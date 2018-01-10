Новый допинговый скандал: Россия рискует остаться без 17 ведущих футболистов на ЧМ-2018

10 января, 2018, 15:52

Дмитрий Марценишин

Российская сборная может сыграть на домашнем чемпионате мира без 17 ведущих футболистов, которых подозревают в употреблении допинга

9 января были обнародованы имена 19 российских футболистов, допинг-пробы которых в ближайшее время проверит ФИФА. Его опубликовал известный российский телекомментатор Алексей Андронов.

В список попали Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Виктор Файзулин, Денис Глушаков, Владимир Гранат, Сергей Игнашевич, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Дмитрий Комбаров, Алексей Козлов, Юрий Лодыгин, Павел Могилевец, Александр Самедов, Андрей Семенов, Олег Шатов, Георгий Щенников, Роман Широков и Юрий Жирков.

Читайте также: Белый флаг над Москвой. Почему выступления под олимпийскими знаменами - это старая русская традиция

Из этих игроков только двое завершили карьеру - Кержаков и Широков. Остальные футболисты являются кандидатами на выступление на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

Следует отметить, что официально имена подозреваемых в употреблении допинга, по правилам ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) не разглашаются. Они будут обнародованы только в случае доказательства вины и дисквалификации обвиняемого.

Как развертывалось следствие

Ричард Макларен

Информация о том, что российские футболисты подозреваются в употреблении допинга впервые появилась в докладе председателя независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В ней приводились доказательства существования в российском спорте допинговой системы, поддерживаемой на государственном уровне.

Этот доклад стал поводом для дисквалификации с Олимпиады-2018 сборной России. К Играм в южнокорейском Пхенчахане будут допущены лишь отдельные российские спортсмены непричастные к допинговым скандалам. Они выступят под нейтральным флагом.

Читайте также: Жеребьевка ЧМ-2018. Как Пеле, Марадона и другие звезды футбола оказались в клубе поклонников Путина

В списке Макларена фигурировали и имена 34 футболистов, которые сдавали пробы в 2012-2013 годах. ФИФА еще летом прошлого года начала расследование приведенных ВАДА фактов. В итоге круг подозреваемых сузился до 19 игроков. Их пробы будут проверены повторно.

Известно, что в ВАДА подозревают россиян в манипуляциях с пробами, когда "грязные" образцы заменяли "чистыми". Собственно по этой схеме сборной России была обеспечена победа на Олимпиаде-2014 в Сочи. В конце прошлого года у россиян ее отобрали, лишив их из-за допинга четырех золотых медалей.

Какой была реакция

Виталий Мутко

В РФС (Российском футбольном союзе) отметили, что ни одна из допинг-проб российских футболистов перед чемпионатом мира-2014, Евро-2016 и Кубком конфедераций-2017 не дала положительного результата. Чистыми оказались и более 200 анализов, которые сдавали представители российских клубов во время еврокубковых соревнований.

Читайте также: Распил-Арена. Как Россия победила в чемпионате мира по коррупции

Однако, в России выражают беспокойство, что ситуация может разворачиваться по "олимпийскому" сценарию. РФС пообещал ФИФА максимальное содействие в расследовании. Самым показательным шагом стало устранение с должности президента РФС и главы оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталия Мутко. Чиновника, который занимает пост вице-премьера российского правительства и, по показаниям информатора WADA Григория Родченкова, лично курировал систему злоупотребления допингом.

Смахивает на то, что убрав одиозного чиновника, россияне пытаются убрать лишний раздражитель для ФИФА.

Какими будут последствия

Игорь Акинфеев

Если обвинения в манипуляциях с допинг-пробами российских футболистов будут доказаны, то сборная России может выступить на домашнем чемпионате мира в значительно ослабленном составе. По крайней мере, семеро из подозреваемых являются основными игроками - Акинфеев, Дзагоев, Глушаков, Кокорин, Комбаров, Самедов и Жирков.

Без них россияне на мундиале рискуют опозориться даже в слабейшей по составу группе, где их соперниками станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Читайте также: Жеребьевка ЧМ-2018. Кто будет фаворитами и аутсайдерами чемпионата мира по футболу

Наконец, в этом деле многое будет зависеть от ФИФА. Международная федерация футбола в последнее время проявляла завидную лояльность к организаторам чемпионата мира-2018. Несмотря на давление цивилизованного мира, у России право на проведение турнира не отобрали.

ФИФА четко продемонстрировала, что на первом месте для нее стоит финансовая составляющая турнира. Перенос же финальной части ЧМ-2018 в другую страну нес немало рисков. Среди них и судебные иски от россиян, которые потратили на организацию чемпионата мира миллиарды долларов.

Но именно ц этом контексте стоит отметить, что ФИФА на чемпионате мира не нужна слабая сборная хозяев. Поэтому руководители мирового футбола в очередной раз могут предпочесть коммерческую целесообразность справедливости.