Как протестующие дрались с полицией, пока Рада рассматривала возвращение Донбасса. Фоторепортаж
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Протестующие из палаточного городка лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили подожгли шины, после чего сотрудники полиции попытались потушить огонь. Возникла потасовка и драка, во время которой полицейские применили слезоточивый газ.
Вместе с шинами протестующие сожгли флаг России.
Во время столкновений пострадал один милиционер, а одного участника акции за нарушение общественного порядка задержали и доставили в отделение полиции.
Столкновения произошли во время рассмотрением Верховной Радой поправок к законопроекту о реинтеграцию Донбасса №7163 - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
В день рассмотрения законопроекта в правительственный квартал стянули 3,8 тыс. силовиков.
фото: REUTERS
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