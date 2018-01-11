Кто такой новый глава Приватбанка

11 января, 2018, 15:03

Ульяна Букатюк

Знает пять языков, имеет ученую степень по математическим наукам и увлекается айкидо. Что еще известно про чеха Петра Крумханзла, который теперь будет отвечать за Приват

10 января наблюдательный совет Приватбанка назначил чеха Петра Крумханзла на должность главы правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Должность была вакантной с июля 2017 года. Для поиска руководителя и его заместителя наблюдательный совет Приватбанка привлек международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine.

Интересно, что профильного финансового или экономического образования, которое до недавнего времени было обязательным требованием для занятия такой должности согласно украинскому законодательству, в Крумханзла нет.

Но 6 января 2018 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает, что руководителям украинских банков теперь необязательно иметь профильное образование. Зато больше требований к опыту работы - теперь он должен быть минимум 5 лет.

Что о нем известно

Чех Петр Крумханзл (Petr Krumphanzl) родился в 1966 году. Сейчас ему 51 год.

В 1990 году Крумханзл окончил Карлов университет в Праге, получил степень кандидата математических наук.

С апреля 2004 года по январь 2008 года Крумханзл работал операционным директором в чешском Raiffeisenbank CZ.

Опыт работы в Украине Петр также имеет - с 2008 по 2011 год банкир работал операционным банкиром в украинском Райффайзен Банке Аваль, где работал над оптимизацией операционных расходов банка.

С 2011 года Крумханзл возвращается в ЕС и 2 года занимается консалтингом.

Уже в 2013 году Петр занимает должность главного операционного директора и является членом совета директоров в словенском Heta Asset Resolution, где решал проблему “плохих” активов нацбанка.

Имеет Крумханзл и азиатский опыт: на должности члена правления по операционным вопросам Home Credit в Китае чех руководил всеми операциями банка со штатом 85 тыс. работников. Там он работал с лета 2016 и до получения должности в Привате.

Крумханзл знает пять языков: кроме родного чешского, хорошо владеет английским, русским, немецким и японским.

Также он увлекается восточными боевыми искусствами. В частности, Крумханзл имеет право преподавать боевые искусства и входит в руководство чешской федерации одного из ответвлений айкидо. Боевым искусствам и языку он учился с 1992 по 1996 годы в Японии.

Петр Крумханзл в Пражском клубе айкидо после возвращения из Японии в 1996 году

Чего от него ждут в Привате

Рекрутеры после полугода исследований предложили наблюдательному совету Приватбанка список из 230 кандидатов на пост главы. Но выбор пал именно на Петра Крумханзла. Чего от него ждут?

“На высших руководящих должностях в ведущих банках Европейского союза он проявил себя как требовательный и прагматичный лидер, сосредоточенный на совершенствовании процессов и организации надежной системы внутреннего контроля”, - считают в наблюдательном совете Приватбанка.

Также он доказал свою эффективность в условиях украинского банковского рынка в период кризиса 2008 года. А еще имеет опыт выделения неработающих активов в «плохих банках». Кроме того, способен эффективно управлять большим штатом сотрудников.

“Одна из сильных сторон господина Крумханзла - это его четкий стиль управления, направленный на достижение взаимопонимания на пути к выполнению корпоративных задач и целей. Кроме того, он имеет репутацию достойного доверия и надежного человека, открытого и прямого в общении, способного действовать рационально в любой критической ситуации”, - уверены в наблюдательном совете Приватбанка.

Напомним, Петра Крумханзла ждет отстаивание позиции Приватбанка в Высоком суде Лондона по иску на $ 2,5 млрд против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Согласно закону, у НБУ есть три месяца, чтобы рассмотреть решение наблюдательного совета Приватбанка и вынести окончательное решение. Но это не помешает новому главе Привата уже сейчас приступить к обязанностям, сообщила заместитель министра финансов и член наблюдательного совета банка Оксана Маркарова изданию LIGA.net.



