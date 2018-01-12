Предпринимателям закручивают гайки. Почему власть не отпускает мелкий бизнес

12 января, 2018, 13:26

Источники пополнения госбюджета уже традиционно находят в карманах мелких и средних предпринимателей

На Западной Украине прошли протесты против ожесточения правил налогообложения товаров в ручной клади при их перевозке через границу. Более ста человек перекрыли на день дороги до четырех пунктов пропуска - "Шегини - Медика", "Рава-Руська - Гребенное", "Краковец - Корчева" во Львовской области и "Ягодин" - в Волынской.

Это далеко не первый подобный случай. И он симптоматический. Ведь свидетельствует о том, что государство продолжает решать свои финансовые проблемы за счет повышения налогов и увеличения пошлин. То есть, нагрузка на тех, кто пытается самостоятельно что-то заработать - на мелком и среднем бизнесе. Тогда как олигархические структуры имеют кучу лазеек и схем для отбивания своих средств. Все это загоняет украинское общество в заколдованный круг бедности и популизма.

"Они недовольны изменениями относительно налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и / или в сопровождаемом багаже, которые вступили в силу 1 января 2018", - говорится в сообщении ГФС по блокированию таможен.

Грубо говоря, новые правила резко уменьшают количество товара, который сможет перевезти через границу одно лицо. Очевидно, что это удар по жителям всех приграничных областей, которые зарабатывают как раз-таки на перевозке различного рода товаров через границу в ручной клади. То есть, например, на разнице цен на те же сигареты в ЕС и в Украине. Причем, стоит отметить, что здесь речь идет не о контрабанде, для которой никакие формальные запреты не является проблемой. Нет, мы говорим о тех, кто пытается легально зарабатывать. И вот именно они перекрывают пункты пропуска через границу.

Казалось бы - мелочь. Кто-то не слишком умный вообще может сказать - мол, нашли чего париться из-за кучки алчных перекупщиков, которые не гнушаются "контрабасом". Но эта ситуация - это только маленькое отражение ложного курса власти. Который заключается в том, чтобы заставить платить как можно больше мелкий и средний бизнес. Да-да, времена небольшой экономической либерализации 2015-2016 годов закончились, государство берет реванш.

"Основным разочарованием остается крайне низкий уровень экономической свободы, который тормозит рост, инвестиции и держит страну в ловушке бедности", - отмечает известный экономист Валерий Пекар.

"В этой сфере надо отметить несколько проблем, первой из которых является безопасность бизнеса: вмешательство силовых органов приобрело в прошлом году беспрецедентных масштабов, и, несмотря на принятие ограничительного закона, все еще является проблемой номер один. Наибольшие враги экономики - экономические подразделения силовых ведомств - остаются без изменений, Государственная фискальная служба остается без изменений ... ", - объясняет Пекар.

Еще одним свидетельством того, что государство отнюдь не собирается реально отпускать мелкий и средний бизнес, является отложение введения налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. "Все это происходит на фоне антилиберальной фискально-бюджетной политики, - продолжает Валерий Пекар. - Если в 2016 году налоговая нагрузка на экономику была снижена на 3-4% (что стало одним из факторов начала экономического роста), то в 2017 суммарное налоговое бремя снова было увеличено на 3-4% за счет расширения базы налогообложения (стоит заметить, что негативная тенденция в 2018 году сохраняется) ".

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Заметим, что все это касается прежде всего мелких игроков, которые не имеют шанса на возврат НДС или какие-то другие олигархические плюшки. Чуть ли не главной вишенкой на тортике стало принятие под елку Верховной Радой пока в первом чтении прямо коррупционно-лоббистского закона "Покупай украинское". Целью которого является убить систему "Прозрачно" и дать возможность спокойно лоббировать нужные конторы на государственных закупках. Ну и предоставить весь контроль за этими процессами чиновникам.

То есть, что же делает власть в сухом остатке? Пытается переложить как можно больше бремя налогов на плечи мелкого и среднего бизнеса. Мол, как-то же выкрутятся, если к этому времени еще не сдохли. Тогда как олигархические структуры, из числа тех, которые договорились с топ-чиновниками, по-прежнему имеют кучу лазеек и схем для отбивания своих средств. Классическая постсоветская схема продолжает быть живее всех живых.

Сейчас сторонники власти начнут тыкать мне в лицо всевозможные рейтинги по легкости ведения бизнеса, где Украина действительно немного поднялась за последние годы. Только давайте учитывать, что эти рейтинги делаются, в основном, на основе количества документов, которые нужно заполнять человеку, который хочет открыть бизнес. Так, количество бумажек в Украине действительно уменьшилось.

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А ведь есть еще и вторая очень важная штука под названием "доступность кредитов", а вот с этим у нас полный швах. Ведь коммерческие банки продолжают кредитовать под космические 25-26% годовых. Государственные выдают эти кредиты очень осторожно, не охотно. А количество отказов в открытии кредитов вообще составляет более половины. Во многом и потому, что ни Верховная Рада, ни Кабмин за 3 года ничего не сделали для изменения законодательства в плане предоставления гарантий банкам по возврату их кредитов.

Ну, и напоследок - политика дорогого кредита Нацбанка. Необходимость которой объясняют тем, чтобы не было инфляции от вброса "легких денег" в экономику. Значит, от повышения пенсии мы инфляции не боимся. А от кредитов тем, кто создаст новые рабочие места - очень. Короче говоря, в теории бизнес делать будто и проще. А на практике - отнюдь.

Если в первые годы Порошенко и Ко действительно сделали некоторые шаги для того, чтобы дать возможность людям зарабатывать, то теперь явно чаша весов склоняется в другую сторону. Люди из властных коридоров на этом говорят как-то так: "Ок, отпускаем предпринимателей. Но с чего мы тогда будем пенсии и субсидии платить? Хорошо, за пару лет экономика может и оживится, но что нам те 2 года делать? ".

Эта порочная логика - как заколдованные круг. Единственный способ побороть бедность - это запустить мелкий и средний бизнес.

Но для того, чтобы прямо сейчас удерживать на плаву неистовый не реформированный пенсионный комплекс и субсидного монстра, мы этот бизнес продолжаем оббирать до нитки. Ну, и тойво - пенсионеры же у нас голосуют на выборах, в отличие от молодежи и предпринимателей.

В результате от такой логики становится хуже всем. Ни пенсионеры не будут иметь шансов на нормальную пенсию, ни люди на зарплаты и новые рабочие места, ни предприниматели на нормальные условия и достойные доходы, ни государство - на нормальные налоговые сборы. И государство продолжает лезть в карман наиболее активной части общества, демотивируя его, заставляя к трудовой миграции или бунтов как на Западной Украине.

Поэтому нынешнее состояние будет сохраняться. Сохраняться до тех пор, пока власть не поймет, что побороть бедность можно не путем подачек, а только если дать людям возможность зарабатывать самим. От этого выиграют все. Других вариантов просто не существует.

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