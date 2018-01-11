"Короля биатлона" не берут на Олимпиаду. Как такое вообще возможно

11 января, 2018, 15:52

Дмитрий Марценишин

Самый титулованный биатлонист в истории Уле Эйнар Бьорндален проигрывает борьбу за место в сборной Норвегии

В начале нового года спортивные болельщики были ошарашены новостью - самый титулованный биатлонист в истории Уле Эйнар Бьорндален, вероятно, пропустит Олимпиаду в Пхенчхане.

В сборной Норвегии поставили перед кандидатами на участие в Играх-2019 четкие критерии отбора. Для того чтобы попасть в Южную Корею всем биатлонистам было необходимо выполнить одно из условий. Хотя бы раз попасть в шестерку лучших в любой личной гонке Кубка мира или дважды войти в топ-12.

43-летней легенде биатлона за пять этапов соревнований этого сделать не удалось. Лучшим результатом знаменитого биатлониста оказались 18 место в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе в шведском Эстерсунде.

Читайте также: Подруга Лукашенко и "король". Как за 4 месяца после родов выиграть медаль чемпионата мира

В сборной Норвегии заявили, что определятся с составом на Олимпиаду сразу после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге, который происходит с 10 до 14 января. Поэтому для Бьорндалена в решающую превратилась индивидуальная гонка на 20 км, которая проходила в среду.

"Король биатлона" неплохо начал гонку. Он избежал промахов на первом и втором огневых рубежах и шел на четвертом месте. Но все надежды на успех перечеркнули две следующие стрельбы. Бьорндален заработал три штрафные минуты и скатился на 42 позицию.

Сейчас в общем зачете Кубка мира норвежец идет 41-м и уступает сразу шести соотечественникам. Йоханнес Бе там 2-й, Тарьей Бе - 6-й, Ларс Хельге Биркиланд - 11-й, Эмиль Свендсен - 12-й, Хенрик Л'Абе Лунд - 23-й, а Эрленн Бьонтегорд - 33-й.

Кто такой Бьорндален

Уле Эйнар Бьорндален это легенда мирового спорта. На своей первой Олимпиаде норвежец выступил еще в 1994 году в Лиллехаммере. Из следующих пяти Игр он непременно возвращался с медалями и стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Чемпионат мира Бьорндален выигрывал 20 раз. Также он является рекордсменом среди всех представителей зимних видов спорта по количеству личных золотых наград на этапах Кубка мира - их у норвежца 96. Среди них и одна добытая в другом виде спорта - лыжных гонках, где Бьорндален неоднократно испытывал собственные силы.

Читайте также: Как лучший биатлонист мира заставляет беситься Россию

Несмотря на солидный для спортсмена возраст, Бьорндален последние годы продолжал демонстрировать высокие результаты на крупнейших соревнованиях. На Олимпиаде-2014 в Сочи норвежец в 40 лет выиграл золото в спринте и в смешанной эстафете. Даже на прошлогоднем чемпионате мира Бьорндален в 43 года выиграл личную награду - он стал третьим в гонке преследования.

Почему раздражены болельщики

Собственно ради участия в своей седьмой Олимпиаде норвежец и остался в биатлоне. Но тренеры сборной Норвегии непреклонны и настаивают на соблюдении спортивного принципа. На бывшие заслуги они пока не обращают внимание.

У болельщиков это вызывает откровенное раздражение. Им сложно осознать, как можно оставить без Игр человека, который сам является живым символом зимней Олимпиады и имеет колоссальную популярность. Отдать предпочтение какому-то Бьонтегорду, который в свои 27 лет не имеет ни одной личной награды Кубка мира и будет в Пхенчхане рядовым статистом.

Кто поддержал легенду

На поддержку Бьорнадлена высказался даже один из конкурентов в борьбе за место в сборной Норвегии - Хенрик Л'Абе Лунд. "Я считаю, что Уле достоин, чтобы поехать на Олимпиаду", - сказал биатлонист.

Не представляет команду без Бьорндалена Йоханнес Бе. "Мы знаем, какой он имеет опыт. И если кто-то должен попасть в сборную за былые заслуги, то это Бьорндален", - сказал нынешний лидер норвежской сборной.

Выразил надежду, что Бьорндален выступит на Олимпиаде и лидер Кубка мира - француз Мартен Фуркад.

Чем все закончится

Но решающее слово останется за тренерами сборной Норвегии - Эгилем Кристиансеном и Зигфридом Мазе. С обоими у Бьорндалена не самые лучшие отношения. Биатлонист уже давно тренируется отдельно от остальной команды, программу подготовки формирует на свое усмотрение, а советы тренеров отчасти игнорирует.

Понимает, что теперь все зависит от тренеров и сам Бьорндален.

"Очень хочу поехать на Игры в Пхенчхан, но там нужно бороться за результат. Уверен, что смог бы набрать оптимальную форму к началу турнира, но решение остается за тренерами. Только они выбирают тех, кто поедет на Олимпиаду", - сказал Бьорндален.

Норвежские СМИ сходятся во мнении, что в лучшем случае Бьорндалена примут до Пхенчхана в качестве запасного. А еще они напоминают, как в 1994 году в сборную Норвегии попал сам Бьорндален. Тогда 20-летний биатлонист вытеснил из команды другую легенду норвежского биатлона - Эрика Квалфоса и оставил его без заветной домашней Олимпиады в Лиллехаммере.