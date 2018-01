Почему соцсети делают нас тревожными, депрессивными и одинокими. Объясняют ученые

10 января, 2018, 14:27

Что думает наука о влиянии социальных сетей на наше духовное здоровье

Три миллиарда людей, а это около 40% населения Земли, пользуется социальными сетями. Они проводят там в среднем около двух часов в день.

Из-за того, что соцсети пришли к нам относительно недавно, масштабных исследований относительно их влияния не так много. А те, что есть, больше базируются на оценке исследователя, а она часто может быть ошибочной. Несмотря на это, исследования в этой области быстро развиваются.

Материал - адаптированный перевод материала BBC Future "Is social media bad for you? The evidence and the unknowns" Джессики Браун

Стресс

Люди используют соцсети, чтобы рассказать о том, что их волнует, от неадекватных клиентов к политике. Но часто наша новостная лента становится бесконечным потоком стресса.

В 2015 году вашингтонские ученые хотели выяснить: социальные сети вызывают больше стресса или снимают.

В исследовании приняло участие 1800 человек. Оказалось, что добровольцы-женщины больше переживают стресс в соцсетях, чем мужчины. Лидером по "стрессом" стал Twitter, ведь люди там больше знают о жизни других.

Но Twitter также выступает как другой механизм - чем больше женщины его используют, тем меньше переживают стресс. На мужчин это не действует, потому что они меньше пользуются социальными сетями и остаются более удаленными от них.

В общем, ученые сделали выводы, что использование социальных сетей потенциально связано с уменьшением стресса, но в очень скромных количествах.

Настроение

В 2014 году ученые из Австрии заявили, что их исследование выявило ухудшение настроения после использования Facebook в течение 20 минут. Если сравнивать с обычным сидением в интернете.

Ученые предположили, что они так себя чувствуют, потому что тратят время зря на сидение в соцсетях.

Хороший или плохой настрой может также распространяться между людьми в соцсетях, убеждают ученые из Калифорнийского университета. Они проанализировали эмоциональный контент более миллиарда статусов 100 миллионов пользователей Facebook от 2009 до 2012 года.

Пост про плохую погоду увеличивает негативные посты в ленте на 1%. И ученые также выяснили, что чей-то негативный пост о дождливом дне влияет на 1,3% негативных постов друзей, которые живут в сухих городах.

Хорошие, позитивные посты имеют более сильное влияние. Каждый из них вдохновляет еще 1,75% пользователей на написание счастливого поста.

Тревога

Ученые посмотрели как соцсети провоцируют чувство тревоги, внутреннее беспокойство и переживания, а также проблемы со сном и концентрацией.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Computers and Human Behaviour, выяснило, что люди, которые используют семь или больше соцсетей имеют высокий уровень тревоги, чем те, кто использует до двух платформ.

Ученые утверждают, что пока неизвестно, как именно соцсети вызывают ощущение тревоги.

Ученые из румынского университета в 2016 году проанализировали все существующие исследования относительно связи между соцсетями и ощущением тревоги. Результаты были смешаны, поэтому они заявили, что эту тему надо исследовать глубже.

Депрессия

Пока несколько исследований говорят о связи между депрессией и использованием соцсетей, другие ученые говорят о том, как соцсети могут быть силой добра.

Два исследования, которые привлекли более 700 студентов, обнаружили, что плохое настроение или ощущение безнадежности связанные с качеством онлайн взаимодействий.

Исследователи заявили, что высокий уровень симптомов депрессии находили у тех, кто отмечал больше негативного взаимодействия в сети.

Подобное исследование в 2016 привлекло 1,700 людей, выявило тройной риск депрессии или тривожности у тех, кто использует больше всего различных соцсетей.

Ученые объяснили это тем, что в соцсетях много онлайн-издевательств, много людей показывают только лучшую сторону своей жизни, а также люди проводят в сети много времени, которое могли использовать полезно.

Сон

Раньше человечество проводило свои вечера в темноте, а сейчас в окружении света днем и ночью. Ученые обнаружили, что яркий свет влияет на гормон мелатонин, который отвечает за сон. А голубой свет, который излучают экраны гаджетов - главный преступник.

Другими словами - если вы перед сном в постели листаете Facebook, вы не будете спать спокойно.

В прошлом году, исследования университета Питтсбурга опросили 1,7 тысяч человек от 18 до 30 лет об использование соцсетей и их влияние на сон.

Исследователи нашли связь между расстройствами сна и голубым светом экранов.

Чем чаще люди регистрируются в соцсетях и пользуются большим количеством платформ, тем хуже у них сон.

Ведь больше соцсетей - больше возможностей обновить ленту и увидеть, что там нового. То есть вы сидите в смартфоне дольше, чем обычно.

Это может быть психологической причиной для ухудшения качества сна. Также яркий свет может нарушать циркадный ритм нашего тела и мы не так сильно хотим спать, когда уже пора.

Однако ученые также не могут четко объяснить, именно ли соцсети нарушают сон, или люди, у которых плохой сон, больше сидят в сети.

Зависимость

Несмотря на то, что по последним исследованиям ученых, Twitter труднее противостоять, чем сигаретам или алкоголю, зависимость от соцсетей до сих пор не включили в список ментальных нарушений.

Однако зависимость от соцсетей действительно существует и это определенный тип интернет-зависимости, которая уже классифицирована.

В 2011 году британские ученые проанализировали 43 исследования и сделали вывод, что зависимость от соцсетей это ментальное нарушение.

Они также выяснили, что чрезмерное использование соцсетей создает проблемы в личной жизни, способствует меньшим достижением в науке и такие люди со временем все меньше взаимодействуют в оффлайне.

Также выяснилось, что чаще всего зависимыми от соцсетей люди становятся зависимы от алкоголя, экстраверты и те, кто компенсируют скупое офлайн жизни, активностью в соцсетях.

Отношения

Если вы когда-нибудь говорили с другом, который во время этого листал Instagram, то вы понимаете, что соцсети делают с отношениями.

Даже присутствие телефона может мешать нам полноценно общаться, особенно когда происходит важный разговор - говорится в исследовании.

Во время эксперимента 34 пары незнакомцев беседовали между собой в течение 10 минут об интересных событиях, которые произошли с ними недавно. Каждая пара сидела в частных кабинках и половина из них имели телефон на их столе.

Те, кто сидели с телефоном, были менее положительными, когда рассказывали о своих событиях, имели менее значимые разговоры и меньше сближались со своим собеседником. Это если сравнивать с теми, кто имел только тетрадь на столе.

Исследователи из канадского университета опросили 300 человек от 17 до 24 лет в 2009. Они хотели выяснить, как соцсети влияют на ревность и спросили добровольцев: “Какова вероятность того, что вы начнете ревновать своего партнера после того, как он добавил в друзья незнакомого человека противоположного пола?”.

Женщины больше времени проводят в соцсетях, поэтому они чувствуют сильнее ревность, когда их парни так делают.

Одиночество

Исследование, которое было опубликовано в American Journal of Preventive Medicine в прошлом году, выяснило, что люди, которые проводят большинство свободного времени в соцсетях вдвое чаще испытывают социальную изоляцию. Это включает в себя отсутствие ощущения социальной пренадлежности, недостаток коммуникации с другими или полноценных отношений.

Ученые уверяют, что чем больше времени человек проводит в сети, тем меньше в его жизни личных контактов и со временем она может чувствовать себя изолированным.

Также наблюдая за идеализированной жизнью других, может усиливаться чувство зависти и появляться искаженная вера в то, что другие живут счастливее и лучше.

Очевидно, что в исследованиях нет сильных и однозначных выводов. Однако все доказательства говорят об одном: социальные сети влияют на людей очень по-разному, в зависимости от условий в которых они существуют и черт характера.