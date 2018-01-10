Россия опьянела от безнаказанности. Почему нужно продлить санкции

10 января, 2018, 15:44

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал статью об отношении европейских стран к санкциям против России и возможности их отмены

Статью "русское понимание традиционных ценностей" посол написал для издания "Die Presse", а украинскую версию разместил на своей странице в Facebook.

Главная европейская дискуссия происходит ныне в Совете Европы. На повестке дня – возможность возвращения России в эту организацию. После аннексии Крыма и начала войну на Донбассе Европа не могла не реагировать. Против России были введены санкции – как единственная черта между добром и злом. Теперь речь идет о том, чтобы эту черту убрать. Что же изменилось? Зло перестало быть злом? Война закончилась? Международное право восстановлено? Может ли наша Европа уже не та Европа, которую мы до недавнего времени знали и любили?

Когда путинские "зеленые человечки" провозглашали так называемые народные республики на Донбассе – это был момент истины. Не только в плане готовности России растоптать суверенитет соседнего государства. Все также наглядно увидели "традиционные ценности", на которых Россия хочет базировать свою альтернативную Европу. Представителей других религий гнали и убивали (как убили четырех христиан-евангелистов в Словянске в июне 2014 г.). Международное право было отменено. Гомосексуальность, по сути, объявлена преступлением. В короткий срок была проведена некая "советизация" региона. Вот это и есть та альтернативная Европа, над созданием которой Россия уже давно работает и которую испытывает в Украине.

Санкции и храбрость украинцев остановили дальнейшую "советизацию" региона, но не изменили поведения Москвы. Соответственно, это движение в Совете Европы вызванный изменениями не московского, а европейского мышления. Немыслимое стало мыслимым. Многих уже не приводит в шок, когда одна европейская страна отбирает у другой землю и начинает на ее территории кровавую войну.

Сторонники отмены санкций говорят о необходимости "равноправного диалога" с Россией. Без вопросов: диалог это хорошо. Но есть одно "но": Россия не видит в Европе равноправного партнера по диалогу. "При всем уважении к нашим друзьям в Европе, но решение принимают два человека: Путин и Трамп, потому что у них есть оружие" - это слова одного из ведущих внешнеполитических спикеров России, сенатора Алексея Пушкова, сказанные в прайм-тайм по центральному российскому телеканалу. Это и есть настрой России, опьяневшей от безнаказанности: мы на подъеме – вы на отходе. А если санкции действительно будут отменены, то это будет страшное подтверждение, что по крайней мере частично Пушков был прав. Ну и конечно, аппетиты России еще больше вырастут.

Первая смерть этой войны случилась 3 марта 2014 года. 39-летний Решат Аметов вышел на одиночную акцию протеста перед оккупированным зданием Совета Министров Крыма. Он стоял один. Через некоторое время его арестовала группа мужчин в зеленой униформе. Его нашли замученного до смерти через несколько недель, в открытом поле. С тех пор число смертей исчисляется тысячами. Иногда думается: вот если бы против Решата было вынесено судебное решение и он был приговорен к смертной казни – Россия не имела бы шансов вернуться в Совет Европы. Смертная казнь несовместима с принципами этой организации. А вот убивать тысячи без всяких судебных решений, изменять границы Европы, вмешиваться в выборы других стран, производить на конвейере ненависть и ложь – другое дело. С принципами Совета Европы совместимо?