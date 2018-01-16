Умерла солистка The Cranberries. Почему она была такой особенной
Известно, что женщина страдала на биполярное расстройство личности, а последние годы у нее были проблемы со спиной.
Биография Долорес О'Риордан
Певица родилась в небогатой многодетной семье в Ирландии, у Долорес было еще 6 братьев и сестер. Родители девушки были очень консервативными и принципиальными людьми, которые придерживались всех ирландских традиций. То, что их дочь хочет стать рок-звездой, в свое время порождало немало конфликтов в семье.
С детства О'Риордан играла на пианино и дудочке, а также пела в церковном хоре. Позже научилась играть на гитаре и мандолине.
Будущая певица занималась ирландскими народными танцами, а первую свою песню написала в 12 лет.
В 1990 девушка в 18 лет стала вокалисткой группы The Cranberries и начала писать песни для коллектива. Уже в 1994 году вышла их легендарная песня “Zombie”, которая и сделала группу популярной. Композиция занимала первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.
Исполнительница в своих песнях всегда обращала внимание на острые социальные проблемы. В частности, песня Zombie была написана под впечатлением от терактов, произошедших в Лондоне в 1993 году. О'Риордан призвала мир бороться с войной у себя в голове.
Певицу называли "золотым билетом", который получил группу. Благодаря ее неординарному голосу и интересным аранжировкам, The Cranberries узнавали и слушали.
Также в 1994 году Долорес вышла замуж с тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. Их брак продержался до 2014 года. У пары родилось трое детей.
После свадьбы Бертон начал заниматься гастролями The Cranberries. Ирландцы стали одной из самых успешных гастрольных групп Европы. Долорес писала новые хиты и группа становилась все популярнее.
В 2003 году О'Риордан решила начать сольную карьеру и группа взял творческую паузу.
Кроме того, Долорес писала музыку для фильмов, в частности записала песню Ave Maria для фильма Мела Гибсона “Страсти Христовы”.
В 2007 году вышел дебютный сольный альбом "Are You Listening?". За четыре года Долорес написала 32 песни, из которых только 12 вошли в альбом.
В 2009 году вышел второй сольный альбом, который получил название No Baggage.
В том же году певица в интервью подтвердила, что The Cranberries снова вместе и начали совместную работу. А в 2011 вышел еще один студийный альбом Roses.
С октября по декабрь 2013 года О'Риордан принимала участие в третьем сезоне шоу The Voice of Ireland, где была тренером-наставником.
В 2017 году The Cranberries объявили о начале мирового турне, который должен был охватить, в частности, Великобританию и США.
Однако в прошлом году во время концертов в Европе, группа была вынуждена отменить другие выступления из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.
Группа выпустила 6 альбомов, сборник лучших песен и несколько отдельных синглов. Каждый из клипов группы в YouTube набирает по несколько десятков миллионов просмотров. А самый популярный имеет 661 млн просмотров.
Самые известные хиты группы The Cranberries
Zombie
Самая известная песня группы и их самый первый хит. О'Риордан написала ее после терактов в Лондоне, которые совершили боевики Ирландской республиканской армии.
После выхода песни боевики заявили о конце боевых действий. Маловероятно, что это как-то связано с группой, но многие так считают до сих пор.
Linger
Второй сингл с дебютного альбома The Cranberries. Песня посвящена первой любви Долорес - солдату, с которым она всего 2 раза поцеловалась и который ушел служить в армию в Ливан.
Animal Instinct
Второй сингл с четвертого альбома группы, который рассказывает о тяжелой судьбе материнства. Певица вспоминала, что идея песни пришла к ней во время традиционного утреннего чаепития. Женщина прислушалась к своим новым ощущениям и внезапно осознала, что могла бы убить любого, кто бы осмелился причинить вред ее ребенку.
Dreams
Первый сингл дебютного альбома группы. На эту песню группа снял три клипа и в трех были очень существенные изменения. Также с этой композицией группа впервые выступила на фестивале Woodstock Revival в 1994 году.
When You'Re Gone
Песня с третьего альбома группы и, как писали критики, единственная хорошая композиция с пластинки.
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