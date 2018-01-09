Когда украинская теннисистка Свитолина станет первой ракеткой мира

9 января, 2018, 16:32

Дмитрий Марценишин

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый турнир нового сезона в Брисбене и претендует на лидерство в мировом рейтинге

С чем Свитолина подошла к новому сезону

Для украинки Элины Свитолиной прошедший год оказался самым успешным в карьере. Наша теннисистка выиграла сразу пять турниров WTA (Женской теннисной ассоциации). Это позволило ей подняться в мировом рейтинге на третье место. Этого ранее не удавалось сделать ни одной представительнице нашей страны.

Благодаря своим успехам, Свитолина получила право сыграть на итоговом турнире WTA, в который попадают восемь сильнейших теннисисток года. Правда, выступила первая ракетка Украины не лучшим образом и вылетела после группового раунда. 2017 год она завершила на шестом месте в мировом рейтинге.

Очевидно, украинке после тяжелого сезона был нужен отдых. Свитолиной он пошел на пользу, и уже в стартовом турнире нового года она продемонстрировала свой настоящий класс.

Как украинка побеждала в Брисбене

На турнире WTA в австралийском Брисбене Элина Свитолина выглядела чрезвычайно убедительно и отдала соперницам лишь один сет. Украинка начала соревнования с призовым фондом $1 млн с победы над испанкой Карлой Суарес Наварро - 6:2, 6:4. Во втором раунде победила хорватку Ану Конюх - 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Свитолина проиграла первую партию девятой ракетке мира Йоанни Конти из Великобритании - 1:6, но затем сравняла счет - 7:6. В решающем сете наша теннисистка вела 3:2, но матч не был догран. Соперница отказалась его продолжать из-за травмы.



В полуфинале Свитолину ожидало самое сложное испытание - встреча с четвертой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Но украинка разобралась с ней уверенно, за два сета - 7:5, 7:5 - и вышла в финал.

В решающем матче Свитолиной противостояла белоруска Аляксандра Саснович, занимающая в мировом рейтинге 88 место и пробилась в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. У нее шансов против нашей теннисистки не было - Свитолина потратила на победу чуть больше часа - 6:2, 6:1. Таким образом, украинка выиграла десятый турнир WTA в карьере. За эту победу она заработала $190 тыс.

Каковы планы на сезон

Наша теннисистка осталась довольна своим выступлением в Брисбене.

"Я всегда хорошо играла в Брисбене, но два полуфинала оставались моим потолком до этого года. Иногда подводила удача. В этот раз я играла хорошо и справилась со сложным жребием. Довольна собой в самые трудные минуты матчей. Это результат работы в межсезонье. Я нахожусь на правильном пути и счастлива, что взяла титул", - сказала Свитолина, которая в новом рейтинге WTA поднялась на четвертую позицию.

Рассказывая о планах на 2018 год теннисистка ничего не сказала о победе. Она подчеркнула, что ее главной целью является сохранить здоровье и ментальную свежесть.

Однако очевидно, что Свитолина, которая вышла на такой высокий уровень, имеет более амбициозные планы.

Реально ли захватить лидерство

Наиболее достижимой большой целью выглядит титул первой ракетки мира. Свитолина была близка к тому, чтобы возглавить мировой рейтинг еще в прошлом сезоне, но ей немножко не хватило стабильности.

Лидерство в классификации WTA на протяжении 2017 года поочередно удерживали сразу пять теннисисток - американка Серена Уильямс, немка Анжелик Кербер, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и румынка Симона Халеп, которая находится на первом месте сейчас. Всех этих теннисисток украинка побеждала, а потому можно прийти к выводу, что она никоим образом не слабее их.

Правда, в нынешнем сезоне конкуренция среди женской теннисной элиты должна возрасти. После рождения ребенка на корт вернется американка Серена Уильямс. Россиянка Мария Шарапова снова играет после дисквалификации за допинг. Обе теннисистки ранее возглавляли рейтинг WTA и считаются одними из сильнейших в мире.

Почему Свитолиной нужны победы на "Большом шлеме"

Наибольшим пробелом в биографии Элины Свитолиной до сих пор остается отсутствие серьезных достижений на турнирах "Большого шлема". Там она дальше четвертьфинала пока не проходила. На этой стадии украинка играла на Открытом чемпионате Франции в 2015 и 2017 годах.

Первый турнир "Большого шлема" - Australian Open - стартует уже 15 января в Мельбурне. В прошлом сезоне Свитолина остановилась на австралийских кортах в 1/16 финала. В общем, если украинке не удастся преломить традицию неудачных выступлений на четырех самых престижных турнирах, в перечень которых также входит Уимблдон и открытый чемпионат США, то рассчитывать на всемирное признание будет сложно.

Титул Grand Slam обязателен в послужном списке всех выдающихся теннисистов.