Как украинские теннисистки сенсационно покоряют Australian Open

17 января, 2018, 18:28

Дмитрий Марценишин

Открытый чемпионат Австралии обещает стать одним из самых успешных турниров в истории украинского тенниса - благодаря победам Элины Свитолиной и Марты Костюк

Почему Свитолину считают фавориткой

Перед началом первого в 2018 году турнира серии Grand Slam больше всего разговоров ходило вокруг Элины Свитолиной. Накануне старта Australian Open лучшая украинская теннисистка выиграла престижный турнир WTA (Женской теннисной ассоциации) в Брисбене. Она сделала это настолько убедительно, что сразу превратилась в одну из главных претенденток на триумф в Мельбурне.

Сейчас букмекеры оценивают шансы четвертой ракетки мира на победу на Открытом чемпионате Австралии как самые высокие среди всех фавориток. На то, что украинка получит миру первый в карьере титул Grand Slam предлагают коэффициент 6.50. Главными конкурентками Свитолиной считаются немка Анжелик Кербер (8.00), датчанка Каролин Возняцки (9.00), румынка Симона Халеп (9.00) и чешка Каролина Плишкова (10.00).

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Украинка пока ожидания оправдывает. Она стартовала на турнире с уверенной победой над Иванной Йорович из Сербии - 6:3, 6:2. 17 января во втором круге Элина Свитолина встречалась с Катержиной Синяковой. Чешская теннисистка также удачно начала новый сезон и дошла до финала турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Там она уступила первой ракетке мира Симоне Халеп.

Удалось Синяковой создать проблемы и Свитолиной. Первый сет остался за чешской теннисисткой, которая занимает в мировом рейтинге 49 место - 6:4.

Но Свитолина уже приучила болельщиков, что умеет вовремя собой овладевать и выпутываться из сложных ситуаций. Так случилось и в этот раз - украинка перехватила инициативу и уверенно выиграла две другие партии - 6:2, 6:1.

Несмотря на убедительный счет, Свитолина после игры выглядела изможденной и призналась, что ее изрядно донимала жара, которая в эти дни в Мельбурне достигает 37 градусов.

"Я просто плавилась от жары. Такое впечатление, что матч закончился со счетом 8:6 в третьем сете. Победа досталась мне тяжело", - сказала украинка.

Как Костюк стала главной сенсацией

В следующем круге Элина Свитолина встретится с другой представительницей Украины - Мартой Костюк. Эта 15-летняя украинка вообще стала главной сенсацией нынешнего Australian Open. Она получила от организаторов турнира wild-card как победительница прошлогоднего юниорского Открытого чемпионата Австралии. В основную сетку соревнований Костюк пробивалась через квалификацию.

Украинка удивила уже в первом круге, переиграв австралийку Арину Родионову, сеяную в отборе под девятым номером - 4:6, 6:3, 6:3. Дальше Костюк убрала со своего пути Даниэлу Сегель из Чили - 1:6, 6:4, 6:2. А в финале квалификации победила чешку Барбору Крейчикову - 6:3, 5:7, 6:0 - и стала самой молодой участницей нынешнего Australian Open.

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Но оказалось, что чудеса от Марты Костюк в Мельбурне только начинаются. Казалось, в первом раунде турнира в 522 ракетки мира нет никаких шансов против 25 сеяной - Шуай Пэн из Китая. Но, украинка сыграла просто потрясающе. Она сокрушила опытную соперницу за 57 минут - 6:2, 6:2.

17 января Марта Костюк продолжила свой победный ход, победила австралийку Оливию Роговську - 6:3, 7:5 - и вышла в 1/16 финала. Таким образом, украинка стала самой молодой участницей третьего раунда турниров Grand Slam за последний 21 год.

"Я счастлива, просто счастлива, что прошла дальше", - не сдерживала эмоций Костюк после матча.

Конечно, в поединке Свитолина - Костюк бесспорной фавориткой будет первая ракетка Украины. Букмекеры дают на ее победу коэффициент 1.05, а выигрыш ее конкурентки оценивают в 9.50.

Как Бондаренко напомнила о себе

Успехами Свитолиной и Костюк украинские достижения на Australian Open не ограничились. В Мельбурне о себе напомнила бывшая первая ракетка Украины Катерина Бондаренко.

Она начала выступления с победы над швейцаркой Викторией Голубич - 7:6 (7:3), 4:6, 6:2. Во втором круге Бондаренко вышла на 15-ю ракетку турнира Анастасию Павлюченкову из России и считалась в поединке аутсайдером. Но и эта украинка всех удивила и уверенно победила фаворитку - 6:3, 6:2.

В следующем круге Бондаренко встретится с 20 ракеткой мира Магдаленой Рибариковой из Словакии. В 1/16 финала одиночного турнира Australian Open украинка сыграет в третий раз в карьере.

Также стоит напомнить, что именно на Открытом чемпионате Австралии Екатерина Бондаренко вместе со своей родной сестрой Аленой Бондаренко достигла наибольшего успеха в карьере и в 2008 году выиграла этот турнир в парном разряде.

За выход в 1/16 финала все три наши теннисистки получат по $195 тыс. 18 января к ним в третьем круге может присоединиться еще одна украинка - Леся Цуренко, которая встретится с Агнешкой Радванской из Польши.

Продолжает борьбу на Australian Open и единственный представитель Украины в мужском одиночном турнире - Александр Долгополов. В среду он одержал свою вторую победу в Мельбурне. Наш теннисист нанес поражение австралийцу Мэттью Эбдену - 7:6, (7:0), 6:3, 6:4. Долгополов вышел в 1/16 финала Australian Open впервые с 2012 года. Его наивысшим достижением на турнире является попадание в четвертьфинал в 2011 году.