"Свингеры": голые и смешные. Как украинцы соскучились по сексу в кино

15 января, 2018, 16:56

Любителям интеллектуального юмора лучше пересидеть показы этой ленты в глухом подвале. Однако за первые 10 дней проката она собрала более 14 миллионов гривен. В чем секрет

Уровень интеллектуальности можно легко определить, просмотрев трейлер. Тем временем я расскажу вам о другом.

О том, как этот, в принципе, не лучший в мире фильм показывает несколько важных вещей, которые творятся в нашей украинской жизни. В частности - куда идут наши налоги. И почему своих денег жалко, а государственных - нет.

Итак, кассовые сборы за первые 10 дней проката составили более 14 миллионов гривен. Это хорошая цифра. Не рекорд, которым так любят хвастаться наши кинематографисты (фильм вышел в праздничную неделю, поэтому сравнивать его сборы с другими было бы некорректно), но результат прекрасный. Настолько, что можно разбить многолетний стереотип и смело начать говорить, что на кино у нас можно зарабатывать. Но об этом позже.

Что показывают "Свингеры" самим кинематографистам? Показывают они то, насколько украинские актеры испуганные. Ой, леле! Как же это все провокационно и неожиданно - говорили они в интервью. Мы так боялись, мы так стеснялись, потому что, как так голой сракой в кадре светить и духовность украинскую поносить немилосердно.

Фото: Facebook-страница фильма "Свингеры"

Сказать честно, не ожидала такого насилия. Ну, про свингеров кино, и что? К тому же - комедия. Как будто мы все живем в коробке и не видим американских фильмов, в которых не просто задница голая, а и временами до таких ужасов доходит, что и эротику показывают, прости господи.

Люди давно привыкли к чему-то вроде "Секс и город", современные сериалы запросто демонстрируют полностью обнаженных персонажей, в прокат выходят ленты Озона, Ноэ и фон Триера, где половые акты и такие же органы показывают крупным планом на весь экран. И среди всего этого стыда современной культуры мы слышим оханье людей по поводу каких-то несчастных "Свингеров".

С другой стороны, как это не прискорбно, отечественный кинопроцесс же отмечается вот такой немного диковатосьтю, когда речь заходит о чем-то хоть отдаленно смелом. Актеры боятся раздеться, сыграть постельную сцену, стесняются, что плохо виглядят. А этот страх является частью значительно большего - все еще пуританских настроений в обществе и боязни показать неприятные, спорные, неудобные перипетии, которые происходят с нами. Так и живем, со сглаженными углами.

Фото: Facebook-страница фильма "Свингеры"

Несколько слов о самом фильме. Напишу сразу - была удивлена смехом в зале. Первые полчаса мне было стыдно за игру половины актеров, которые немилосердно кривлялись. Режиссер хотел гротеска, но не все участники процесса смогли его адекватно дать.

Например, одна из главных персонажок (Анна Саливанчук) маструбировала на фото Олега Винника, ну так на кого же еще в этой несчастной стране. И делала она это так истерично, что и сам Винник не поверил бы. А он, догадываюсь, много чего насмотрелся на своих же концертах.

В общем, в "Свингерах" женщины явно проигрывают мужчинам. К сожалению. Ольга Полякова справилась где-то на минуты три, когда играла хмельницкую бычку. Все остальное время певица пыталась перевоплотиться в светскую львицу и настолько переборщила с экспрессией, что оказалась где-то на уровне школьного спектакля. С Дашей Астафьевой ситуация лучше, как на меня, по крайней мере она им всем показала, что камеры, как и своего тела, стесняться не стоит

Фото: Facebook-страница фильма "Свингеры"

Мужчины же, как на меня, этот самый гротеск довели ровно до того уровня, до которого было надо. Михаил Кукуюк сыграл богатого и быковатого чувачка, которого достала его "телочка" (Ольга Полякова) и он хочет развлечься. А потому и придумывает идею обменяться партнерами на один раз с абсолютно неизвестными людьми.

Один из этих партнеров - несчастный пульмонолог в белой алкоголичке. Его играет Вячеслав Довженко и здесь есть один интересный момент. Даже зрители в зале узнали до того не очень известного актера. "Это же Август из "Киборгов" - шептались мои соседи. И именно поэтому Довженко нет на постере "Свингеров". По мнению авторов, это было бы не очень корректно - зрители выходят из "Киборгов", а тут этот самый актер на постере в совсем другой тематике.

Ну и Алексей Вертинский, понятное дело. Его роль тоже для многих может показаться смелой. Больше рассказывать о его персонаже не буду, ибо получится спойлер.

Все это, конечно, очень субъективно, возможно именно вам "Свингеры", простите, зайдут. В конце концов, юмор, как и секс - дело индивидуальное. И если многим людям смешно - это прекрасно. В конце концов, эта комедия не намного хуже тех юмористических шоу на нашем телевидении. А лучшего юмора у нас сейчас немного. Хотя, он таки есть, что радует.

Фото: Facebook-страница фильма "Свингеры"

Ну и уж совсем важно то, что "Свингеры" очень украинские. Это не фильм, который делался на несколько рынков, а потому все локальное размылось до универсального. Тот же Винник, на "стенке" у героев стоит книга Кучмы "Украина - не Россия", советские мебель, хмельницкий базар, упоминания о Зеленском и Притуле - все это наше родное. И зрителям пока еще довольно странно слышать такие близкие вещи с большого экрана. Странно и приятно. Поэтому, каким бы не был тупым юмор с точки зрения вечности, но если он находит своего зрителя - так тому и быть.

Теперь оставим тему эстетики и поговорим о деньгах. "Свингеры" окупились за первую же неделю проката. Не только окупились, но и заработали. При бюджете в 2.5 миллиона гривен они уже сейчас имеют больше 14. При этом надо понимать, что производители отдают половину сборов кинотеатрам и еще часть - дистрибьюторам. Но даже при этих условиях лента уже заработала. И, безусловно, заработает еще больше.

"Свингеры" стали еще одним фильмом (вместе с, к примеру, с "Инфоголиком" и "Dzidzio Контрабасом."), который подтвердил формулу успеха на локальном рынке - снимаем дешево, с медийными лицами, желательно комедию, хорошо рекламируем и получаем результат. Какие бы претензии не были к Ольге Поляковой и Даше Астафьевой как к актрисам, но они привели людей в кинотеатры. Заинтриговала сама тема и название, ибо способность слова "секс" продавать переоценить невозможно.

Фото: Facebook-страница фильма "Свингеры"

А теперь еще один вопрос. Тезис о невозможности заработать на украинских фильмах распространили сами продюсеры украинских фильмов. Особенно тех, которые получают финансирование из Госкино. А получают они в основном значительно больше, чем 2,5 миллионов гривен, за которые частные инвесторы сумели снять своих "Свингеров". За государственные деньги часто снимаются ленты стоимостью 20, 30, 40 миллионов и больше.

Продюсеры плачутся, что провалились, но снова идут на конкурс в Госкино. При том, что государство финансирует лишь половину бюджета. Другую половину должны приложить сами авторы. Получается, что люди теряют деньги на одной ленте, но сразу готовятся делать следующую, тоже потенциально убыточную. Они или дураки, или святые - третьего варианта нет.

Правда, есть и исключения. К примеру, "Сторожевая застава" зарабатывает так, что уже начала отдавать часть денег обратно в Госкино. Ее стоимость - 40 миллионов гривен и продюсеры, вместо ныть, продали права на показ в 19 стран. Потому что только в Украине такая масштабная работа даже в ноль не выйдет. А кроме российского рынка, как оказалось, для нас открыты десятки других.

Но таких продюсеров сейчас - единицы. Людей, которые мыслят рыночно, которые не паразитируют на госбюджете, а думают об успехе своего детища. Остальным же хвастаться нечем. Следовательно, вся эта ситуация ставит перед нами важные вопросы.

Почему продюсеры провальных проектов снова и снова получают финансирование? Почему на их ленты выделяются десятки миллионов? Почему частные инвесторы снимают за копейки и окупаются, а Госкино не может перенять такой опыт? В конце концов, почему десятки из снятых картин либо вообще не дошли до зрителей, либо прошли в прокате почти незамеченными?