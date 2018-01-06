Самые интересные традиции празднования Рождества в Украине

6 января, 2018, 09:00

Рождество является одним из главных христианских праздников, который отличается уникальными обычаями и традициями, а также собственными символами

Значение этого праздника настолько велико, что даже ход новой истории и летоисчисление ведется от Рождества Христова.

История

Историки утверждают, что христиане позаимствовали Рождество из языческих культов.

Нам известно, что последователи древних религий отмечали рождение богов. Эти праздники приходились на дни зимнего солнцестояния - конец декабря или начало января.

Христианская церковь постепенно вытеснила древние праздники. Впрочем, церковная традиция сохранила немало того, что было присуще язычеству.

Так, у христиан остался древний обычай поминовения предков, хотя и с несколько переосмысленой символикой.

Одновременно обрядность претерпела изменения - от магических ритуалов люди перешли к молитвам, в которых обычно просили о хорошем урожае следующего года.

Сочельник

В Украине традиции празднования Рождества Христова передавались от поколения к поколению. Наши прадеды ждали этого праздника весь год и тщательно к нему готовились.

Рождеству предшествует сорокадневный пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Этот пост традиционно называют Филипповым, поскольку последний день перед постом приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

6 января с появлением первой звезды украинцы садятся за щедрый, но постный стол. Святой вечер принято проводить в кругу всей семьи.

Праздничный ужин традиционно состоит из 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов. Главным рождественским блюдом является кутья - пшеничная или ячменная каша с изюмом, маком, медом и орехами.

Хозяин первым садится за стол, зажигает рождественскую свечу и благословляет ужин, после чего отведывают кутью и раздает ее семье.

После кутьи уже можно переходить к другим блюдам: рыбе, грибам, борщу, вареникам, тушеной капусте, картофелю, узвару. В разных регионах Украины набор блюд разный и все же сохраняется их количество.

Отдельно стоит остановиться на оформлении стола. В старину стол выстилали соломой, а пол дома сеном - это было символом яслей, в которые положили новорожденного Иисуса. Традиционно на стол также насыпают немного зерна и покрывают скатертью, под которую по углам стола кладут зубчики чеснока - он оберегает семью от болезней и злых сил.

В Сочельник в дом приносят дидух - ржаной, пшеничный или овсяный сноп. Он символизирует урожай, достаток, дух предков и является оберегом рода. Традиция ставить дидух также идет со времен язычества.

Во время праздничного ужина за столом нельзя спорить, ругаться и сквернословить.

Рождество

Утром 7 января украинцы здороваются фразой "Христос родился!", а в ответ слышат "Славим его!". В этот день люди обычно посещают церковь, а также ходят в гости к родственникам и друзьям.

В первый день Рождества заканчивается пост, поэтому украинцы садятся за уже по-настоящему праздничный стол.

Колядование

Ранее колядки были языческими песнями, которые христианская церковь запрещала. Но впоследствии колядование стало важной традицией Рождества.

Колядовщики начинают ходить по домам с Святого вечера. Часто они носят с собой на палке большую звезду - она символизирует Вифлеемскую, которая ознаменовала рождение Христа.

Перед тем, как зайти в дом, молодежь или дети просят разрешения поколядовать. Когда хозяева соглашаются, колядники начинают петь о рождении Христа, а также желают хозяевам счастья, здоровья и достатка, за что колядующих одаривают сладостями и деньгами.

Считается, что чем больше колядников посетит дом, тем щедрее будет для семьи год.

Вертеп

Характерным рождественским обычаем в Украине остается вертеп. Это может быть как передвижной миниатюрный кукольный театр, размещенный в коробе, так и живой вертеп с актерами.

Сюжеты рождественских вертепов обычно одинаковы: царь Ирод узнает от волхвов о рождении Иисуса, который является претендентом на его престол.

Чтобы избавиться от соперника, Ирод приказывает воину избить всех вифлеемских детей в возрасте от 2 лет и младше. Воин выполняет приказ, но старая женщина Рахиль не дает своего ребенка на избиение.

Тогда разъяренный Ирод приказывает убить ее ребенка. За это преступление смерть отрубает Ироду голову, а черти тащат его в ад.

Гадание

Еще одной традицией празднования Рождества в Украине является гадание.

Считалось, что гадания на Рождество самые правдивые, поскольку именно в это время границы между мирами живых и мертвых становятся наиболее тонкими, и потусторонние силы проникают в человеческий мир, открывая тайны будущего.

К гаданиям прибегали преимущественно незамужние девушки. Так, они мыли посуду и выносили его на улицу, постукивая в миски: откуда отозвется пес, туда пойдет замуж.

Затем девушки подходили к окнам соседей: если слышали слово "сядь" - не повезет выйти замуж, а когда "иди" - в этом году придут сваты.

Ребята, которые не хотели, чтобы к их любимым засылали сватов другие парни, шли вечером к мельнице, брали три лучины из шлюзов, заворачивали их в тряпку и тайно втыкали в косяк женихов, приговаривая: "Як сеся застава не пущає воду на лотоки, так би (имя девушки) не пускала сватів, окрім моїх".

Но будущее интересовало и старших людей - их в основном беспокоило, как долго осталось жить. Они становились между лампадкой и свечой и смотрели, будет ли двойная тень: если только одна, то это на скорую смерть.

С рождественского сочельника начинаются две недели святок, которые длятся до Крещения, 19 января.