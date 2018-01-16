Умерла солистка The Cranberries. Почему она была такой особенной

16 января, 2018, 14:21

Доролес О'Риордан называли исполнительницей одного хита - самой известной песни группы Cranberries "Zombie". Но на самом деле у певицы было еще несколько известных песен, а группа активно и успешно гастролировала

Вокалистку The Cranberries нашли мертвой в отеле в Лондоне 15 января. Причины смерти пока неизвестны. Родные певицы ничего не комментируют и попросили прессу оставить их в покое. Певице было 46 лет.

Известно, что женщина страдала на биполярное расстройство личности, а последние годы у нее были проблемы со спиной.

Биография Долорес О'Риордан

Певица родилась в небогатой многодетной семье в Ирландии, у Долорес было еще 6 братьев и сестер. Родители девушки были очень консервативными и принципиальными людьми, которые придерживались всех ирландских традиций. То, что их дочь хочет стать рок-звездой, в свое время порождало немало конфликтов в семье.

С детства О'Риордан играла на пианино и дудочке, а также пела в церковном хоре. Позже научилась играть на гитаре и мандолине.

Будущая певица занималась ирландскими народными танцами, а первую свою песню написала в 12 лет.

В 1990 девушка в 18 лет стала вокалисткой группы The Cranberries и начала писать песни для коллектива. Уже в 1994 году вышла их легендарная песня “Zombie”, которая и сделала группу популярной. Композиция занимала первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

Исполнительница в своих песнях всегда обращала внимание на острые социальные проблемы. В частности, песня Zombie была написана под впечатлением от терактов, произошедших в Лондоне в 1993 году. О'Риордан призвала мир бороться с войной у себя в голове.

Певицу называли "золотым билетом", который получил группу. Благодаря ее неординарному голосу и интересным аранжировкам, The Cranberries узнавали и слушали.

Также в 1994 году Долорес вышла замуж с тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном. Их брак продержался до 2014 года. У пары родилось трое детей.

После свадьбы Бертон начал заниматься гастролями The Cranberries. Ирландцы стали одной из самых успешных гастрольных групп Европы. Долорес писала новые хиты и группа становилась все популярнее.

В 2003 году О'Риордан решила начать сольную карьеру и группа взял творческую паузу.

Кроме того, Долорес писала музыку для фильмов, в частности записала песню Ave Maria для фильма Мела Гибсона “Страсти Христовы”.

В 2007 году вышел дебютный сольный альбом "Are You Listening?". За четыре года Долорес написала 32 песни, из которых только 12 вошли в альбом.

В 2009 году вышел второй сольный альбом, который получил название No Baggage.

В том же году певица в интервью подтвердила, что The Cranberries снова вместе и начали совместную работу. А в 2011 вышел еще один студийный альбом Roses.

С октября по декабрь 2013 года О'Риордан принимала участие в третьем сезоне шоу The Voice of Ireland, где была тренером-наставником.

В 2017 году The Cranberries объявили о начале мирового турне, который должен был охватить, в частности, Великобританию и США.

Однако в прошлом году во время концертов в Европе, группа была вынуждена отменить другие выступления из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

Группа выпустила 6 альбомов, сборник лучших песен и несколько отдельных синглов. Каждый из клипов группы в YouTube набирает по несколько десятков миллионов просмотров. А самый популярный имеет 661 млн просмотров.

Самые известные хиты группы The Cranberries

Zombie

Самая известная песня группы и их самый первый хит. О'Риордан написала ее после терактов в Лондоне, которые совершили боевики Ирландской республиканской армии.

После выхода песни боевики заявили о конце боевых действий. Маловероятно, что это как-то связано с группой, но многие так считают до сих пор.

Linger

Второй сингл с дебютного альбома The Cranberries. Песня посвящена первой любви Долорес - солдату, с которым она всего 2 раза поцеловалась и который ушел служить в армию в Ливан.

Animal Instinct

Второй сингл с четвертого альбома группы, который рассказывает о тяжелой судьбе материнства. Певица вспоминала, что идея песни пришла к ней во время традиционного утреннего чаепития. Женщина прислушалась к своим новым ощущениям и внезапно осознала, что могла бы убить любого, кто бы осмелился причинить вред ее ребенку.

Dreams

Первый сингл дебютного альбома группы. На эту песню группа снял три клипа и в трех были очень существенные изменения. Также с этой композицией группа впервые выступила на фестивале Woodstock Revival в 1994 году.

Ode To My Family

Песня была написана в период, когда группа и О'Риордан были на пике популярности. В композиции она вспоминает про свое сложное детство. Ode to my family была написана в стиле колыбельной.

When You'Re Gone

Песня с третьего альбома группы и, как писали критики, единственная хорошая композиция с пластинки.