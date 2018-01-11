Ведьмы, черти и медведи. Почему нужно ехать на трешевый украинский праздник Маланки
Что такое Маланка
Маланку можно назвать самым ярким среди всех праздников. Вычурные костюмы, огромные конструкции и полная свобода людей в этот день - все здесь напоминает яркий карнавал с добавлением настоящих украинских традиций.
По обычаю, празднуют Маланку накануне "старого" Нового года или святого Василия Великого (14 января).
По христианскому календарю - это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).
Она вместе с Василием-Луной приходит на Щедрый вечер, чтобы рассказать хозяевам о следующих торжества и отметить празднование. Обряды помогают отгонять злых духов и обеспечить людям урожай и здоровье.
Фото: Reuters
Когда стемнеет, молодежь выходит щедровать, ведь именно вечером вся нечисть начинает властвовать.
На следующий же день начинаются яркие гуляния. Маланкари наряжаются в свои костюмы и выходят на улицы сел и городов. Встретить в этот день можно любого: от традиционных козы, черта и ведьмы до президентов, прихвостней и современных супергероев.
Фото: Reuters
И если раньше люди ходили по улицам пешком или же на украшенных лошадях, то сейчас маланкари строят гигантские конструкции на своих машинах. Все здесь напоминает бразильские карнавалы, правда участники не в купальниках, а на улице - снег и холод.
Маланкуют в Украине не везде: праздник в аутентичном виде сохранили только Галичина и Буковина.
Маланка в Вашковцах
Когда: 14 января
Где: с. Вашковцы, Вижницкий район, Черновицкая область
Стоимость: бесплатно
Здесь Маланку чаще называют переберией. В день праздника село превращается в сплошной маскарад, где почти не существует правил.
Весь год участники готовятся к празднику. Они шьют костюмы современных и традиционных персонажей (и зачастую из натуральной кожи или приводят в порядок старый наряд, в котором - история нескольких поколений.
Фото: Збруч
Самые отчаянные начинают готовить карнавальные конструкции, превращая свои автомобили в странные фигуры животных, сказочных персонажей или реальных героев.
Читайте также: 5 каверов на украинские колядки. Как звучат украинские рождественские песни во всем мире
Когда маланкари выходят на улицы, начинается настоящая безумная гулянка. Люди в костюмах чертей, коз и ведьм, переодетые мужчины в цыганок и другие эпатажные образы отрываются вовсю, приглашая гулять с ними всех, кто вокруг.
Фото: Збруч
Для гостей праздника в центре села работает открытая мини-ярмарка. Там можно не только приобрести сувениры, но и поесть и выпить чего-нибудь горячего и крепкого.
P. S. Если по дороге к Вашковцам вас останавливают безумные переодетые люди и потребуют денег, не пугайтесь — это шалят маланкари.
Маланка в Красноильске
Когда: 14 января
Где: с. Красноильск, Сторожинецкий район, Черновицкая область
Стоимость: бесплатно
Чтобы увидеть, как празднуют аутентичную Маланку, стоит поехать в Красноильск. Жители этого села не изменяют украинским традициям и придерживаются всех обрядов и правил. Очень редко здесь можно увидеть современных персонажей, в основном на гулянье выходят традиционные черти, ведьмы, цыганки, козы и лошади.
Читайте также: Самые интересные традиции празднования Рождества в Украине
Жители Красноильска не используют современный транспорт, походка происходит лишь пешком. Участники традиционного шествия гуляют по селу и приглашают всех желающих праздновать с ними.
Маланка в Черновцах
Когда: 15 января
Где: Черновцы
Стоимость: бесплатно
Когда в области уже закончились празднования Маланки, вся "нечисть" в костюмах съезжается на главный парад в Черновцы. В нем принимают участие люди не только из районов Черновицкой области, но и из соседних и даже из-за границы.
На прошлых парадах по улицам в центре города "разгуливал" огромный петух, Троянский конь, высотой в три этажа, огромный Сфинкс и дракон, который дышал "огнем". Также здесь можно будет увидеть традиционные образы, которые являются символом переберии.
В этом году на МаланкаФест съедутся 50 коллективов, к которым присоединятся участники из Польши, Румынии и Беларуси. И у каждого есть чем удивить публику. Один из них уже построил огромную 7-метрового собаку из мультфильма "Скуби-Ду", которого провезут по городу.
Ежегодно посмотреть на праздник Маланки приезжают 40 тыс. гостей из Украины и мира. Тем, кто собирается посетить праздник впервые, стоит быть начеку: маланкари будут безобразничать не по-детски.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
-