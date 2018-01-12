Показать все деньги. Как в Украине хотят заставить состоятельных людей декларировать доходы

12 января, 2018, 12:13

Ульяна Букатюк

Минфин предлагает обязать состоятельных граждан декларировать свои доходы. На нарушителей будет ждать “повышенная ответственность”. Но в законопроекте есть момент, что может повлиять на жизнь всех граждан

Министерство финансов Украины разработало законопроект, в котором определен термин “лицо с высокими доходами” и хочет обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию. Дойдет ли когда-то до всеобщего декларирования?

Прозрачные состояние

Законопроект относительно критериев определения лиц с высокими доходами обнародован на сайте Министерства финансов. Пока это только инициатива, которая находится на стадии обсуждения. На рассмотрение Кабмина и ВРУ она не направлена.

То кто теперь вынужден будет показывать состояние?

Согласно документу, лицами с высокими доходами Минфин предлагает считать резидентов, которые отвечают одному из следующих критериев:

а) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) компании, что является крупным налогоплательщиком;

б) лицо владеет (прямо или косвенно) 10% капитала компании или имеет право голоса благодаря приобретенным акциям. Положение касается иностранных компаний, задекларированный доход за предыдущий год которых равен или превышает €10 млн.

в) общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

В законопроекте предусмотрено ежегодное предоставление такими физическими лицами деклараций об имущественном состоянии и доходах. За нарушения в подаче деклараций обещают “установление повышенного уровня ответственности”, правда пока неизвестно, какой именно.

А за несвоевременное представление годовой декларации об имущественном состоянии и доходах “светит” штраф в размере 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Возможные опасности

В Минфине уверяют, что законопроект направлен прежде всего на деофшоризацию состояния украинских олигархов. Это делается для того, чтобы Украина имела возможность присоединиться к плану BEPS и обмениваться информацией о сверхдоходахы, которые получают за границей наши граждане. И обычных граждан он также может зацепить.

Согласно классификации предпринимательства, которую подает Хозяйственный кодекс Украины, предусмотрено, что физические и юридические лица, годовой доход которых не превышает 10 млн евро, считаются малым предпринимательством.

Пределом для “лица с высоким доходом” в законопроекте Минфина есть 50 млн грн (а это 1,47 млн евро), то есть практически подавать декларации будет не только большой бизнес, но и малый, который зарабатывает до 50 млн грн за год.

Кроме того, в Минфине предлагают расширить полномочия ГФС. Налоговики могут получать информацию об обороте средств на банковских счетах таких лиц на письменное требование. Делать это предлагают, чтобы не “размывать” базу налогообложения и противодействовать выведению прибылей из-под налогообложения.

Ведь основная часть доходов даже состоятельных лиц состоит не из заработной платы, а получена из других источников (инвестиционный доход, банковские депозиты, операции с недвижимым имуществом), объясняют в ведомстве.

Все эти шаги, по мнению Минфина, будут способствовать усилению контроля за легальностью доходов, уменьшат количество "схемных" операций и уровень теневой экономики.

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Однако в документе указано, что налоговики имеют право “получать безвозмездно от налогоплательщиков, а также от учреждений Национального банка Украины, банков и других финансовых учреждений [...] справки и/или копии документов о наличии банковских счетов, информацию об объеме и обращении средств на счетах, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования...”.

И нигде не говорится о том, что доступ к банковской тайне ограничивается исключительно кругом “лиц с высокими доходами”, - поясняет в комментарии Эспрессо главный редактор издания Деньги.иа Александр Крамаренко. - То есть, есть опасность, что под предлогом создания законопроекта о самых богатых, налоговики получат доступ к банковской тайне фактически всех граждан”.

Кто сейчас декларирует

Систему электронного декларирования в Украине запустили еще в 2016 году.

Сейчас подавать декларации в Украине обязаны государственные служащие (президент, руководство администрации президента, члены Кабмина, народные депутаты и депутаты местных советов, поселковые и городские головы и тому подобное).

Также декларируют свою деятельность военные должностные лица, судьи всех судов, члены ВККС и ОРУ, работники подразделений НАБУ, Налоговой, ГБУ, СБУ и прокуратуры, МВД, должностные лица, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, что имеет целью получение прибыли.

С 1 января 2018 года для них началось представление электронных деклараций по 2017 год, который продлится до 1 апреля.

Впервые в этом году заполнять декларации обязаны также представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации, другие лица, которые входят в состав конкурсных комиссий.

Для того, чтобы не затеряться в дебрях деклараций НАПК разработало видео-курс с разъяснениями по заполнению е-деклараций.

И несмотря на то, что в системе зарегистрировано уже более полутора миллионов деклараций, с их проверкой существуют проблемы. По состоянию на конец ноября этого года НАЗК завершило проверки лишь 113 полных электронных деклараций, из которых только семь было выявлено декларирование недостоверной информации. При этом ни в одной декларации не было выявлено признаков незаконного обогащения.

Несмотря на то, что планировалось, что система электронного декларирования будет работать автоматизированной, то есть, проверять декларации будет компьютер (незаконное обогащение, декларирования недостоверных сведений, нарушения ограничений, касающихся получения подарков или совместной работы близких лиц), фактически это делается “вручную”. Через отправку запросов, ожиданий, отказов и тому подобное. При таких условиях проверка имеющихся деклараций в системе может продолжаться 15-20 лет.

Летом вокруг НАПК возник конфликт - руководитель одного из департаментов Нацагентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина заявила о злоупотреблениях НАПК в проверке деклараций.

Поэтому получается, что проверкой деклараций эффективнее занимаются общественные активисты, чем уполномоченный орган. Одной из таких является ОО “Антикоррупционный штаб”. Активисты проанализировали более 1 тыс. деклараций, нашли 30 случаев незаконного обогащения и обратились к правоохранителям. Для желающих научиться проверять декларации активисты выдали пособие.

А для удобства людей, которые должны подавать декларации, активисты разработали специальный чат-бот “Госслужащий Тарас”.

Тарас предоставит пошаговую инструкцию по заполнению е-декларации, будет отправлять сообщения с напоминаниями о сроках подачи деклараций, пути получения и уточнения информации, необходимой для заполнения документа.

Будут ли подавать декларации обычные граждане

Идея о декларирование для всех обсуждается в Украине с 2013 года. В октябре 2016 года председатель Национального совета реформ Дмитрий Шимкив заявил о том, что в будущем планируют внедрять нулевые е-декларации для всех граждан Украины.

В Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов, которые призваны ее внедрить. Например, №3662.

Главная идея нулевой декларации заключается в том, что фактически она станет своеобразной “амнистией капиталов”. Совершеннолетнее физическое лицо добровольно заполняет годовую декларацию и сдает ее в фискальные органы лично или по почте.

Задекларированные доходы, имущество и имущественные права признаются такими, что получены (оформлены) без нарушения норм соответствующего законодательства, если лицо уплачивает за них налог (1-5% в зависимости от стоимости объекта налогообложения). И интересно, что государство при этом гарантирует освобождение от обязанности по предоставлению информации об источниках происхождения декларируемых доходов, имущества и имущественных прав.

Инициатива о всеобщем декларировании призвана детенизировать экономику Украины. По подсчетам Минэкономразвития, в январе-апреле 2017 года уровень теневой экономики относительно ВВП составлял 37%.

Самый высокий показатель тени наблюдается в финансовой и страховой деятельности (51%), добывающей промышленности (50%), в операциях с недвижимостью (47%). Меньше всего в тени находится сельское, лесное и рыбное хозяйство (10%).

Немало людей на бумагах получает минимальную зарплату, а живут на зарплату “в конвертах”. И действительно ли принудительное декларирование поможет преодолеть эту проблему?

Часто ссылаются на опыт других стран, где граждане декларируют свои доходы. И в США и ЕС в основном это делают не так для избежания наказания, как для будущего обогащения. Ведь только “чистым” можно получить налоговые преференции или получить кредит, например. В Украине подобной мотивации пока нет.

Поэтому как таковой потребности в общем е-декларировании нет. Учитывая, что с темпами проверки деклараций, которые сейчас есть в Украине, придется нанимать для этого огромный штат. А украинцам нужно будет регистрировать электронные ключи.

Более того, принудительная публичность состояния гражданам может даже навредить. Ведь базы персональных данных в Украине пока слабо защищены, поэтому ваше имущество могут увидеть злоумышленники, что угрожает жизни и безопасности.

Интересно, что всеобщее е-декларирование предлагал ввести и Кабмин. В проекте бюджетной резолюции на 2018-2020 годы Кабмин планировал определить приоритетом введение всеобщего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использованием косвенных методов относительно соответствия доходов и расходов.

В 2018-м планируют ввести единый учет по оплате налогов и сборов, перейти на единую отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы физлиц. А еще создать Службу финансовых расследований.

Но премьер-министр Гройсман заявил, что он против обязательного декларирования для всех граждан:

“Это было постоянным предложением в каждой резолюции для того, чтобы запустить систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, поэтому фактически эта система внедрена не будет", - пояснил Гройсман.