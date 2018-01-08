10 долгожданных фильмов, которые нельзя пропустить в 2018 году

8 января, 2018, 12:34

Сказка про человека-амфибию, противостояние токов и женская версия "Друзей Оушена". Что смотреть в кинотеатрах в 2018

Эспрессо.TV собрали самые громкие премьеры 2018 года, на которые стоит пойти в кинотеатр.

Мстители: Война бесконечности

Режиссер: братья Энтони и Джо Руссо

Премьера: 3 мая

Супергерои вселенной Marvel снова объединяются для спасения мира. По сюжету, через четыре года после событий в фильме "Стражи галактики 2" часть Мстителей и Стражи объединяются, чтобы остановить Таноса. Он собирает камни вечности и с их помощью может изменять реальность.

Фильм разделен на две части и это первая из них. Авторы охарактеризовали эту работу как “Властелин колец в космосе". Этот проект анонсировали еще в 2014 году, когда его фильм-предшественник еще был в стадии разработки.

8 подруг Оушена

Режиссер: Гэри Росс

Премьера: июль

Женская версия авантюрной экшн-комедии Стивена Содерберга о команде бесстрашных, хитроумных и талантливых воров-профи. На этот раз команда женщин хочет украсть ожерелье на модном вечере и наказать тех, кто этого заслуживает.

Главной в "банде" будет сестра Дэнни Оушена - Дебби (Сандра Буллок). Она отсидела пять лет в тюрьме и после освобождения взялась за очередное дело.

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Актерский состав у фильма поражает, чего только стоят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хеттевей и Хелена Бонэм Картер.

Война токов

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон

Премьера: февраль

Фильм про историческое противостояние Джорджа Вестингауза и Томаса Эдисона - двух изобретателей, которые боролись за использование постоянного и переменного токов. “Война” началась в 80-х годах XIX века и закончилась только в 2007 году с переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

Вместе с известным Бенедиктом Камбербэтчем главную роль в фильме сыграл Майкл Шеннон.

Продюсер Харви Вайнштайн как раз работал над монтажом фильма, когда вышла первая статья о его сексуальных домогательствах.

Смертные машины

Режиссер: Кристиан Риверс

Премьера: декабрь

Интригующая фантастическая лента от продюсера “Властелина колец” в жанре стим-панк с довольно солидным бюджетом ($100 млн). Авторы во время работы над фильмом сосредоточилась на визуальных эффектах и оригинальной подачи сказочного сюжета.

В центре фильма - мир, который пережил апокалипсис. Там города передвигаются на больших колесах и пожирают другие города ради выживания.

Первому игроку приготовиться

Режиссер:Стивен Спилберг

Премьера: 29 марта

Американский научно-фантастический фильм Стивена Спилберга по одноименному роману Эрнеста Клайна. Такая себе киберпанк-сказка, пронизанная духом 80-х годов, но со своей уникальной историей.

Действия разворачиваются в антиутопическому миру в 2045 году. Главный герой подросток Оуэн Вейд Уоттс днями напролет играет в виртуальную компьютерную игру "Оазис", внутри которой скрывается секрет вечного богатства.

Соло. Звездные Войны. История

Режиссер:Рон Ховард

Премьера: май

Новая глава космического киноэпоса "Звездные войны" от студии Walt Disney. Приключенческий фильм о молодости культового контрабандиста из вселенной Хана Соло и его вечного спутника Чубакка.

Сюжет фильма рассказывает о молодости Хана Соло до того момента, как он встретил Люка Скайуокера и Оби-Вана Кеноби.

Картина пережила смену трех режиссеров. Предыдущих два - Фила Лорда и Кристофера Миллера уволили, потому что их фильм больше напоминали комедию. А этого продюсеры не хотели.

Форма воды

Режиссер: Гильермо дель Торо

Премьера: 18 января

Новая картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в жанре фэнтези-мелодрамы. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он получил "Золотого льва" как лучший фильм.

Новая лента снята в присущем дель Торо стиле: мрачная сказка о любви женщины и монстра на фоне противостояния СССР и США в ходе холодной войны. Фильм - такая себе вариация на тему сюжета о человеке-амфибии.

Наследник Ихтиандра оказывается в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают деньги для победы в холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный роман.

Аннигиляция

Режиссер: Алекс Гарленд

Премьера: 22 февраля

Научно-фантастический фильм по одноименному роману Джеффа Вандермеера с Натали Портман в главной роли.

По сюжету мужчина биолога Ланы, героини Портман, исчезает во время экспедиции в аномальную зону с паранормальной активностью. Все предыдущие экспедиции в эту зону тоже исчезали.

Лана хочет выяснить, что случилось с ее пропавшим мужем и тоже отправляется туда. Ее новая команда состоит из женщин: антрополога, психолога, географа и лингвиста, и по пути они наталкиваются на многочисленные загадки.

Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда

Режиссер: Дэвид Йейтс

Премьера: 16 ноября

Вторая часть саги по сценарию Дж. К. Роулинг о приключениях мага Ньюта Скамандера. Он - талантливый выпускник Хогвартса. Благодаря ему и его друзьям был заключен могущественный волшебник Гриндевальд. Но не надолго.

После побега злодей становится еще более жестоким и единственный, кто может ему противостоять - его бывший соратник Альбус Дамблдор.

Уже известно, что Роулинг написала сценарий к третьей части саги. А сразу после этого сообщили, что всего в серии будет 5 фильмов.

Ворота

Режиссер: Владимир Тихий

Премьера: апрель

Экранизация известной пьесы драматурга Павла Арье “Баба Прися”, в постановках разных театров до сих пор идет на сцене.

По сюжету, в чернобыльской зоне отчуждения живет семья, которой руководит Баба Прися. Она дружит с русалками, поедает галлюциногенные грибы, а во времена войны зарезала 12 эсэсовцев.

С бабушкой живет внук Вовчик и дочь Слава, которую бросил муж. Вскоре их жизнь становится беспокойной, потому что Баба Прися получает предупреждение о катастрофе, которая должна произойти в ближайшее время.

Роль Бабы Приси получила известная украинская актриса Ирма Витовская в компании других известных украинских актеров.