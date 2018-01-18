Секс-роботы и всемогущие домашние работники. Технологии, которые покорят мир в 2018

18 января, 2018, 16:18

Роботы, которые няньчат детей, телевизор, который можно свернуть в трубочку и умный шкаф. Это не отрывки из фантастического фильма, это новинки одной из крупнейших технологических выставок CES-2018

Технологии и гаджеты CES-2018, которые нас поразили

Роботы, которые няньчат детей, телевизор, который можно свернуть в трубочку, умный чемодан, беспроводная зарядка, автомобили, которые управляются голосом... Это не отрывки из фантастического романа или фильма, это то, что могли увидеть посетители одной из крупнейших технологических выставок CES-2018 , ежегодно проходящей в начале января в Лас-Вегасе.

Эта выставка - не только выставка достижений крупнейших технологических компаний мира. Это еще и возможность увидеть и понять, какие тренды будут доминировать в технологиях в ближайшие годы. Часто на CES-2018 демонстрируют не только готовые продукты, но и концепты,существующие в виде прототипов или 1-2 экспериментальных экземпляров. Недаром организаторы называют CES-2018 катализатором инноваций. В этом году на выставке представили более 4 тысяч экспонатов.

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Были представлены продукты для работы с технологиями виртуальной и дополненной реальности, беспилотные автомобили, многие компании демонстрировали IoT-решения (гаджеты, которые можно отнести к категории интернета вещей). Не обошлось без супер-процессоров, телевизоров со сверхвысокой разрешающей способностью и сверхмощных смартфонов.

Но главные новинки CES-2018 касались голосового управления, робототехники и искусственного интеллекта. Робот, который понимает голосовые команды на простом человеческом языке и выполняет их - это уже не просто реальность, это будни ближайшего будущего. Единственным ограничением для нас может быть только то, что такие роботы обычно понимают только английский язык. Однако решение этой проблемы - вопрос времени.

Роботы на все вкусы

На выставке представлено больше роботов, чем в предыдущие годы. Эти роботы могут выполнять самые разные задачи - от наблюдения за здоровьем своих подопечных до танцев на пилоне или даже управления мотоциклом.

Технически такие роботы - это компьютеры с возможностью автономной работы в течение нескольких часов, которые запрограммированы на выполнение определенных задач. Управлять устройствами можно как с помощью смартфонов или специальных кнопок на их корпусе, так и с использованием голосовых команд.

Несмотря на большое разнообразие представленных на CES роботов, им еще далеко до того, что мы привыкли видеть в фантастических фильмах. Большинство роботов не являются универсалами, они, в основном, предназначены для выполнения отдельных задач.

По большому счету, многие гаджеты, получившие название «робот», на самом деле выглядят совсем не так, как мы могли бы себе представить. Не исключено, что разработчики просто таким образом решили сыграть на интересе общества к роботам.

Во многих случаях представленные "роботы" - это просто умные гаджеты, обученные делать 2-3 действия.

Через пару лет можно надеяться на появление чего-то приближенного к условному роботу-универсалу. Это означает, что роботы перестают быть диковинкой, гаджетом, предназначенным для промышленного или военного использования, а становятся предметом домашнего обихода.

Домашний помощник Aeolus

Это, пожалуй, один из самых универсальных роботов нынешней CES. Он умеет выполнять повседневную домашнюю работу - мыть пол, пользоваться пылесосом, собирать и относить грязную посуду, убирать - находить вещи не на своих местах и ​​прятать их, например, в шкафы. Для этого робот получил технологии распознавания объектов.

Этот робот может распознавать задачи и адаптироваться к ним, выбирать, что лучше сделать сначала, а что позже. При этом роботом можно управлять через смарт-динамики Amazon Alexa и Google Home.

Робот-собака Sony Aibo

Обновленная версия Sony Aibo - волшебного пса, первая версия которого увидела свет еще в 2002 году, буквально очаровала присутствующих на презентации.

Новый робот получил улучшенный дизайн, он теперь умеет узнавать голос хозяина и его лицо. В Sony обещают, что Aibo сможет устанавливать эмоциональную связь со всеми членами семьи, может учиться новым трюкам и запоминать, что нравится его владельцам. Данные об активности работа храниться в «облаке», оттуда же можно загрузить новые трюки и умения для этого электронного щенка.

Робот-шкаф Laundroid

Если вы ненавидите складывать одежду после стирки, вам пригодится робот, задача которого - разобрать выстиранную одежду и белье и сложить их в стопки.

Это устройство может взять, например, футболку, расправить ее и аккуратно сложить. Каждый предмет одежды записывается в каталог в памяти работа. Для понимания того, что именно робот анализирует, используется искусственный интеллект.

Разработчики этого огромного шкафа не скрывают, что робот работает достаточно долго, анализирует одну футболку около 5-10 минут и часто не распознает цвета. В будущем его навыки распознавания обещают улучшить и ускорить его работу.

Робот-чемодан CX-1

Компания ForwardX показала на выставке чемодан CX-1. Он имеет встроенную видеокамеру, способную распознавать своего владельца. Благодаря электродвигателю чемодан может ехать за вами, а еще у него есть защита от краж.

Робот-подушка Somnox

Разработчики этого гаджета обещают помочь тем, кто имеет проблемы со сном. Робот в виде большой подушки, мягкий на ощупь, может подстраиваться под дыхание своего владельца. Встроенный динамик умеет включать колыбельные. Владельцам подушки предлагается спать, обнимая ее и в течение четырех часов подряд робот сможет беспокоиться о том, чтобы человек уснул.

Робот-утка My Special Aflac Duck для больных детей

Еще одна мягкая интеллектуальная игрушка - робот в виде утки, предназначенный для детей, страдающих серьезными болезнями, в том числе раком. Эта игрушка может распознавать прикосновения, воспроизводить звуки и поддерживать ребенка.

Интересная функция - робот может имитировать прохождение химиотерапии вместе со своим владельцем. Разработчики работа, страховая компания Aflac и производитель игрушек Sproutel не планируют продавать его, эти утки будут доступны только в больницах.

Роботы и секс

Секс-индустрия уже давно и активно сотрудничает с технологическим бизнесом. Поэтому появление умных роботов для секса было ожидаемо на CES-2018.

Универсальная секс-кукла Harmony, созданная компанией Abyss Creations, умеет менять внешность так, как пожелает ее владелец. Harmony - это модульная конструкция, в которой можно выбирать одно из тридцати лиц, типов тела и его элементов и даже выбирать один из 18 типов личности.

А вот представленные на выставке работы-стриптизеры R2-DD и TripleCPU скорее напугали посетителей, чем понравились им.

Их движения назвали нелепыми, искусственными, а факт появления их на сцене назвали сексизмом в отношении женщин-участниц.

Цифровое здоровье: гаджеты, которые будут заботиться о людях

На выставке было показано много гаджетов, задача которых - заботиться о здоровье людей и сообщать о состоянии их организма и окружающей среды. Например, Sensio Air - индикатор уровня загрязненности воздуха, а шлем Melomind может распознавать мозговую активность и предупреждать о приближении стресса.

Система здорового сна Nokia Sleep может отслеживать фазы и продолжительность сна, и на основе этой информации может предложить человеку специальную программу, которая должна улучшить сон.

Модуль Lenovo Vital Moto Mod способен измерять основные показатели организма человека, среди них - частоту сердечных сокращений, давление, температуру, насыщенность крови кислородом, для этого достаточно только вставить палец внутрь гаджета.

Другие крутые новинки

Вот еще несколько интересных устройств, достойных внимания: Samsung показала интеллектуальный холодильник, который работает под управлением голосовых команд, имеет сенсорный экран и может подсказывать, что из продуктов нужно купить.

Компания LG показала CES прототип 65-дюймового телевизора, который можно свернуть в трубочку - полностью или частично.

Еще одна новинка от LG проектор HU80KA, который может показывать на стене изображение с диагональю в 150 дюймов.

Еще были гаджеты для трехмерного селфи, умные зеркала и несколько концептов беспилотных автомобилей и электрокаров.