, которая проводилась в рамках Каннского кинофестиваля и опередил 11 других претендентов из европейских стран.

Украинский режиссер работает в копродукции с Польшей, Францией, Испанией и Македонией.

Драма в стилистике магического реализма стала одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получила от государства 10 млн. грн.

Дата премьеры фильма неизвестна.

Черный ворон

Режиссер: Олег Туранский

Бюджет: 23,7 млн грн

Фильм, снятый по бестселлеру украинского писателя Василия Шкляра “Залишенець. Черный ворон”. Книга несколько лет входила в список тех, экранизации которой ждут больше всего.

Сценарий к фильму написал известный писатель Андрей Кокотюха и работу над проектом начали еще в 2016 году. В этом году он уже должен выйти на экраны.

Производством фильм занимается студия "1+1". Кроме прокатного 120-минутного фильма, будет сделана и 4-серийная телевизионная версия.

Фильм рассказывает об ожесточенной борьбе украинских повстанцев против оккупационной коммунистической власти в 1920-х годах, уже после оккупации УНР. Главный герой холодноярский атаман "Черный Ворон" организует борьбу против оккупантов.

Точную дату премьеры пока не разглашают