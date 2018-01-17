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За участие в "Евровидении" будут бороться 18 украинцев. Кто эти исполнители

Легенда регги-сцены The Вйо, сказочная Julinoza и r'n'b-группа Dilemma. Кто в 2018 году будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии

The Erised

Группа The Erised зазвучала в 2015 году, и старт коллектива был очень мощным. Еще до первого выступления группа выпустила EP-пластинку и сразу на британском лейбле. Их называют "супергруппой", а все из-за того, что в бенд сошлись талантливые музыканты из успешных проектов.

Например, Нил Тарасов и Игорь Кириленко - дуэт Hidden Element, которые выдали 20 электронных релизов; Даниил Марин – электронный музыкант, известный под псевдонимом Detail, успел выпустить релизы на многих лейблах; Соня Сухорукова – участница поп-проекта Sonya, а также выпускница "Фабрики Звезд" и "Голоса Страны". А Александр Люлякин известен как барабанщик "Бумбокса".

Группа недавно выпустила драйвовую песню Run, и, возможно, именно с ней группа будет претендовать на участие в Евровидении-2018.

Julinoza

Проект Julinoza трудно спутать с другими. Тонкое, пронзительное и нежное звучание голоса Юлии Запорожец украинцы услышали, когда девушка приняла участие в проекте "Голос страны", хотя Julinoza существует еще с 2014 года. На счету дуэта солистки Юлии и барабанщика Игоря Чеботарева уже есть немало фестивалей и сцен, и они решили идти дальше. Теперь они будут бороться за участие в Евровидении. Проект даже успел выпустить песню, которую написал специально для конкурса.

Сергей Бабкин

Участник легендарного дуэта 5'nizza, успешный сольный вокалист и тренер "Голоса страны" Сергей Бабкин тоже решил побороться за участие в конкурсе. Шансы пройти отбор и представлять Украину на "Евровидении" у Бабкина немаленькие, ведь за плечами у него — годы опыта, сотни концертов и признание украинской публики.

Кстати, певец в проекте "Голос страны" был наставником Юлии Запорожец (Julinoza), то есть существует риск, что ученица превзойдет учителя.

CONSTANTINE

В Masterskaya у Ивана Дорна собралось несколько неординарных исполнителей, а среди них — и Ghardaia. В июне 2017-го певец дебютировал со своим альбомом "Один" и им смог зажечь слушателей.

На волне успеха новоиспеченный исполнитель решил рискнуть и принять участие в отборе. С какой именно песней будет выступать Constantine, пока неизвестно.

KAZKA

"Ой, мамо, на свята я не була свята": непослушная певица KAZKA стала известной благодаря своей песне "Свята". С ней исполнительница взлетела на вершины украинских чартов и часто появлялась на радиостанциях. На волне успеха электронный проект пошел и на национальный отбор.

Mountain Breeze

Mountain Breeze — молодая украинская группа. На счету трио всего две песни, и звучат они достаточно по-европейски. Одну из песен - WWWT (What's Wrong With That) - для группы писали шведские авторы Chris Wahle и Andreas Öhrn.

Группа уже имеет концертный опыт — они участвовали в шоу "Х-Фактор". Они были воспитанниками Андрея Данилко, который уже несколько лет подряд является членом жюри национального отбора. Увидим, хватит ли инди-группе опыта для того, чтобы покорить песенный конкурс.

KADNAY

KADNAY – это проект музыканта Дмитрия Кадная, участника шоу "Шанс" и "Фабрика звезд".

Его первый альбом 23FLOOR вышел в 2016 году, а уже в 2017-м он презентовал вторую пластинку под названием "Чувствую". Участие в отборе для парня будет проходить не впервые: в прошлом году он уже пробовал свои силы, и его вытеснили другие участники.

TAYANNA

Уже во второй раз будет бороться за выступление на "Евровидении" певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). В прошлом году победить Татьяне помешала болезнь: она заболела накануне финального выступления, победа досталась рок-группе O. Torvald.

TAYANNA для участия в конкурсе отобрала четыре песни. Больше всего слушателям понравилась композиция "Цветок", однако, по правилам конкурса, Татьяна не может ее выполнить, поэтому презентовала ее к 1 сентября 2017 года.

MELOVIN

MELOVIN - выходец из шоу "Х-Фактор", с прошлого отбора певец запомнился больше всех. Он представляет себя как инопланетное существо, а свою цель объясняет так: делать людей счастливее посредством музыки.

В своем творчестве MELOVIN сочетает поп, электро, соул, фолк и другие музыкальные направления. Одессит с детства занимался творчеством, танцевал, пел и окончил театральную школу. В 2015 году он победил на шоу "Х-Фактор 6". А уже в 2017 певец презентовал дебютный альбом Face To Face.

Pur:Pur

За плечами украинских музыкантов - сотни концертов, десятки фестивальных выступлений, несколько альбомов и своя верная армия фанатов. Однако на всю страну они прогремели, когда "ворвались" в финал украинского отбора Евровидения и заняли там четвертое место.

Это настолько зажгло группу, что и в этом году они опять планируют покорить сцену песенного конкурса.

Ingret Kostenko

На счету винничанки Ингрет Костенко — выступления на сценах масштабных телешоу "Х-Фактор" и "Голос страны". Эта девушка с самого детства знала, что всю жизнь свяжет с музыкой. Именно поэтому она поступила в музыкальную школу, и туда она пошла не по просьбе родителей.

Певица стремится создавать сказку на сцене. В этом году она попытается создать сказочный мир на "Евровидении".

The Вйо

Эту группу можно назвать легендой украинской регги-сцены. Ребята начали вместе играть еще в далеком 1991 году. Спустя 9 лет они решили прекратить свою деятельность, и надвого удержаться не смогли. В 2008 они вернулись и за 10 лет выдали несколько альбомов. Теперь группа хочет зажечь на "Евровидении".

KOZAK SYSTEM

Эта украинская рок-группа постоянно представляет современную Украину на европейских и мировых музыкальных фестивалях. Бывшие "Гайдамаки" собрались в новом проекте и до 2017 года успели вместе записать три пластинки: "Шабля", "Пісні самонаведення" и "Живи і Люби".

Illaria

Певица Illaria отличается чувственным голосом, диапазон которого достигает трех октав. В своей манере и музыке она сочетает фольклорные мотивы с современными мировыми тенденциями. Но сейчас ее чаще можно услышать в ротации на радио Канады и Британии, чем в Украине.

Для Illaria это уже третья борьба за право представлять Украину на Евровидении. Певица принимала участие в национальном отборе в 2014 и 2017 годах.

LAUD

В 2017 году с клипом на свою песню "В эту ночь" дебютировал новый украинский певец LAUD. Под таким псевдонимом работает выпускник шоу "Голос страны-6" Влад Каращук. За полгода парень успел презентовать еще несколько песен и уже готов покорять международную сцену.

Dilemma

Dilemma – первый r'n'b-группа в Украине. Они изрядно нашумели в 2000-х и впоследствии исчезли из украинских радиоволн. В 2009 году они снова неожиданно появились, записав песню с группой "Пара Нормальных", которая стала стопроцентным хитом. После этого ребята снова пропали и "ворвались" с новыми хитами.

Правда, в новизне звучания обновленных Dilemma можно усомниться. Трек Na party слишком напоминает безумных Die Antwoord и их песню Baby's On Fire.

Yurkesh

Группа Yurkesh основал в 2004 году певец Юрий Нечистяк, более известный как Юрко Юрченко. Кстати, свою карьеру он начал именно на сцене "Евровидения" — на аціональному отборе.

Популярность группе принесла песня "Мундиаль", клип на которую появился перед стартом сборной Украины на чемпионате мира по футболу 2006 года. В том же году в свет вышел первый альбом "Ой". Сами участники группы характеризуют свой стиль, как "интеллигентно-интеллектуальный панк-рок с Элементами".

14 лет спустя группа снова решила попробовать свои силы и уже готовится удивлять украинцев.

Vil'na

Под псевдонимом Vil'na скрывается еще неизвестная певица Юлия Сиончук. На YouTube-канале девушки можно найти как авторские песни, так и кавер-версии известных композиций. В частности, девушка перепела "Спи собі сама" группы "Скрябин". В список каверов вошла и новая песня Ани Лорак "Сопрано".

На сайте можно найти исполнителей, песни которых она часто исполняет. Среди них есть российские музыканты.

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