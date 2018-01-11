 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ведьмы, черти и медведи. Почему нужно ехать на трешевый украинский праздник Маланки

Странные звери, сумасшедшие персонажи и буйные гуляния. Что такое праздник Маланки на Буковине и почему он не хуже, чем Бразильский карнавал

Что такое Маланка

Маланку можно назвать самым ярким среди всех праздников. Вычурные костюмы, огромные конструкции и полная свобода людей в этот день - все здесь напоминает яркий карнавал с добавлением настоящих украинских традиций.

По обычаю, празднуют Маланку накануне "старого" Нового года или святого Василия Великого (14 января).

По христианскому календарю - это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).

Она вместе с Василием-Луной приходит на Щедрый вечер, чтобы рассказать хозяевам о следующих торжества и отметить празднование. Обряды помогают отгонять злых духов и обеспечить людям урожай и здоровье.

null

Фото: Reuters

Когда стемнеет, молодежь выходит щедровать, ведь именно вечером вся нечисть начинает властвовать.

На следующий же день начинаются яркие гуляния. Маланкари наряжаются в свои костюмы и выходят на улицы сел и городов. Встретить в этот день можно любого: от традиционных козы, черта и ведьмы до президентов, прихвостней и современных супергероев.

null

Фото: Reuters

И если раньше люди ходили по улицам пешком или же на украшенных лошадях, то сейчас маланкари строят гигантские конструкции на своих машинах. Все здесь напоминает бразильские карнавалы, правда участники не в купальниках, а на улице - снег и холод.

Маланкуют в Украине не везде: праздник в аутентичном виде сохранили только Галичина и Буковина.

Маланка в Вашковцах

Когда: 14 января

Где: с. Вашковцы, Вижницкий район, Черновицкая область

Стоимость: бесплатно

Здесь Маланку чаще называют переберией. В день праздника село превращается в сплошной маскарад, где почти не существует правил.

Весь год участники готовятся к празднику. Они шьют костюмы современных и традиционных персонажей (и зачастую из натуральной кожи или приводят в порядок старый наряд, в котором - история нескольких поколений.

Фото: Збруч

Самые отчаянные начинают готовить карнавальные конструкции, превращая свои автомобили в странные фигуры животных, сказочных персонажей или реальных героев.

Читайте также: 5 каверов на украинские колядки. Как звучат украинские рождественские песни во всем мире

Когда маланкари выходят на улицы, начинается настоящая безумная гулянка. Люди в костюмах чертей, коз и ведьм, переодетые мужчины в цыганок и другие эпатажные образы отрываются вовсю, приглашая гулять с ними всех, кто вокруг.

Фото: Збруч

Для гостей праздника в центре села работает открытая мини-ярмарка. Там можно не только приобрести сувениры, но и поесть и выпить чего-нибудь горячего и крепкого.

P. S. Если по дороге к Вашковцам вас останавливают безумные переодетые люди и потребуют денег, не пугайтесь — это шалят маланкари.

Маланка в Красноильске

Когда: 14 января

Где: с. Красноильск, Сторожинецкий район, Черновицкая область

Стоимость: бесплатно

Чтобы увидеть, как празднуют аутентичную Маланку, стоит поехать в Красноильск. Жители этого села не изменяют украинским традициям и придерживаются всех обрядов и правил. Очень редко здесь можно увидеть современных персонажей, в основном на гулянье выходят традиционные черти, ведьмы, цыганки, козы и лошади.

Читайте также: Самые интересные традиции празднования Рождества в Украине

Жители Красноильска не используют современный транспорт, походка происходит лишь пешком. Участники традиционного шествия гуляют по селу и приглашают всех желающих праздновать с ними.

Маланка в Черновцах

Когда: 15 января

Где: Черновцы

Стоимость: бесплатно

Когда в области уже закончились празднования Маланки, вся "нечисть" в костюмах съезжается на главный парад в Черновцы. В нем принимают участие люди не только из районов Черновицкой области, но и из соседних и даже из-за границы.

На прошлых парадах по улицам в центре города "разгуливал" огромный петух, Троянский конь, высотой в три этажа, огромный Сфинкс и дракон, который дышал "огнем". Также здесь можно будет увидеть традиционные образы, которые являются символом переберии.

В этом году на МаланкаФест съедутся 50 коллективов, к которым присоединятся участники из Польши, Румынии и Беларуси. И у каждого есть чем удивить публику. Один из них уже построил огромную 7-метрового собаку из мультфильма "Скуби-Ду", которого провезут по городу.

null

Ежегодно посмотреть на праздник Маланки приезжают 40 тыс. гостей из Украины и мира. Тем, кто собирается посетить праздник впервые, стоит быть начеку: маланкари будут безобразничать не по-детски.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать