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Как протестующие дрались с полицией, пока Рада рассматривала возвращение Донбасса. Фоторепортаж


фото: REUTERS
Во вторник, 16 января, у здания Верховной Рады Украины произошли столкновения протестующих и полиции

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Протестующие из палаточного городка лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили подожгли шины, после чего сотрудники полиции попытались потушить огонь. Возникла потасовка и драка, во время которой полицейские применили слезоточивый газ.

Вместе с шинами протестующие сожгли флаг России.

Во время столкновений пострадал один милиционер, а одного участника акции за нарушение общественного порядка задержали и доставили в отделение полиции.

Столкновения произошли во время рассмотрением Верховной Радой поправок к законопроекту о реинтеграцию Донбасса №7163 - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В день рассмотрения законопроекта в правительственный квартал стянули 3,8 тыс. силовиков.

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фото: REUTERS

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