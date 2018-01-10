iPhone 11 или iPhone 9. Все, что известно о новых смартфонах от Apple

10 января, 2018, 13:16

Сплетни, слухи, инсайды и предположения, какими будут новые iPhone

Лишь несколько месяцев прошло с последней презентации смартфонов от Apple, а мир уже начинает гадать, каким будет новый iPhone.

Его название пока неизвестно. Кое-кто называет его iPhone 9, некоторые не называет никак.

Кроме этого, Apple планирует выпустить еще три смартфона: два полноценных и один бюджетный. Все они будут иметь безрамочный дисплей, Face ID, а еще будут без кнопки “Home” сканера отпечатков пальцев.

Цена и дата выхода

Хотя iPhone Х стал самым дорогим в истории Apple, в этом году компания будет уменьшать стоимость своих телефонов.

Цены на предыдущий смартфон начинались от $1000, так что вероятно новый будет на уровне $800-900.

Apple Insider заявляет, что бюджетный 6,1-дюймовый смартфон будет стоить намного меньше Х iPhone. Его цена будет колебаться от $650-$750.

Как и всегда, новый телефон ожидают в сентябре 2018. Это уже стало хорошей традицией для Apple - презентовать новые смартфоны в начале осени. Мало кто сомневается, что компания нарушит традицию.

Улучшенная версия самого дешевого смартфона iPhone SE выйдет весной 2018 года.

Дисплеи и размеры

Как говорится в материале The Investor, как минимум два смартфона будут иметь OLED-дисплей. Ранее в этом году Apple заказала у Samsung новые экраны размером 5,2, 5,8 и 6,5 дюймов. В сентябре стало известно, что на 5,2-дюймовые экраны Apple заказ отменила, вероятно из-за высокой цены.

The Wall Street Journal заявили, что Apple заказали 6-дюймовые экраны в Japan Display. Компания изготавливает так называемые “Full Active LCD”, которые дешевле OLED, но предлагают практически те же функции.

Японский дисплей подарит айфонам чернее черный, чем на традиционном LCD и даст возможность управлять телефоном мокрыми руками.

Есть версия, что в 2018 году Apple выпустит бюджетный смартфон с 6,1 дюймовым LCD экраном. Устройство будет иметь дисплей с меньшим расширением, но с Face ID.

Возвращение компании от OLED с LCD можно легко объяснить. Пока единственным массовым производителем и поставщиком OLED-дисплеев является Samsung, смартфоны которых является крупнейшим соперником iPhone.

Поэтому возврат к более слабым экранам, хотя бы для одной модели, может гарантировать своевременную поставку партии. Именно из-за задержки поставок, в прошлом году компании пришлось перенести выход смартфонов в продажу.

Ранее компания LG всерьез занялась развитием разработки OLED-экранов. Однако масштабы их производства пока не могут полностью удовлетворить потребности Apple.

Следующий iPhone Х может стать самым крупным в Apple. LG начинает производить для Apple 6,5-дюймовые OLED-экраны. Аналитики предполагают, что это будет дисплей нового iPhone X Plus. Опять же, компания ищет способы избежать сотрудничества с Samsung.

Также, если Apple отказалась от 5,2 дюймовых экранов за высокую цену, вероятно они также перестанут выпускать 4,7-дюймовые телефоны.

Относительно 4-дюймовых бюджетников, которые вышли в 2016 году - iPhone SE, то их производство вряд приостановят.

Дизайн, корпус и камера

Как минимум одна модель нового смартфона будет иметь металлический корпус, ссылаясь на новость Nikkei Asian Review. И, скорее всего, это будет бюджетная версия с 6,1 дюйма.

Издание Mashable заявило, что следующий iPhone не будет оснащен задними камерами TrueDepth 3D. Вместо этого, компания будет работать над тем, чтобы установить такие камеры на передней панели и стабилизировать поставки.

Три новых смартфона будут иметь безрамковые дисплеи, будут без кнопки Home и не иметь сканера отпечатков пальца. И это пока все, что известно о дизайне новых смартфонов.

Батарея и беспроводная зарядка

Все модели iPhone в 2018 году будут иметь более мощные батареи. По крайней мере, так заявляет издание MacRumors. Они будут иметь такие же L-образные батареи, как в iPhone Х.

В прошлом году смартфон впервые получил L-образную батарею. Так производители смогли сэкономить пространство внутри телефона и сделали зарядку намного быстрее.

Бюджетный 6,1-дюймовый смартфон будет иметь обычную прямоугольную батарею, чтобы снизить его стоимость. Также говорится о том, что мощность батарей увеличится на 10%.

Apple в прошлом году подтвердили, что LG Chem будет поставлять им L-образные батареи для новых смартфонов в 2018 году. Несмотря на то, что американцы возлагается на несколько компаний, поставляющих такие батареи, LG Chem остается единственной, кто эти батарех производит.

В конце прошлого года Apple наконец-то добавила функцию беспроводной зарядки в свои iPhone. Это приятное дополнение, которое используется в смартфонах на Android в течение последних лет.

Чтобы внедрить возможность беспроводной зарядки, Apple даже изменила дизайн телефонов. Компания установила стеклянную заднюю панель.

Бюджетный смартфон в 2018 будет иметь стандартный дизайн с металлическим корпусом, который блокирует беспроводную зарядку. Поэтому этот телефон будет иметь только классический вариант зарядки.

Это также убережет клиентов от безумных расходов на ремонт стеклянных задних панелей, которые колеблются в пределах нескольких сотен долларов.

Что еще

AppleInsider говорит, что Apple начали тесно сотрудничать с LG Innotek, чтобы создать гибкие печатные платы. Они уже используют в некоторых моделях Samsung. Это поможет компании создать изогнутый дисплей.

Следующие iPhone будут также будут иметь поддержку технологии 5G, которая ускорит передачу данных.

По данным Business Insider Apple начала тестировать новую технологию - миллиметровая волна. Она позволяет устройствам получать доступ к большей пропускной способности, чем это возможно в существующих сетях.

Появляется информация, что новые смартфоны от Apple будут иметь модульные чипы от Intel и Qualcomm. Эти чипы должны быть более быстрыми, чем предыдущие, однако пока неизвестно, насколько.

Многие издания пишут о том, что Apple сейчас работает над изготовлением своих собственных модульных чипов. Это поможет уменьшить стоимость смартфонов и сократит зависимость от Intel и Qualcomm.

В прошлом году издания также говорили о специальном стилусе для iPhone. Похож вышел вместе с iPad Pro в 2015 и с того времени компания разрабатывает карандаш для смартфонов.

Если новый айфон получит стилус, то это будет прямая конкуренция с Galaxy Note 8.

iPhone SE 2

Следующая версия бюджетного 4-дюймового смартфона тоже должна выйти в 2018. Этот смартфон стал безумно популярным в не очень развитых странах. Например, в Индии, где его и собирают.

По данным китайского издания Economic Daily News, усиленная версия бюджетника должна выйти в первой половине 2018 года.

Apple не сильно изменили iPhone SE с тех пор как он вышел в 2016 году. Только добавили больше памяти. В этом году Apple также может увеличить экран и тем самым сделать телефон тоньше.