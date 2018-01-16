Украина и сексуальные домогательства: Между махровым сексизмом и истеричным феминизмом

16 января, 2018, 15:01

От махрового сексизма к равноправию перейти не просто. На пути появляется истерический феминизм, который мы сейчас и наблюдаем

Коллеги-медийщики часто злятся. Мол, ничего украинцев не интересует кроме политики и скандалов. Лишь бы смотреть по телевизору очередных спикеров от очередной партии и следить за каким-то новым многосерийным безумием.

Но нет. Тема борьбы американок против сексуального насилия всколыхнула наше общество, вызвав жаркие дискуссии, если не сказать ссоры. Правда, не в последнюю очередь из-за скандальность и сексуального контекста, но и правозащитные составляющие тоже широко обсуждались.

Письмо ста французских женщин окончательно показало, что тормозить никто не собирается и тема прав женщин не то что не стихнет, а наоборот - усилится в разы.

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А в Украине - тем более. Поскольку на пути к спокойствию и толерантности нас еще долго будет бросать из одной крайности в другую. Но что поделаешь - это последствия того, в чем мы так долго жили - лицемерия, замалчивания проблем, двойных стандартов и человеконенавистничества. Сейчас все бросились выплескивать наболевшее и ничего с этим не поделаешь.

В ответ на чрезмерное возвеличивание Великого Кобзаря появляется книга "Вурдалак Тарас Шевченко" авторства Олеся Бузины. Книга становится резонансной и многим нравится. Все потому, что эта шевченкофилия приобрела невиданные по своей безобразной карикатурности формы и опус Бузины стал "глотком свежего воздуха". Хотя, конечно, это была просто другая крайность, в которую так хотелось броситься.

Бывшие рьяные коммунисты стали ревностными верующими, причем искренне в обоих случаях. После бурной молодости людей порой тянет в пуританство, а воспитанные в строгости школьники, попадая в общежитие, на первом же курсе пускаются во все тяжкие.

Порой маятник перестает качать из стороны в сторону и мы становимся просто благоразумными, спокойными, уверенными в себе, умеем отбросить эмоции и ум наш становится свободным. Но до этого еще нужно дожить.

Украинцы сейчас славятся радикальными точками зрения по целому ряду вопросов - язык, прививки, порохоботы, зрадофилы, "Надежда Савченко - героиня", "Надежда Савченко - ненормальная", театр на Подоле - ужасен, театр на Подоле - прекрасен и все такое прочее.

Гендерное равенство стало еще одним радикализованным вопросом. Потому что от махрового сексизма к равноправию и взаимоуважению перейти не просто. На пути возникает истерический феминизм, который мы сейчас наблюдаем и который просто нужно пережить.

Проще говоря, представьте себе женщину, которая постоянно сталкивается с условным "баба за рулем - абиззяна". Первые раз двадцать можно и посмеяться, но потом как-то терпение лопается. Вместе с тем знакомые и малознакомые люди суют нос в ее репродуктивную систему, мол, "пора рожать".

Потом не родишь, потому что будешь старая. И замуж тебя никто не возьмет, потому что кому старая нужна. А если есть не умеешь готовить и не убираешь дома, то быть тебе кошатницей-вековухой.

Потом эта девушка узнает, что ее коллеге с точно такими же обязанностями платят больше, потому что он мужчина. И этот мужчина ей время от времени говорит, что ей нравятся какие-то не те вещи, потому что женщине должны нравиться другие. Еще позже она видит в новостях, как убили и изнасиловали какую-то девушку, а люди вокруг говорят, что это она сама виновата.

Часть мужчин-депутатов начинают решать, может ли она сделать аборт или нет и как она должна себя чувствовать в обоих случаях. Ну а через флешмоб наша героиня узнает, что многие другие женщины из-за побоев попадают в реанимацию, но от мужей не уходят. Потому что кому ты, разведенная с тремя детьми будешь нужна. Так же говорят в том числе и ее родители.

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Думаю, у каждого из вас есть знакомые с абсолютно спокойным характером, которые время от времени срываются на ровном месте. На самом деле, конечно, не на ровном, они просто долго терпели и долго молчали. А сейчас вы взяли вилку не в ту руку и нарвались на крики и проклятия. Наша девушка долго терпела, но терпение ее лопнуло. И поэтому она начинает действовать.

Она реагирует на любую мелочь и воспринимает почти каждое слово как оскорбление и сексизм. К мужчинам относится настороженно, потому что видит в них потенциальных "бабазарулем" и постоянно думает, не намекает ли кто-то, что она плохо водит. Или нет ли в этих его словах снисходительного отношения, не поучает ли ее этот мужчина, и не делает ли он это, потому что я женщина. И, возможно, вот этот вот парень домогается ее в метро, слишком сильно прижимаясь. Даже когда это час пик.

Если такая женщина становится активисткой, то зачастую может достучаться только до единомышленников. Она не просто способна хоть отчасти кого-то убедить, а наоборот - отталкивает агрессией и зацикленнстью. А еще она перебирает с научной терминологией, поэтому понять ее порой бывает совсем трудно.

Таких феминисток не любят. Причем я не говорю о каком-то "отвратительном патриархальном мужчине", речь идет о других феминистках. Потому что мы дошли до того уровня, когда сами спортсменки-борцы за гендерное равенство начинают драться между собой. Вторые обвиняют первых в дискредитации всего движения, а также в ханжестве, диктаторских замашках, виктимности, наступлении на сексуальную свободу, частную жизнь и ненависти к мужчинам.

Именно это и сделали сто французских женщин, написав письмо в издание "Le Monde". Среди них - женщины-психологи, сексологи, ученые,писательницы, актрисы. Преимущественно они уже давно свое выбороли, как Катрин Денев. Чаще всего упоминается письмо, в котором говорилось о праве женщины на аборт, а подписавших его женщин тогда назвали шлюхами. Денев была одной из них.

Сейчас же и Денев, и ее нынешние подруги - уверенные в себе женщины, они давно осознали, что являются ровней мужчинам, карьеры их успешны, статус неоспорим, чувство собственного достоинства на месте. По крайней мере, мне так видится из текста письма. Эти женщины если и имели когда-то какие-то обиды от несправедливости или чрезмерные эмоции, то это уже позади. Потому что сейчас они действительно говорят, что женщины и мужчины равны. То есть, все равно могут быть самодостаточными, уверенными и сильными.

Поэтому, если такой женщине кто-то предложит секс, она согласится или откажется. И сделает это добровольно. Если к ней по-настоящему прижмутся в метро, она отнесется к этому с иронией, как к "бедности сексуальной жизни". Ну, или оттолкнет извращенца, если терпеть неприятно.

Главное, что ее отличает от феминисток начинающих - это отсутствие виктимности и инфантильности. Она не жертва, не чувствует себя такой и несет ответственность за свои поступки. Поэтому сто французских женщин и осуждают американское движение. Они считают, что оно еще больше убивает в женщинах свободу и достоинство, делая их вечными жертвами.

Бездушная сексистская фраза "сама во всем виновата" превратилась в свою противоположность - "я ни в чем не виновата". А это значит, что я безвольное, слабое существо, я ничего не могла сказать и сделать, он просто сделал это со мной, а дальше я просто молчала.

Если мальчиков надо учить не распускать руки, то девочек, очевидно, не думать о себе как о бессильных. Потому что к скандалам в США привели обе эти позиции.

Впрочем, француженок сразу обвинили в дремучести и во внутренний мезогинии (ненависти женщин к женщинам. Пример такого отношения - это, например, когда понятием "бабазарулем" оперирует сама леди и вешает себе на машину наклейку с туфелькой). И тут снова все перепуталось. Их начали заносить в один список с, например, некоторыми российскими актрисами, которые отличились разными интересными комментариями.

"Сами виноваты, не нужно вести себя как проститутки" (Агния Кузнецова). "Вообще как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве он не для этого существует на свете" (Любовь Толкалина).

Что ж, Катрин Денев с компанией должны были бы это предвидеть. Нельзя с высоты своего дзена поучать тех, кто только в начале пути. Вас точно назовут жестокими и непонимающими. Кстати, актриса на днях извинилась перед жертвами насилия, но только перед ними. У каждого, наконец, свой путь к внутренней свободе, по которому нужно идти годами.

Нам же с вами этот путь тоже придется вымучить. После стольких веков унижения во многих сферах украинцам просто необходимо пройти через период радикализованности. Например, часть защитников украинского языка некоторое время будет уверена, что если кому-то не нравится слово "смаколик", то это обязательно украинофоб. Другая же часть просто будет говорить на украинском и даже не заподозрит, что ее можно считать "рагульской", "селянской" или "неполноценной".