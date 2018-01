15 каверов на украинские колядки. Как звучат украинские рождественские песни во всем мире

9 января, 2018, 18:32

Джазовый "Щедрик" от Насти Каменских, американский кавер на колядку, который собрал 114 млн просмотров и флешмоб на "Добрий вечір тобі, пане господарю" в канадском торговом центре

Еспресо.TV собрали все кавер-версии всемирно известных рождественских украинских песен, которые поют не только в Украине, но и за рубежом

Украинская песня "Щедрик"

Onuka

Onuka решила всех удивить, поэтому неожиданно записала с музыкантами инструментальную версию "Щедрика". Ее группа решила сыграть не на студии. Для этого они выбрали Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого.

Солистка Наталья Жижченко назвала щедривку абсолютно зимним саундтреком. Ее группа сыграла на различных народных инструментах.

NK (Настя Каменских)

Легкий джаз и новое звучание Насти Каменских без Потапа подарил украинцам новый кавер на щедривку. Композиция в исполнении поп-певицы звучит очень приятно и создает праздничное настроение.

Вопли Видоплясова

Чтобы ощутить весь колорит этой песни, стоит просто включить Вопли Видоплясова. Голос Олега Скрипки завораживает, поэтому уже к концу ролика вы будете петь щедривку вместе с ним.

Rock-H

А вот Рокаш "ударили по року" и записали свою версию "Щедрика". Исполняли композицию музыканты не одни: вместе с ними сыграл целый оркестр.

O. Torvald

Изменила до неузнаваемости известную щедривку группа O. Torvald. С ней музыканты сделали настоящий рок-хит и назвали "Ракамакафо".

"Ракамакафо" – это песня-ностальгия, она возвращает слушателей туда, где еще существовали магнитофоны, люди жили в дешевых съемных квартирах и пили дешевый алкоголь, но все же были счастливыми.

ZAPAL

Свою версию захотели записать и черновицкие музыканты. Кавер-группа ZAPAL выпустила видео, на котором играет всемирно известную щедривку. Музыканты использовали гитару, кахон и цимбалы. Снимали ролик на одном из фермерских хозяйств Черновицкой области. Чтобы создать нужную атмосферу, для видео они возвели стену из соломы.

Вильнюсский хор "Bel Canto"

Еще один кавер на всемирно известную щедривку появился во время Евромайдана. Вильнюсский хор "Bel Canto" решил поддержать украинцев. Они выучили "Щедрик” на украинском языке, а не адаптированный на английском, и записали видео.

"Щедрик" стал очень популярным за пределами страны, и впоследствии его перевели на английский язык. Carol Of The Bells – так называется украинская песня в английском варианте. Адаптированный "Щедрик" начали исполнять по всему миру.

Pentatonix

Одним из самых популярных каверов стало видео американской акапельной группы Pentatonix. Музыку они создали без инструментов — с помощью битбокса. Кавер на "Щедрика" группа выпустила в 2012 году в своем первом рождественском мини-альбоме. За пять лет видео на YouTube просмотрели более 114 млн раз.

The PianoGuys

The Piano Guys - американский тандем пианиста и виолончелиста. В декабре 2011 года на первом плане оказался струнный инструмент, а вместе с ним и музыкант Стивен Шарп Нельсон. Он сыграл мелодию Carol Of The Bells и сделал это так страстно, что собрал почти 30 млн просмотров.

NBA

Сыграть "Щедрик" можно не только на музыкальных инструментах. Это доказали американские баскетболисты. Пятеро спортсменов воспроизвели мелодию щедривки с помощью баскетбольных мячей. Их эксперимент на YouTube увидели более 12 млн раз.

Украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Тина Кароль

Украинские костюмы, народные гуляния и настоящий украинский голос. Тина Кароль записала собственную версию любимой колядки украинцев. Хотя обычно песня звучит спокойно, кавер певица решила сделать веселым и праздничным.

Украинский мужской хор Эдмонтона

Чтобы за границей знали не только о "Щедрике", Украинский мужской хор Эдмонтона спел колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" в одном из канадских торговых центров. С колядки хор сделал целый флешмоб. Начали исполнять песню только двое мужчин. Впоследствии к ним начали присоединяться и другие, и уже к окончанию распевать колядку собрались все участники хора.

Ivan Navi – Колядка

Украинский певец Ivan Navi решил не поддаваться мейнстриму и записал кавер на свою любимую колядку "Карпатська колядка: Веселая новина". Музыкант рассказал, что о ней он узнал от бабушки с дедушкой. Композицию он записал всего за одну ночь, а съемка видео и монтаж заняли один день.

Шпилясті Кобзарі - Jingle Bells

А пока весь мир поет наши колядки, украинские музыканты из "Шпилястих Кобзарів" решили перевести зарубежный хит Jingle Bells. Чтобы английская песня зазвучала на украинском, рождественскую композицию переложить помогла поэтесса Оксана Боровец. Видео записали всего за один день, а смонтировали – за три. Аранжировал песню участник группы Ярослав Джусь.