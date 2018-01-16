Первый олимпийский чемпион независимой Украины о победе которого все забыли. Запутанная история Виктора Петренко

16 января, 2018, 17:03

Дмитрий Марценишин

Виктор Петренко стал первым олимпийским чемпионом времен независимости Украины. Как фигурист шел к успеху и почему о его победе забыли

Тот факт, что именно Виктор Петренко является первым олимпийским чемпионом времен независимой Украины хорошо известен, но редко афишируется. Наши спортивные чиновники привыкли вести отсчет медалям с 1994 года, когда Украина дебютировала на Олимпиаде в Лиллехаммере отдельной командой. Тогда золото в фигурном катании завоевала Оксана Баюл.

Но за два года до этого, золотую награду выиграл другой знаменитый украинский фигурист Виктор Петренко. Объяснить, почему его успех забыли, можно тем, что украинец выиграл золото Олимпиады-1992 в Альбервиле в составе Объединенной команды. Она на Играх во Франции стала правопреемницей сборной СССР и выступала под олимпийским флагом.

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В состав команды вошли представители большинства независимых стран, образовавшихся после развала советской империи. Исключение составили только Литва, Латвия и Эстония, которые вышли из состава СССР раньше и поехали на Олимпиаду-1992 самостоятельными командами.

Объединенную команду в турнире фигуристов-одиночников представляли сразу двое украинских фигуристов - Виктор Петренко и Вячеслав Загороднюк. Завершились соревнования победой Петренко, который оставил с серебром и бронзой американца Пола Вайли и чеха Петра Барную.

Победа на Олимпиаде

Виктор Петренко (в центре) с золотом Олимпиады-1992

Петренко выиграл короткую и произвольную программу. Однако его победа оказалась совсем не такой убедительной, как это может показаться из итогового протокола.

Украинец допустил две ошибки во время решающего проката и в отчаянии пошел в раздевалку. Впереди еще предстояло выступить нескольким конкурентам и фигурист просто не хотел видеть, как заветное олимпийское золото ускользает у него из рук.

Но соперникам также не удалось избежать ошибок. Ошибся фаворит соревнований - канадец Курт Браунинг. А позже один из конкурентов - американец Кристофер Боумен - ошарашил Петренко новостью. "Виктор, ты победил! Поздравляю! Тут вбегают тренеры Галина Змиевская и Валентин Николаев, обнимают. А я не верю. Меня еле убедили, что результат окончательный", - вспоминает Петренко.

По словам фигуриста, отсутствие государственного флага и гимна во время церемонии награждения производили удручающее впечатление. "Радость была неполной - не хватало главного. В 1994 году, когда я победил на чемпионате мира, уже поднимался флаг Украины, звучал гимн, и я чувствовал, что - все, у меня есть страна!", - делится впечатлениями Петренко.

Но международный олимпийский комитет всегда был консервативной организацией и на национальность победителей зимних Игр в 1992 году не обращал внимания. Это уже на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне олимпийские знамена заменили флагами представителей независимых государств, которые вошли в Объединенную команду. Поэтому в честь побед Олега Кучеренко в греко-римской борьбе, Александры Тимошенко в художественной гимнастике и Татьяны Гуцу в спортивной гимнастике звучал украинский гимн.

Футбол против фигурного катания

Так случилось, что именно победа на Олимпиаде 1992 года стала крупнейшим достижением в карьере Виктора Петренко, богатой не только блестящими победами, но и болезненными поражениями.

Будущий чемпион родился в 1969 году в Одессе, которую в то время было невозможно ассоциировать с фигурным катанием - в городе не было секций этого вида спорта.

Петренко всегда гордился, тем, что он одессит. "Я родился на Пересыпи, вырос на этом колорите, жил на Фонтанке, на Слободке. Особый юмор - то, что присуще всем одесситам", - говорит Петренко.

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Детство у него ассоциируется с морем, пляжем, и футболом, в который он мог часами играть во дворе. Родители отдали 5-летнего сына в спортивную секцию по рекомендации врачей - в детстве он много болел и его советовали закалить.

По сравнению с футболом, фигурное катание казалось пареньку скучным. Но когда сплошные уроки хореографии сменились тренировками на катке Виктор вошел во вкус.

"В Одессе как раз начался бум фигурного катания. В город были приглашены молодые перспективные тренеры - Галина Змиевская, Валентин Николаев, Александр Морозов. Объявили набор в школу фигурного катания - первую в истории Одессы. И я туда попал", - рассказывает о своих первых шагах в спорте Петренко.

Интересно, что фигурным катанием также занимался младший брат Виктора - Владимир Петренко. Он даже выигрывал юношеский чемпионат мира. Но достичь больших успехов ему помешала травма спины.

Тренер и теща

Галина Змиевская

Лучшего фигуриста мира из Виктора Петренко сделала Галина Змиевская, которая позже стала его тещей - Виктор женился на дочери знаменитого тренера - Нине.

"Я благодарен Галине Змиевской, которая меня воспитала, - я у нее с 10 лет. Она научила меня, как быть сильным и не останавливаться перед трудностями, даже если жизнь ставит тебя на колени", - признается Петренко.

Уже за год работы со Змиевской в 11 лет Петренко делал тройной прыжок, а в 1984-м выиграл чемпионат мира среди юниоров.

"То, что все серьезно, я понял на юниорском чемпионате мира в Саппоро, где выиграл золотую медаль. После этого осознал, что с фигурным катанием будет связана вся моя жизнь", - делится впечатлениями о первом большом успехе Виктор.

Прогресс юного фигуриста был впечатляющим и вскоре, в 1986 году он в 16 выиграл серебряную медаль взрослого чемпионата СССР и попал в сборную страны.

Первая награда

Виктор Петренко (справа) с бронзой Олимпиады-1988

На Олимпиаду-1988 Петренко ехал третьим номером сборной СССР. У его партнеров по команде - Александра Фадеева и Виктора Котина было гораздо больше титулов и авторитета. Однако, оба опытных фигуриста допустили в Калгари ошибки, а репутацию сборной спас 18-летний юноша, задачей которого было попасть в шестерку лучших.

"Для меня Олимпиада в таком возрасте была чем-то невероятным. Огромное количество спортсменов, эта атмосфера. Каждый день вокруг победы и поражения, радость и слезы. Спорт в том виде, за который мы его любим", - делится Петренко своими эмоциями.

На Играх в Калгари он уступил только двум лидерам мирового фигурного катания - олимпийскому чемпиону из США Брайяну Бойтано и канадцу Брайяну Орсеру. Оба после Олимпиады-1988 перешли в профессионалы, после чего именно Виктор Петренко должен был стать лучшим фигуристом мира.

Однако победы долго не приходили. Одессита на чемпионатах мира непременно опережал Курт Браунинг. Поквитаться с ним Петренко удалось лишь в 1992 году на Олимпиаде и чемпионате мира, который украинец также выиграл впервые в карьере.

Драматическое поражение

Пожалуй, самой драматичной в карьере Виктора Петренко оказалась Олимпиада-1994 в Лиллехаммере. На то время Петренко уже успел попробовать силы в профессиональном фигурном катании в США. На любительский лед он вернулся вместе с десятками других звездных фигуристов, которым разрешили снова выступать среди любителей. Это создало вокруг соревнований невероятный ажиотаж.

Виктор Петренко в Лиллехамере стал первым в истории сборной Украины знаменосцем на открытии Олимпиады. Он был и главной надеждой нашей команды на медаль - после победы в Альбервиле от фигуриста ничего другого не ждали.

Но надежды разбились вдребезги еще во время короткой программы. Перед Петренко свою программу демонстрировал эстонец Маркус Херниц, у которого во время выступления разлетелся на запчасти конек. На площадке остались разбросанные шурупы.

"Когда готовишься, то каждый выход на лед просчитан буквально по секундам. Мне неожиданно сказали - давай, твой выход. Я выбежал - что, как, куда. В голове - сумбур. Процесс, который был отработан до мелочей, сбился. Неожиданность застигла меня врасплох", - рассказывает про свою главную неудачу Петренко.

Короткую программу украинец откатал неудачно, после чего у него не было никаких шансов на медаль. Самое обидное, что произвольная программа в исполнении Петренко была признана лучшей в его карьере. За нее он получил лучшие оценки, но на общее положение это не повлияло. Олимпийским чемпионом стал россиянин Алексей Урманов, а наш фигурист финишировал четвертым.

Слабым утешением для Петренко стало разве что то, что его главные конкуренты в Лиллехаммере также провалились - Курт Браунинг оказался пятым, а Брайан Бойтано - шестым.

Конфликт с Баюл

Оксана Баюл и Виктор Петренко на Олимпиаде-1994

В Лиллехаммере неудача Виктора Петренко была компенсирована золотой наградой Оксаны Баюл. Украинские фигуристы даже подготовили совместный номер, с которым выступали во время показательных выступлений.

Петренко утверждает, что лично сыграл в становлении Баюл в фигурном катании большую роль. По его словам, он всячески помогал юной фигуристке, которая в 13 лет осталась сиротой - давал ей деньги на коньки и необходимый инвентарь.

Они вместе тренировались у Валентина Николаева и Галины Змиевской, которая даже поселила Баюл у себя на квартире. Позже фигуристка, по инициативе Змиевской, переехала в США, где стала звездой ледовых шоу и желтой прессы. Олимпийская чемпионка после совершенного в нетрезвом состоянии ДТП лечилась от алкоголизма.

В 2013 году Оксана Баюл обвинила Змиевскую и лично Петренко в финансовых махинациях. В частности фигуристка утверждала, что они оставляли ей лишь крохи от настоящих гонораров за выступления в ледовых шоу.

Американская мечта

Виктор Петренко с Натальей Поповой

Собственно, благодаря ледовым представлениям в США стал популярным и сам Виктор Петренко. Он попал в шоу "Чемпионы на льду", когда Америка переживала бум популярности фигурного катания.

Фирменной фишкой Петренко были шуточные номера. В шоу Тима Коллинза он выступал дольше всех других мировых звезд - около 20 лет.

Также Виктор Петренко судил международные соревнования по фигурному катанию. Затем начал тренерскую карьеру и помогал Галине Змиевской тренировать известного американца Джонни Вейра. Позже Петренко самостоятельно работал с чехом Михалом Бржезиной, которого возил на Олимпиаду-2014 в Сочи. Также тренировал украинскую фигуристку Наталью Попову.

Сейчас Петренко живет в США. Несмотря на это, он является вице-президентом Федерации фигурного катания Украины, где отвечает за международные контакты.