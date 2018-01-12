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Эспрессо. Первая в Украине прозрачная сделка по продаже медиа

Основатель телеканала Эспрессо Николай Княжицкий прокомментировал обстоятельства продажи канала и детали соглашения

Я не думал комментировать сделку с вхождением в структуру собственности телеканала Эспрессо нового владельца. Казалось, все понятно и очевидно. Впервые в Украине в собственность канала абсолютно прозрачно и за реальную цену вошли структуры, аффилированные с украинской промышленной группой, часть активов которой торгуется на самых престижных международных биржевых площадках.

Для меня как для автора закона о прозрачности медиасобственности, который, к сожалению, был принят с ужасными правками моих коллег, и других законов, призванных сделать финансирование и основание медиа открытыми для общества, было принципиальным на примере собственной семьи доказать, что это возможно и правильно.

Именно поэтому мы и согласились на партнерство в Эспрессо со структурами покупателя, а не других богатых людей, которых еще называют олигархами. В соглашении о продаже продавцы долей настояли на том, чтобы был оставлен пункт о невмешательстве владельца в редакционную политику, чтобы покупателем выступил не оффшор или кипрский полуофшор, а компания из США, где совершается особый контроль над отмыванием средств.

Покупатели и продавцы также настояли на привлечении ведущих юридических компаний США, Украины и Западной Европы. Сделка проходила сложные процедуры регуляторных согласований и масштабных проверок в банках Европы и США. Ее соответствие требованиям законодательства о борьбе с отмыванием денег засвидетельствовано. Эта сделка смогла состояться только после проверки американского и европейского банков, проводивших собственное исследование.

В конце декабря прошлого года сделка была завершена. 77,5% долей телеканала Эспрессо было отчуждено в пользу американской компании ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., бенефициарным владельцем которой является Иван Жеваго.

Стоимость телеканала в соответствии с соглашением составляет 4 884 270 долларов США. Является ли эта стоимость рыночной? Я еще вернусь к ответу на этот вопрос. Пока лишь отмечу, что Глеб Загорий рассказал "Украинской правде", что стоимость телеканала ZIK например, который по своим показателям близок к каналу Эспрессо, составляла от 53 млн долларов США, которые просил продавец, до не более 5 млн долларов США, которые готов был заплатить покупатель.

У «экспертов», у которых, похоже по заказу коррумпированного политика из БПП или ради дешевого популизма, возникли необоснованные претензии к операции смены собственников телеканала, нет никаких аргументов или доказательств в защиту своих обвинений. Их и не может быть. Эти эксперты и скомпрометированные политики почему-то не говорят о том, как происходила продажа других медиа-активов в Украине.

Обычная практика продажи медиа-активов – продажа осуществляется в оффшорных или полуоффшорных юрисдикциях, когда невозможно проверить ни реальность сделок, ни суммы, которые были за них уплачены, а украинский бюджет не получает ни копейки.

Например, продажа телеканала «Интер» проходившая 5 лет назад на Кипре за нереальные суммы. Кроме того, сделка имела признаки фикции, поскольку по ее результатам телеканал фактически продан не был. Украинский бюджет не получил ни копейки.

В 2015 году ОАО «Первый канал» продал 29% акций телеканала «Интер» за якобы 100 миллионов долларов, однако продажа также состоялась на Кипре, в результате украинский бюджет ничего не получил, а реальность сделки также вызывает сомнение, поскольку владельцем стала полуоффшорная фирма.

Телеканал ZIK постоянно переходил из собственности гражданина Кипра Ангелоса М.Лоизоу к Петру Дыминскому, но, учитывая то, что это все происходило в полуоффшорных юрисдикциях, нет возможности это проверить. За какие суммы канал продается-покупается, и главное, кто стоит за номинальными держателями медиа-активов неизвестно. Украинский бюджет не получил за это ни копейки.

Украинский Медиа Холдинг был продан в 2013 году между компаниями-нерезидентами якобы за 400 миллионов долларов США. По данным пресс-службы покупателя, от этой сделки ничего в Государственный бюджет Украины уплачено не было.

Телеканал «112» вообще вроде бы переходит из рук в руки, и сложно понять, кто именно его покупает и кто его продает. По данным с официального веб-сайта владельцем канала через ряд офшорных фирм является Андрей Подщипков. В мае 2017 года канал был якобы продан неизвестно кому, поскольку в структуре собственности владелец исчез вообще. В ноябре 2017 года его владельцами якобы стали трое физических лиц (директор канала и два его заместителя). Как это на самом деле никто не знает, поскольку детали сделки не раскрыты.

Телеканал «Прямой» (тогда еще канал «Тонис») в 2011 году продан "за копейки" нерезидентам, связанным с Александром Януковичем, сумма сделки не разглашалась. В 2017 году продан за неизвестную сумму бывшему депутату от Партии Регионов Владимиру Макеенко, хотя по некоторым данным на самом деле конечным бенефициаром вследствие этого стали люди из окружения Петра Порошенко. О сумме сделки также неизвестно.

Телеканал и радио «Эра» в течение долгого времени связывались с народным депутатом Андреем Деркачем. Но раскрыв структуру собственности вещатель заметил в ней неизвестное лицо по имени Антон Симоненко. Впоследствии он, как можно понять из новостей, продал свои доли в компании Томашу Фиала. Как это произошло, за какую сумму и были ли уплачены налоги в украинский бюджет – такой информации в открытом доступе нет. Сейчас, кстати, на частоте Радио Эра будет выходить «Новое время», афилированное с одноименным журналом.

Телеканал NewsONE в 2013 году был приобретен депутатом Евгением Мураевым у Вадима Рабиновича, хотя была информация, что фактическим владельцем стал Николай Азаров. При этом детали соглашения неизвестны, равно как и отсутствует информация о суммах уплаченных налогов.

И таких примеров можно приводить до бесконечности. Очевидно, что основная черта сделок на медийном рынке – их закрытость, широкое использование оффшорных фирм, подставных лиц и уклонение от налогов.

Те, кто сейчас атакует Эспрессо, ставят себе целью оставить медиарынок и дальше закрытым и непрозрачным. Я не критикую медиавладельцев и медиаменеджеров, проводивших эти сделки. Так было заведено! Но пока мы не осознаем необходимости прозрачного существования средств массовой информации, страна и дальше будет проигрывать гибридные войны и останется манипулированной иностранными и местными олигархами через коррумпированных провластных лещенков.

В чем отличие продажи Эспрессо?

Отличие практически во всем. Здесь нет никаких офшоров с держателями типа «Ангелос Лоизоу».

Продавцы – граждане Украины, которые получают за свои активы реальную рыночную цену. Здесь не применяется налоговая оптимизация, продажа происходит в Украине, а не где-то на банановых островах. Поэтому каждый из граждан-продавцов будет обязан уплатить в Государственный бюджет Украины значительные суммы налогов.

Факт продажи не скрывали от общественности, как это бывает почти в 100% продаж медиа-активов. Хотя закон этого и не требовал, но и стоимость опциона была внесена Арсеном Аваковым в декларацию еще за 2015 год. Тогда же и я, и сам Аваков неоднократно объясняли, о чем идет речь, и ни у кого из так называемых экспертов это не вызывало никаких вопросов. Тот же сайт «Наші гроші» писал об этом еще 8 декабря 2016 года. Сразу после закрытия сделки и внесения соответствующих изменений в государственные реестры канал и продавцы распространили пресс-релизы, где указывались детали соглашения.

Для заключения соглашения и осуществления платежей были задействованы известные украинские, американские и европейские эксперты, известные юридические фирмы из США и Украины, европейские и американские банки проводили всесторонние и глубокие проверки. Очевидно, что если бы здесь был хотя бы намек на незаконное обогащение, коррупцию или отмывание денежных средств, ведущие западные юридические фирмы не могли бы принять участие в ее сопровождении, а банки не пропустили бы транзакции.

Почему Арсений Яценюк и Инна Авакова приобрели свои доли в телеканале по ценам ниже, чем продали?

Цена покупки долей основывалась на условиях предыдущих договоров, которые заключались Арсением Яценюком и Инной Аваковою, соответственно, в 2013 и 2014 годах. Наличие таких договоров, в соответствии с Гражданским кодексом Украины, давало им право выкупить эти доли по первоначально оговоренной цене (статья 635 ГК). Сведения об этих договорах вносились в электронные декларации, хотя, как я уже отмечал, в соответствии с законодательством декларанты не были обязаны это делать: предварительный договор содержит в себе лишь потенциальные финансовые обязательства, которые становятся реальными после заключения соглашений о покупке долей в канале. Такие соглашения были заключены в 2017 году, и в декларациях обязательно появятся.

Внесение этих данных в декларации было лишь проявлением желания продавцов сделать вопрос собственности на канал «Эспрессо» максимально прозрачным и открытым. Поэтому эти сведения не скрывались от общества, а наоборот – официально обнародовались.

Цены, которые указывались в предыдущих договорах в 2013 и 2014 годах были в то время чрезвычайно выгодными для продавца и выше рыночных.

Например, Арсений Яценюк заключил предварительный договор в ноябре 2013 года, когда у Эспрессо не было лицензий на вещание и перспектив их получить (Нацсовет отказывался даже рассматривать заявления), канал не осуществлял вещания, его оценочная стоимость на то время равнялась номинальной стоимости уставного капитала, то есть 480 тысяч гривен. И возможная продажа 30% такой компании за 3,7 миллионов гривен, то есть более чем в 25 раз выше номинальной, в 2013 году была вполне адекватной.

В 2014 году Эспрессо приобрел проблемную компанию с цифровой лицензией. На то время канал находился под постоянным контролем Нацсовета, который фактически рассматривала перспективу лишения компании цифровой лицензии, а на самой фирме накопились долги на несколько десятков миллионов гривен. То есть на то время рыночная стоимость цифрового канала также не была слишком высокой. И в таких условиях перспектива продажи 40% проблемного актива более чем за 5 миллионов гривен выглядела перспективно. Так же как и продажа канала сейчас за примерно 5 млн долларов США является абсолютно рыночной.

Каково будущее Эспрессо? Канал, возникший в условиях жесткого провластного давления, журналисты которого, рискуя собственной жизнью, рассказывали миру о Революции Достоинства и российско-украинской войне, политиках, для которых украинская государственность ничего не стоит, останется свободным и независимым. Такой была позиция создателей канала, такой же является позиция новых совладельцев.

Статья опубликована на Детектор Медиа.

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