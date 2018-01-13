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Состояние $20 млрд и дворец с 1,7 тыс. комнат. История футболиста, против которого Месси и Роналду - нищие


фото: liecester fc
Самым богатым футболистом мира оказался 19-летний игрок английского "Лестера" Фаик Болкиах, который принадлежит к монаршей династии Брунея и имеет состояние в $20 млрд

Когда речь идет о рейтингах самых богатых футболистов мира, то на ум прежде всего приходят два имени - Кришитану Роналду и Лионель Месси. Но, оказывается, что на первом месте среди футбольных богачей не находится ни один из них.

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Крупнейшее состояние имеет никому не известный 19-летний футболист резервного состава английского "Лестера" Фаик Болкиах. На его счетах лежит $20 млрд. Это в то время, как у Роналду $321 млн, а у Месси - $295 млн (по данным Busines Insider UK).

Хассанал Болкиах

Источник сказочного богатства банален: Фаик Болкиах - член монаршей династии Брунея. Его дядя - Хассанал Болкиах - султан Брунея, которым он правит уже 50 лет. Отец футболиста Джефри Болкиах - наследный принц Брунея.

Нефть и роскошь

О роскошном образе жизни этой семьи ходят легенды. Журнал Vanity Fair утверждает, что во дворце султана есть 1,7 тыс. комнат, 257 ванных, собственная мечеть и банкетный зал на 5 тысяч гостей. Династия владеет 17 самолетами, 150 домами в 12 странах мира.

Бруней является абсолютной монархией, государственной религией которой является ислам. Никаких выборов и независимых СМИ там нет. За нарушение законов шариата виновных приговаривают к побиванию камнями и могут отрубить руки.

Джефри Болкиах

Вместо демократических ценностей граждане получают бесплатную медицину и образование, не платят налогов на прибыль и имеют приличные доходы (в среднем около $20 тыс. в год).

Огромные поступления Брунея обеспечивают огромные залежи нефти, экспорт которой составляет 90% ВВП государства. По данным Forbes, еще в 2012 году страна входила в пятерку самых богатых в мире. Однако после обвала цен на нефть в 2014 году экономическое положение Брунея несколько ухудшилось.

Разврат и уважение

Правозащитники указывают на обратную сторону правления Болкиахов. Султана и его брата обвиняют в том, что они имеют гаремы с десятками несовершеннолетних наложниц. Джефри Болкиаха в 1990-х годах таблоиды вообще называли "главным плейбоем мира". А его яхта под названием "Tits" ("Сиськи") была настоящим символом разврата.

На праздновании 50-летнего юбилея Джеффри Болкиаха пел Майкл Джексон. Для частного концерта специально построили стадион, а "Король поп-музыки" за свое выступление получил гонорар в $17 млн.

 

Dad with Michael Jackson

Публикация вот Faiq Jefri (@fjefrib)

В мире на слабости правителей Брунея в мире закрывают глаза. Султана Хассанала своим соратником называл экс-президент США Барак Обама.

Султан Брунея и Барак Обама

Монарх регулярно посещает приемы в Букингемском дворце по приглашению британской королевы. Здесь стоит объяснить, что Бруней является членом Содружества наций, а полную независимость от Великобритании получил лишь в 1984 году.

Мажор, футболист

 

Tiger cub destroyed! Credits:@fjbolkiah #panna #lol

Публикация вот Football Soccer Futbol (@rldesignz)

Фаику Болкиаху также не чужды королевская роскошь. В Instagram юноши вдоволь фото в роскошных апартаментах. Юноша любит соревноваться в аристократическое поло и поиграть в мяч с тигрятами.

Однако самым большим увлечением Фаїка пока остается футбол.

"Я играю в футбол, сколько себя помню. Мне всегда нравилось выходить на поле и бегать с мячом"

Фаик Болкиах родился в США, а мечтал стать профессиональным футболистом поехал воплощать мечту в Англию. Он начинал играть за "Ньюбери". Испытывал силы в юношеской команде "Саутгемптона", "Арсенала" и "Челси", но надолго ни в одной не задержался.

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Первый крупный трехлетний контракт Болкиах заключил в 2015 году с "Лестером" - клубом, который в 2016 году выиграл чемпионат Англии. В составе "Лисиц" Болкиах в сезоне 2016/17 сыграл 5 матчей в Юношеской Лиге УЕФА и забил в ворота бельгийского "Брюгге" гол. Выступает брунеец на позиции правого вингера, однако способен сыграть и на противоположном фланге.

Фаик Болкиах (справа)

Сейчас Болкиах остается в составе молодежной команды "Лестера". Впрочем, первой взрослой командой Фаика может стать "Вулверхэмптон", который лидирует во втором по силе английском дивизионе. Об интересе к брунейцу заявил тренер "Волков" Нуну Сан.

Пока спрогнозировать, удастся ли наследнику престола проявить себя в большом футболе, сложно. Понятно лишь, что в Брунее Фаик Болкиах точно безоговорочный футбольный авторитет. В свои 19 лет он уже капитан национальной сборной.

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