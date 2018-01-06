Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас

6 января, 2018, 11:00

Дмитрий Марценишин

Как сложилась жизнь футболистов киевского "Динамо", которое крушило "Барселону" и выходило в полуфинал Лиги чемпионов-1999 под руководством Валерия Лобановского

6 января легендарному украинскому тренеру Валерию Лобановскому должно было исполниться 79 лет. Эспрессо рассказывает, как сложилась судьба футболистов основного состава киевского "Динамо", которое в 1997 году дважды разгромило "Барселону", а в 1999 дошло до полуфинала Лиги чемпионов.

Голкипер

Александр Шовковский

43 года

Александр Шовковский стал настоящей легендой "Динамо" и провел в киевском клубе всю карьеру. В составе киевлян голкипер дебютировал еще в 1993 году, а завершил карьеру в 2016-м, в общем отдав клубу 23 года.

С 1994 до 2012 года Шовковский защищал ворота сборной Украины и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2006. В 1/8 того мундиаля стал первым в истории вратарем, который не пропустил в серии послематчевых пенальти ни одного мяча.

Защитники

Александр Головко

46 лет

Александр Головко пришел в "Динамо" в 1995 году из "Таврии" и до 2004 года был неизменным стоппером команды. После этого сезон отыграл за китайский "Циндао Бейлэйт". Завершил карьеру в 2006 году в родной симферопольской "Таврии".

Сразу начал тренерскую карьеру и тренировал юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. Сейчас тренирует молодежную сборную Украины. Работает телевизионным футбольным экспертом.

Владислав Ващук

43 года

Владислав Ващук является воспитанником "Динамо" и играл за команду до 2003 года. После этого он со скандалом перешел к злейшему врагу киевлян – московскому "Спартаку". За это футболиста динамовские болельщики не простили даже после возвращения в киевский клуб в 2005 году.

Также играл за "Черноморец", "Львов" и "Волынь", где в 2011 году завершил карьеру. Был спортивным директором киевского "Арсенала".

Каха Каладзе

39 лет

Каха Каладзе отыграл в "Динамо" только 3 года и покинул команду в 2000 году. Он перешел в итальянский "Милан", за который выступал до 2010-го. Завершил карьеру в 2012-м в итальянской "Дженоа".

После этого сделал успешную политическую карьеру в Грузии. В 2012 году стал первым вице-премьером страны и министром энергетики. В 2017-м избран мэром Тбилиси.

Олег Лужный

49 лет

Легендарный капитан киевского клуба Олег Лужный покинул "Динамо" в 1999 году и перешел из английского "Арсенала". За лондонцев играл до 2003 года. Еще сезон провел в английском "Вулвергемптоне". Завершил карьеру в 2005 году в латвийской "Венте".

В Латвии Лужный начал тренерскую карьеру. Несколько раз назначался исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". Сейчас в киевском клубе работает ассистентом Александра Хацкевича.

Юрий Дмитрулин

42 года

Юрий Дмитрулин играл за "Динамо" до 2005 года, а ушел из клуба из-за того, что после двух звездных сезонов потерял место в основном составе.

После этого сезон провел в "Таврии". Год отыграл за российский "Шинник". Профессиональную карьеру завершил в 2007 году.

С 2011 года работает в структуре киевского "Динамо". Сейчас тренирует юношей 2001 года рождения.

Полузащитники

Юрий Максимов

49 лет

Юрий Максимов покинул "Динамо" еще в конце 1997 года, когда киевляне блестяще выступило на групповом раунде Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал.

Полузащитник перешел в немецкий "Вердер", за который выступал до 2001 года и стал обладателем Кубка Германии.

Завершил карьеру в 2005 году в запорожском "Металлурге". Сразу начал тренировать –киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". В прошлом сезоне возглавлявший казахстанский "Тараз".

Андрей Гусин

41 год

Андрей Гусин пришел в киевское "Динамо" форвардом. Однако, Валерий Лобановский нашел ему кардинально противоположную позицию на поле – опорного полузащитника.

За киевлян Гусин играл до 2005 года. Затем выступал за российские "Крылья Советов" и "Сатурн", в котором стал играющим тренером и в 2008 году завершил карьеру.

Работал ассистентом главного тренера в "Динамо-2" и российском "Анжи". Погиб в 2014 году, разбившись на автодроме на мотоцикле.

Александр Хацкевич

44 года

Белорус Александр Хацкевич выступал за "Динамо" до 2003 года. После этого попробовал себя в Китае в "Тяньцзинь Каншифу". Завершил карьеру в 2007 году в родном минском "Динамо", где стал играющим тренером.

Тренировал "Витебск", "Динамо-2" и сборную Беларуси. Летом 2017 года был назначен главным тренером киевского "Динамо". Вывел команду в 1/6 финала Лиги Европы.

Юрий Калитвинцев

49 лет

Юрий Калитвинцев оказался в "Динамо" в 1994 году, когда после тяжелой травмы его списали в России и советовали уходить из футбола. Но именно в Киеве российский хавбек провел свои лучшие годы. Он был капитаном "Динамо" до 1998 года. После этого перешел в турецкий "Трабзонспор". Завершил карьеру в 2000 году в киевском ЦСКА.

Стал успешным тренером. В 2009 году привел юношескую сборную Украины возрастом игроков 19 лет до золотых наград чемпионата Европы.

В 2010-11 годах возглавлял национальную сборную Украины после отставки Мирона Маркевича. Но статуса исполняющего обязанности так и не избавился. На Евро-2012 украинцев тренировал Олег Блохин.

Последним местом работы Калитвинцева было московское "Динамо", из которого он был уволен осенью 2017 года.

Валентин Белькевич

41 год

Валентин Белькевич был одним из лучших иностранных футболистов в истории "Динамо". За десятилетие выступлений за киевлян он стал настоящей легендой клуба, за который играл до 2007 года. Завершил карьеру в 2009 году в азербайджанском "Интере".

С 2010-го работал с молодежными командами киевского "Динамо". Белькевич умер 1 августа 2014 года – у него оборвался тромб.

Виталий Косовский

44 года

Виталия Косовского на протяжении всей карьеры преследовали травмы. Исключением стали лишь два блестящих сезона в Лиге чемпионов 1997/98 и 1998/99. Из-за проблем со здоровьем левый полузащитник практически не играл в последние два года карьеры. Был вынужден уйти из футбола в 30 лет.

Сейчас работает ассистентом тренера в "Динамо" возрастом игроков 19 лет.

Нападающие

Сергей Ребров

43 года

Сергей Ребров является воспитанником "Шахтера", но его имя ассоциируется исключительно с "Динамо". Киевский клуб форвард покинул в 2000 году перейдя к английскому "Тоттенхэму". В Англии также играл за "Вест Хем". Выступал за турецкий "Фенербахче". В 2005 году вернулся в "Динамо". Завершил карьеру в 2009 году в российском "Рубине".

В 2014 году стал главным тренером "Динамо" и после длительного перерыва вернул киевлянам чемпионство и вывел их в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас возглавляет "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Андрей Шевченко

41 год

В 1997 году после хет-трика в ворота "Барселоны" об Андрее Шевченко заговорила вся Европа. В "Динамо" форвард оставался недолго и в 1999 году перешел в итальянский "Милан", с которым выиграл Лигу чемпионов.

В 2004 году Шевченко стал третьим в истории украинским футболистом, который получил "Золотой мяч".

В 2006 году перешел в английский "Челси", где на предыдущем уровне заиграть не смог. Завершил карьеру в 2012 году в "Динамо".

Сейчас является главным тренером сборной Украины.

Главный тренер

Валерий Лобановский

63 года

Валерий Лобановский после двух триумфальных выступлений в Лиге чемпионов продолжил тренировать "Динамо" и начал перестраивать команду.

13 мая 2002 года умер после инсульта, который произошел во время матча чемпионата Украины в Запорожье между "Динамо" и "Металлургом".