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17 погибших и сотни разрушенных домов: фото оползней в Калифорнии


фото: REUTERS
В результате оползней на юге американской Калифорнии погибли уже как минимум 17 человек

Об этом сообщает Reuters.

Спасатели находят тела погибших на территории, которую накрыло большими селевыми потоками, сошедшими во вторник, 9 января. По данным ВВС, ранения во время катаклизма получили около 200 человек. Отыскать и спасти удалось уже более 50 пострадавших.

В результате бедствия также были уничтожены или повреждены сотни домов. Эвакуацию из многих мест или осуществляли волонтеры, или вообще не удалось ее провести. При этом местные чиновники утверждают, что предупреждали население о возможном бедствии в течение нескольких недель, однако многие люди не обращали внимания на рекомендации властей.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, некоторые люди возвращаются, чтобы найти и спасти своих домашних любимцев.

В Национальной погодной службе США отмечают, что оползни произошли именно в тех районах, которые больше всего пострадали от недавних пожаров - огонь уничтожил там растительность, которая скрепляла почву, и создал водонепроницаемый слой, из-за чего земля не смогла впитать влагу от ливней. Вследствие этого дожди привели к оползням и сходу потоков с обломками.

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фото: REUTERS

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