Убийство правозащитницы Ноздровской. Все подробности

9 января, 2018, 16:17

Алексей Гоц

На Киевщине жестоко убили правозащитницу Ирину Ноздровскую. Все детали убийства

Об исчезновении матери 29 декабря заявила дочь Ноздровской Анастасия. Правозащитница последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00.

Ирину объявили в розыск, полиция установила последнее местонахождение ее телефона - вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области, где женщина проживала с дочерью. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

1 января около 12:00 тело Ноздровской обнаружили в водоеме возле Демидова. Тело было без одежды и с различными травмами.

Полиция расследует гибель Ноздровской как умышленное убийство и вызвала на допрос бывшего жениха убитой Виталия Сергеева. Однако, он отказался давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Основной причиной убийства считают профессиональную деятельность правозащитницы, привлекавшей внимание общественности и СМИ.

Чем занималась Ноздровская

Ирина Ноздровская вела дело гибели своей сестры в резонансном ДТП по вине нетрезвого водителя, жителя Демидова Дмитрия Россошанского.

30 сентября 2015 года в Демидове Россошанский сбил 26-летнюю Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской. От полученных травм женщина погибла.

Дядя Россошанского Сергей Куприенко на то время занимал должность главы Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства по делу длились более двух лет. Летом 2017 года Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы, однако 28 декабря защита Россошанского чуть ли не добилась его освобождения по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. Этого не произошло благодаря усилиям Ноздровской, которая привлекла к делу внимание журналистов и общественности.

Защита Россошанского просила применить к нему закон об амнистии, учитывая состояние его здоровья, однако Ноздровская утверждала, что все болезни обвиняемого являются последствиями употребления наркотиков. По требованию Ноздровской дело было отправлено на пересмотр, чтобы выяснить, находился ли Россошанский в состоянии наркотического опьянения во время ДТП.

Угрозы жизни правозащитницы

Журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибшей, рассказал, что Ноздровской угрожали родные и друзья Россошанского.

По словам журналиста, Ноздровскую преследовали, запугивали ее соседей, однажды избили ее дочь Анастасию. В дом правозащитницы бросали петарды, ей поступали сообщения с угрозами, а на судебном заседании по делу о гибели ее сестры, отец подсудимого сказал Ирине: "Ты плохо закончишь!"

На другом заседании мужчина из окружения Россошанского сказал Ноздровской - "Ты будешь бояться ходить по ночам!".

Реакция общественности

Убийство правозащитницы вызвало возмущение общества - в полдень 2 января возле областного управления Нацполиции на ул. Владимирской в Киеве собралось около полутысячи человек, которые требовали честного расследования и справедливого наказания виновных в смерти Ноздровской.

На убийство Ноздровской отреагировало посольство США в Украине, призвав наказать виновных. К расследованию преступления подключились частные детективы, поскольку родные убитой считают, что правоохранительным органам нельзя вполне доверять.

Задержание подозреваемого и расследование

Полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской - им оказался отец Дмитрия Россошанского Юрий Россошанский. В МВД утверждают, что мотивом убийства была месть за правозащитную деятельность Ноздровской.

В то же время семья и адвокаты убитой сомневаются, что задержанный является реальным исполнителем преступления.

Перед задержанием Юрий Россошанский оставил родным записку, в которой утверждал, что не убивал Ноздровскую, но возьмет вину на себя, чтобы отвлечь внимание общественности от своей семьи.

Адвокаты семьи Ноздровской утверждают, что от них намеренно скрывают материалы следствия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство раскрыто, а следствие восстановило ход преступления по минутам и имеет исчерпывающие доказательства - орудия убийства и чистосердечное признание подозреваемого.