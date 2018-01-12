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10 самых лучших сериалов зимы, которые захватывают с первого кадра

Продолжение легендарных "Секретных файлов", теракт в башнях-близнецах и технологии, которые уничтожают общество. Лучшие сериалы зимы, которые заставят закупить ведро поп-корна и до марта завернуться в одеяло

Тьма (Dark)

Компания нового сезона: Netflix

Премьера: 1 декабря 2017

О чем сериал: В 2019 году в немецком провинциальном городке Винден исчезают дети и умирают птицы. Потери жители связывают с местной АЭС, которая находится неподалеку от города. События, которые здесь происходят, перекликаются с Чернобыльской катастрофой.

Также события связывают с загадочными пещерами, которые никто никогда не исследовал. Возможно, именно у них есть портал, который позволяет путешествовать в прошлое.

В центре истории несколько ключевых для города семей. События охватывают их жизни в различные периоды прошлого и настоящего. Связь между семьями формируется иногда совершенно неожиданно. Попытки разобраться в прошлом, настоящем и будущем с одной стороны восторг, с другой – запутывают еще больше.

Корона (The Crown)

Компания: Netflix

Премьера нового сезона: 8 декабря 2017

О чем сериал: В первом сезоне "Короны" Елизавета II проходит путь от смерти отца к наследованию трона. В нем показывают и непростой период отношений королевы с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом.

Во втором же сезоне авторы показывают Суэцкий кризис 1956 года, а также отставку третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала, который известен как "Дело Профьюмо".

Авторы уже запланировали снять третий сезон сериала.

Черное зеркало (Black Mirror)

Компания: Netflix

Премьера нового сезона: 29 декабря 2017

О чем сериал: Единственное, что связывает серии "Черного зеркала" между собой – это современные технологии, которые влияют на отношения людей и жесткое высмеивание нынешнего образа жизни общества.

Каждая серия – это отдельная история про разных людей, места и время, в котором они живут. Авторы сериала решили снимать каждую серию как отдельный художественный фильм, и к каждому создавать трейлер. Актеры во всех эпизодах тоже разные.

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Четвертый сезон "Черного зеркала" вместил шесть серий. В одной из них создатели рассказывают о руководителе технического отдела компании, которая создала виртуальную игру. В реальной жизни разработчика едва замечают, поэтому в виртуальном мире он становится настоящим жестким боссом. На борт космического корабля он "вытаскивает" людей из реального мира, используя их ДНК.

В другой серии говорится о дочери и матери, которая стремится контролировать своего ребенка. Она соглашается на сомнительную инъекцию, которая позволит следить за дочкой.

Секретные материалы (The X-Files)

Компания: Fox

Премьера нового сезона: 3 января 2018

О чем сериал: В сериале рассказывают историю про работу и личную жизнь спецагентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли. Малдер — талантливый сыщик и он более всего верит в существование разумной внеземной жизни на Земле. За это его отправляют в непопулярный отдел X-Files, специализирующийся на нераскрытых преступлениях.

Вера в паранормальное началась тогда, когда его сестру похитили инопланетяне. На протяжении всего сериала он ищет истину, которую, по его мнению, тщательно скрывает государство. Вместе с ним работает врач Скалли, которая объясняет явления с научной точки зрения. Так она помогает следователю сохранять объективность.

За то, что ей редко удается найти аргумененти против его находок, врач постепенно меняет свои скептические взгляды и начинает верить в сверхъестественное.

Американская история преступлений (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Компания: FX

Премьера нового сезона: 17 января 2018

О чем сериал: Во втором сезоне автор сериала Райан Мерфи рассказывает о громких делах из мира моды и гламура. В сезоне показывают историю убийства Джанни Версаче.

Модельера Джанни Версаче убили 15 июля 1997 году под собственным домом в Майями-Бич. Преступником оказался серийный убийца Эндрю Кьюненен. И хоть имя виновника известно, в деле осталось много запутанных моментов.

В прессе появлялась версия о том, что во всем виновата итальянская мафия. СМИ обвиняли и семью Версаче. Убийцу нашли быстро. Полиция оцепила Кьюненена, но он застрелился. Свидетели говорили, что маньяк был в нижнем белье от "Версаче".

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Первый сезон "Американской истории преступлений" о спортсмене и актере А. Джей Симпсоне получил "Золотой глобус" за лучший мини-сериал в 2017 году.

Еще до выхода сезона семья дизайнера решила бойкотировать премьеру. По их словам, съемки не были согласованы с ними и эпизоды, связанные с Джанни Версаче, стоит воспринимать как вымысел.

Создатели же сериала заявили, что в основой стала книга специального корреспондента Vanity Fair Морин Орт "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U. S. History", которая относится к жанру нон-фикшн и считается документальной прозой.

Алиенист (The Alienist)

Компания: TNT

Премьера нового сезона: 22 января 2018

О чем сериал: Нью-Йорк. Конец 19-го века. Ведется расследование убийств юношей, которые продавали свое тело, чтобы заработать на жизнь. Таинственные дела осмелилась расследовать команда профессионалов: врач психологии Ласло Крайцлер, репортер колонки криминальной хроники "Таймс" Джон Мур, первая в истории женщина-полицейский Сара Говард и их шеф - комиссар полиции Теодор Рузвельт.

Мозаика (Mosaic)

Компания: HBO

Премьера нового сезона: 2 января 2018

О чем сериал: Сюжет интерактивного мини-сериала Стивена Содерберга "Мозаика" повествует об убийстве известной детской писательницы Оливии Лейк. Картина представляет из себя классическое расследование о поиске убийцы.

Особенность сериала заключается в том, что вокруг основной нити рассказа будет "накручена" запутанная сеть эпизодов (на данный момент известно о 14 подобных "узлов").

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С помощью мобильного приложения пользователь сможет выбирать, с чьей точки зрения следить за сюжетом. В результате каждый выбор будет непосредственно влиять на дальнейшее развитие истории вплоть до разных концовок в зависимости от алгоритма действий зрителя.

Трагедия в Уэйко (Waco)

Компания: Paramount Network

Премьера нового сезона: 24 января 2018

О чем сериал: Документальный мини-сериал "Трагедия о Уэйко" рассказывает про кровавую облаву в центре "Маунт Кармел" в Уэйко, в Техасе.

В нем на 51 день забаррикадировались члены религиозной секты "Ветвь Давидова". 19 апреля 1993 года при попытке ФБР-шников штурмовать здание в ней происходит пожар. Как следствие, 80 погибших, среди которых 25 детей. Лишь 9 человек остаются живыми. И хоть событие было в центре внимания СМИ, история оставалась покрытой тайной.

ФБР, стремясь прикрыть свои просчеты во время штурма, привели к появлению многочисленных теорий заговора о том, что произошло в стенах центра, и кто виноват в гибели людей.

На основании эксклюзивного доступа к материалам по этому делу, в сериале наконец-то могут рассказать всю правду.

Доверие (Trust)

Компания: FX

Премьера нового сезона: в январе 2018

О чем сериал: Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли в 1973 году в Риме. Тогда похитили внука нефтяного магната Жана Поля Гетти. Похитители потребовали за юношу многомиллионный выкуп, однако к их большому удивлению, ни его отцу-наркоману, ни очень богатому деду до парня не было дела.

И только мать, у которой не было денег, пыталась сделать все, что в ее силах, чтобы спасти сына.

Призрачная башня (The Looming Tower)

Компания: Hulu

Премьера нового сезона: в феврале 2018

О чем сериал: В условиях террористической угрозы со стороны Усамы Бен Ладена и Аль-Каиды, ФБР и ЦРУ объединяют усилия, чтобы предупредить террористические атаки. Двое специалистов из этих ведомств получают приказ работать вместе, чтобы предотвратить теракты 11 сентября.

Мартин Шмидт - аналитик из ЦРУ, предпочитает не делиться информацией, считая себя самым умным. Джон О'Нил убежден, в том, что теракт уже планируется, но он слишком запутался в собственных проблемах. Многочисленные подружки, от которых он скрывает существование жены и детей, мешают ему полностью погрузиться в решение важных задач по работе.

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