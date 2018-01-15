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Памяти Дмитрия Гомона

В ночь на Старый Новый год умер наш друг и коллега, журналист-международник Дмитрий Гомон

У журналистов по любому поводу найдутся нужные слова, ведь мы ежедневно пишем о войнах, потерях и смерти. Но не об этой смерти. Сегодня слова не складываются в предложения.

Мы просто расскажем, каким был наш Димка, чтобы больше людей помнило о нем и он еще долго жил в воспоминаниях. В редакции мы называли его Димон Гомон или просто Гомончик.

Наш Гомончик работал в журналистике более 20 лет, был одаренным автором. Он умел находить именно те слова, которых сейчас так не хватает нам. Его тексты никогда не были скучными, он писал остро и с юмором, его статьи попадали "в десяточку". Он разбирался как в запутанной кухне Востока, так и в политических проблемах Европы. Перед тем, как открыть написанный им текст, всегда возникало приятное предчувствие крутой истории: что же такого интересного сегодня написал наш Димон Гомон.

Создавать прекрасные материалы ему не мешало даже то, что он иногда засыпал прямо на рабочем стуле, за компьютером, подперев подбородок рукой. А мы в ответ шутили в редакции: "Тссссс, тише, Гомончик спит, не надо орать на всю комнату. Двое детей, вы же понимаете".

Зная, что может скоро умереть, он позвонил и сказал, что хочет продолжать писать международные статьи, пока будут силы, потому что журналистика - это важная и дорогая часть его жизни.

Он всегда улыбался и шутил, даже когда уже знал, что тяжело болен. Говорит, IV стадия онкологии - это, конечно, плохо, но хоть есть можно что угодно. Рак - это рак, а диета - это вообще невыносимо.

Месяц назад, сразу после того, как узнал о своем диагнозе, Димка разговаривал со своим лучшим другом. Мы хотим рассказать об этом случае, потому что в нем весь наш Гомончик.

Из рассказа друга: "Я взял два дня отпуска и вечером приехал к Диме домой. Звоню в дверь. Он выходит в коридор. И говорит мне: "О, сейчас тебе анекдот расскажу. Приходит один чувак в палату умирающих, а ему завотделом говорит: "Они же к смерти готовятся, ведите себя спокойно, никакого надрыва, печали и трагедии, ясно?" Тот чувак заходит в палату и таким возвышенным веселеньким голоском: "Ну что, умираете здесь?".

А еще Дима помогал раненым бойцам АТО, собирал деньги на лекарства, проведывал их в госпитале. Бывало, готовил текст ночью, чтобы в 8 часов утра на своей старенькой машине отвезти раненого из аэропорта в больницу, хотя сам ездил на работу на общественном транспорте.

Димку очень радовало, что так много людей бросились на помощь, когда узнали о его болезни. При первой же возможности он только и делал, что благодарил. Дима, это мы тебе благодарны...

Во время последнего разговора, он сказал: "Мне нечего грустить, я прожил хорошую жизнь". Так и есть, Гомончик, ты прожил хорошую жизнь. Мы тебя любим и помним.

Все статьи Дмитрия Гомона можно прочитать здесь.
Редакция Еспресо готовит для издательства наиболее популярные материалы Дмитрия.

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