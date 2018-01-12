Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать

12 января, 2018, 17:24

Объясняем, нужно ли паниковать из-за вспышки кори и как от нее уберечься

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрированы 3 382 случая заболевания корью. Это не эпидемия, а средний уровень заболеваемости, который можно преодолеть.

Причин для паники, которая постепенно начинает возникать - нет. Однако стоит знать о том, как ее можно подхватить и какие последствия она может иметь.

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Вспышки кори, как и многих других вирусов, происходят циклически. Корь приходит каждые 5-6 лет. Прошлая вспышка в Украине произошла в 2012 году (12 746 больных), а до того в 2006-м (42 724 больных ) и 2001-м (16 970 больных).

Кроме Украины, за последние 20 лет, вспышки кори зафиксированы в Нидерландах, Ирландии и Румынии. Все вспышки связывали именно с низким уровнем вакцинации, когда процент вакцинированных в этих странах опускался ниже 80%.

По данным ВОЗ за 2016-2017 в Европе умерли 43 человека от кори и большинство из них зарегистрированы в Румынии. А еще в Италии, Германии и Франции. То есть даже в экономически более развитых странах также возникают вспышки. Но все же больше всего детей умирают в странах Африки, где у людей нет доступа к вакцинам и качество жизни очень низкое.

Как уверяет врач-иммунолог Наталья Винник, нынешняя вспышка может быть более многочисленной, чем в 2012 году, когда заболело свыше 12 тыс. человек. Причина очень проста - вакцинированных детей сегодня гораздо меньше.

"Паниковать сейчас не стоит, для этого нет причин. Сейчас нужно трезво оценивать ситуацию и находить из нее выход. Пока что лучшим решение является вакцинация, если такой у вас или ваших детей нет. Сделать прививку и успокоиться", - считает врач.

Как рассказывает инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская, программа вакцинации против кори в мире началась в 1963 году, в Украине чуть позже - с 1968 года. До этой программы в США ежегодно болело корью 3-4 млн человек и 500 из них умирало.

Вакцинация смогла сократить на 99% заболевание корью. А в 2016 году Панамериканская организация ВОЗ объявила, что Северная и Южная Америка стали первыми регионами в мире, которые ликвидировали корь.

В то же время вирус кори до сих пор остается в других странах, поэтому он может спровоцировать вспышку где угодно. И если это происходит в стране с низким уровнем вакцинации, как, например, в Украине, то это дает толчок к развитию эпидемии.

Уровень вакцинации по всему миру по состоянию на 2010 год

Корь не новый вирус, но благодаря вакцине смертность от него удалось снизить на 79% с 2000 до 2015 года. К 2020 году в ВОЗ планируют увеличить этот показатель до 95% и работать над тем, чтобы этот вирус полностью исчез. От кори пока нет лучшего средства профилактики.

Благодаря вакцинам медикам уже удалось преодолеть много опасных вирусов, из-за которых умирали миллионы людей. Например, в начале 1990-х годов ВОЗ подтвердила ликвидацию вируса оспы.

Если сравнить статистику заболеваний в Украине за прошлые годы, то даже когда уровень вакцинации был достаточно высоким (2005 и 2006 гг) вспышки кори все равно возникали. В 2006 г. заболели более 42 тысяч украинцев.

Наталья Винник связывает это с тем, что тогда очень много больных было среди взрослых, которые не были вакцинированы еще до начала обязательной вакцинации. И они распространяли вирус.

"Это не связано с качеством вакцины. Тогда много детей не были привиты повторно и поэтому заразились. Процесс вакцинации в то время был несистемным и хаотичным и потому имеем такие цифры", - объяснила иммунолог.

Как защититься

Корь - опасный вирус, который очень легко распространяется. Достаточно просто быть в одном помещении с больным, чтобы подхватить болезнь.

Корь протекает сложнее, чем простуда. Ее инкубационный период может достигать 20 дней. Особенно она опасна для детей до 5 лет, взрослых после 20 и для беременных.

Вирус может привести к тяжелому воспалению легких и поразить нервную систему. Корь может быть причиной энцефалита и, как возможное осложнение - паралича.

Важным фактом при лечении кори является то, что лекарств от этой болезни не существует. То есть корь не имеет специфического лечения и единственной возможной защитой от нее является вакцина. Однако такой же является, например, простуда или грипп. Поэтому это не так страшно, как может показаться.

Даже если вы привиты, риск заболеть вирусом все равно остается. Однако вакцинация помогает сделать течение болезни более легким и защищает от возможных осложнений. Часто вакцинированные люди могут перенести болезнь и даже не почувствовать этого.

Высокий уровень вакцинации также защищает от распространения вируса и не превращает вспышку в полноценную эпидемию. Ведь вирус передается только от человека к человеку.

По данным МЗ, сейчас в Украине от кори вакцинированы чуть более 80% населения. Большинство больных (86%), которые заразились в прошлом или уже в начале этого года не получили вакцины или вообще не привиты повторно.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень вакцинации должен быть не менее 95%, чтобы у страны появился так называемый “коллективный иммунитет”. То есть, когда вакцинированные защищены тем, что большинство вакцинированы.

Украинцы сейчас очень скептически относятся к вакцинам, ведь существует убеждение, что вакцина против кори, краснухи и паротита (так называемая КПК-вакцина) вызывает аутизм. Эти утверждения были недостоверными, а ученого, который сделал это “открытие”, уже давно лишили лицензии.

Есть определенная группа людей, которым действительно нельзя делать прививки. Это те, у кого есть аллергия на какой-либо компонент вакцины, беременным женщинам и тем, кто уже заболел корью. Также не рекомендуется вакцинировать детей, у которых очень слабый иммунитет.

Однако другим прививка показана и должна быть сделана сначала в один год и повторно - в 6 лет. Если вы вовремя не получили повторную вакцинацию это можно сделать и позже.

Существует также и “пассивная вакцинация”. Это когда человек уже подхватила вирус, но он не перешел в активную фазу. То есть в инкубационный период вируса. Прививка не сможет защитить от кори, но сделает течение болезни намного легче.

Симптомы и лечение

Корь начинается довольно остро: нарушается сон, больной теряет аппетит и жалуется на общую слабость. Потом добавляется насморк, сухой кашель и повышается температура до 39-40 градусов.

У взрослых могут увеличиваться шейные лимфатические узлы. Также часто появляется конъюнктивит (воспаление слизистой глаз).

Симптомы кори легко спутать с обычной простудой. Однако на 3-5 день после появления первых признаков, появляется красная сыпь по всему телу. Отекает лицо, появляются сильные головные боли, порой вплоть до потери сознания.

Сыпь кори трудно спутать с чем-то другим. Это мелкие красные пятнышки и пузырьки, которые часто сливаются и образуют большие пятна. Сначала она появляется на слизистой рта, языке и губах. Потом на шее, голове и в конце на туловище и конечностях.

Если болезнь проходит без осложнений, то на четвертый день после высыпания больному становится легче. Высыпания или совсем исчезают, или начинают шелушиться. Нормализуется температура, кашель уменьшается, появляется аппетит.

Если у вас появляются эти симптомы - нужно обратиться к врачу. Это обязательно. После, если все в порядке, лечение можно продолжить дома.

Все лечение кори заключается в поддерживающей терапии. Больному нужно снижать температуру, снимать боль, отдыхать и набираться сил. Самолечением во время кори заниматься нельзя, ведь именно из-за несвоевременного или неправильного лечения вирус приводит к осложнениям.

Для того, чтобы минимизировать риск инфицирования, медики рекомендуют часто проводить влажную уборку, проветривать помещения, избегать большого скопления людей. А если вы уже заболели - то оставаться дома и не распространять вирус.