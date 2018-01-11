Ведьмы, черти и медведи. Почему нужно ехать на трешевый украинский праздник Маланки

11 января, 2018, 12:51

Странные звери, сумасшедшие персонажи и буйные гуляния. Что такое праздник Маланки на Буковине и почему он не хуже, чем Бразильский карнавал

Что такое Маланка

Маланку можно назвать самым ярким среди всех праздников. Вычурные костюмы, огромные конструкции и полная свобода людей в этот день - все здесь напоминает яркий карнавал с добавлением настоящих украинских традиций.

По обычаю, празднуют Маланку накануне "старого" Нового года или святого Василия Великого (14 января).

По христианскому календарю - это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).

Она вместе с Василием-Луной приходит на Щедрый вечер, чтобы рассказать хозяевам о следующих торжества и отметить празднование. Обряды помогают отгонять злых духов и обеспечить людям урожай и здоровье.

Фото: Reuters

Когда стемнеет, молодежь выходит щедровать, ведь именно вечером вся нечисть начинает властвовать.

На следующий же день начинаются яркие гуляния. Маланкари наряжаются в свои костюмы и выходят на улицы сел и городов. Встретить в этот день можно любого: от традиционных козы, черта и ведьмы до президентов, прихвостней и современных супергероев.

Фото: Reuters

И если раньше люди ходили по улицам пешком или же на украшенных лошадях, то сейчас маланкари строят гигантские конструкции на своих машинах. Все здесь напоминает бразильские карнавалы, правда участники не в купальниках, а на улице - снег и холод.

Маланкуют в Украине не везде: праздник в аутентичном виде сохранили только Галичина и Буковина.

Маланка в Вашковцах

Когда: 14 января

Где: с. Вашковцы, Вижницкий район, Черновицкая область

Стоимость: бесплатно

Здесь Маланку чаще называют переберией. В день праздника село превращается в сплошной маскарад, где почти не существует правил.

Весь год участники готовятся к празднику. Они шьют костюмы современных и традиционных персонажей (и зачастую из натуральной кожи или приводят в порядок старый наряд, в котором - история нескольких поколений.

Фото: Збруч

Самые отчаянные начинают готовить карнавальные конструкции, превращая свои автомобили в странные фигуры животных, сказочных персонажей или реальных героев.

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Когда маланкари выходят на улицы, начинается настоящая безумная гулянка. Люди в костюмах чертей, коз и ведьм, переодетые мужчины в цыганок и другие эпатажные образы отрываются вовсю, приглашая гулять с ними всех, кто вокруг.

Фото: Збруч

Для гостей праздника в центре села работает открытая мини-ярмарка. Там можно не только приобрести сувениры, но и поесть и выпить чего-нибудь горячего и крепкого.

P. S. Если по дороге к Вашковцам вас останавливают безумные переодетые люди и потребуют денег, не пугайтесь — это шалят маланкари.

Маланка в Красноильске

Когда: 14 января

Где: с. Красноильск, Сторожинецкий район, Черновицкая область

Стоимость: бесплатно

Чтобы увидеть, как празднуют аутентичную Маланку, стоит поехать в Красноильск. Жители этого села не изменяют украинским традициям и придерживаются всех обрядов и правил. Очень редко здесь можно увидеть современных персонажей, в основном на гулянье выходят традиционные черти, ведьмы, цыганки, козы и лошади.

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Жители Красноильска не используют современный транспорт, походка происходит лишь пешком. Участники традиционного шествия гуляют по селу и приглашают всех желающих праздновать с ними.

Маланка в Черновцах

Когда: 15 января

Где: Черновцы

Стоимость: бесплатно

Когда в области уже закончились празднования Маланки, вся "нечисть" в костюмах съезжается на главный парад в Черновцы. В нем принимают участие люди не только из районов Черновицкой области, но и из соседних и даже из-за границы.

На прошлых парадах по улицам в центре города "разгуливал" огромный петух, Троянский конь, высотой в три этажа, огромный Сфинкс и дракон, который дышал "огнем". Также здесь можно будет увидеть традиционные образы, которые являются символом переберии.

В этом году на МаланкаФест съедутся 50 коллективов, к которым присоединятся участники из Польши, Румынии и Беларуси. И у каждого есть чем удивить публику. Один из них уже построил огромную 7-метрового собаку из мультфильма "Скуби-Ду", которого провезут по городу.

Ежегодно посмотреть на праздник Маланки приезжают 40 тыс. гостей из Украины и мира. Тем, кто собирается посетить праздник впервые, стоит быть начеку: маланкари будут безобразничать не по-детски.