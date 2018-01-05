Как топленое масло стало новым суперфудом. Что такое Гхи и почему о нем все говорят

5 января, 2018, 19:57

Его продают в магазинах, рекламируют в соцсетях и рассказывают про многочисленные полезные свойства. Действительно ли оно такое целебное

Топленое масло Гхи - не что-то новое. Это один из самых известных ингредиентов индийской кухни и очень популярный в традиционной системе индийской медицины (аюрведа).

Его еще называют “золотом аюрведы” и оно считается лучшим средством для омоложения организма и сохранения молодости. Масло применяют в тысячах лекарственных препаратов и во многих методах лечения.

По сути, масло Гхи - это обыкновенное сливочное масло, которое прошло определенную обработку. Его даже можно сделать дома. Но во время топки оно приобретает другие свойства и становится в разы полезнее обычного.

Гхи получают из свежего коровьего или буйволиного молока, которое взбивают в масло. Через несколько часов сливочное масло медленно нагревают. Под действием температуры вода из раствора превращается в пар и масло получает приятный ореховый запах и привкус.

Что особенного

По аюрведе, это масло также улучшает наше душевное здоровье и обогащает нас энергией солнца.

В составе масла Гхи много витаминов А, Е, D и К. В комплексе они укрепляют иммунную и нервную систему человека, улучшают пищеварение и стимулируют функции печени.

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Гхи поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, в частности, контролирует свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и капилляров, улучшает периферическое кровообращение, предотвращает образование холестериновых бляшек.

Также регулярное употребление масла Гхи нормализуют функцию эндокринной системы и контролирует работу репродуктивной системы.

Масло Гхи имеет антиоксидантный эффект, то есть защищает от образования злокачественных клеток. Также участвует в синтезе белков и влияет на обменные процессы в организме.

Топленое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Доказано, что они укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы. Среди них есть линолевая кислота, которая не синтезируется в организме, но очень нужна для метаболизма человека.

Топленое масло отличается от сливочного. Оно гипоаллергенное, не содержит глютена и подходит для людей с лактозной непереносимостью.

Это масло не горит, то есть подходит для жарки. А это уже очень большой плюс.

Что говорит наука

После того, как в 90-х жиры стали общественными врагами, масло Гхи попало в список запрещенных продуктов. Теперь о нем вспомнили снова.

Влияние топленого масла ученые неоднократно исследовали. В 2010 году, в исследовании журнала Ayurveda, американские ученые пришли к выводу, что это масло снижает у животных уровень холестерина в крови и уменьшает риск появления определенных сердечно-сосудистых заболеваний.

Также они нашли потенциальную связь между употреблением масла Гхи и уменьшением риска коронарной сердечной болезни.

В 2016 исследователи доказали, что топленое масло лучше для жарки, чем подсолнечное. Другое же исследование 2013 года выявило, что Гхи помогает защитить от развития жировых отложений в артериях.

Многочисленные исследования масла Гхи в 2015 году показали, что в нем очень мало холестерина и оно может улучшать общий уровень холестерина.

Стоит отметить, что практически все исследования проводились только на крысах. Но свойства масла Гхи до сих пор изучают.

Например, в начале 2017 были предположения, что Гхи может помогать при проведении химиотерапии. Ведь оно позволяет препаратам лучше проникать в организм.

Кроме полезных веществ в, топленом масле довольно много насыщенных вредных жиров, которые имеют определенные негативные последствия для работы сердца. Исследование, которое вышло в 2016 году в журнале Clinical & Diagnostic Research, изучало связь между употребление масла и работой сердца.

Ученые проанализировали здоровье 137 человек из разных частей Индии, которые используют Гхи в рационе. Результаты исследований не подтвердили утверждение о негативном влиянии масла на здоровье сердца.

Как и сколько

Стоимость масла Гхи в украинских магазинах не радует. Банка топленого масла весом 450 грамм стоит около 700 грн.

Приготовить топленое масло можно и в домашних условиях, ведь в его составе только сливочное масло.

Сделать Гхи можно на плите или в духовке. Разницы между этими способами приготовления почти нет.

Нужен 1 кг сливочного масла, минимум 82% жирности. Пропорции можно уменьшать или увеличивать. В кастрюлю или противень с толстым дном кладем кусок масла и отправляем в духовку на 150 градусов на 1,5 часа.

После масла нужно снять корочки, которые образовались на поверхности масла. Это белок, который получился во время приготовления.

Затем процедить масло в стеклянную банку так, чтобы осадок, образовавшийся на дне, не попал. Вот и все. Масло Гхи готово.

Такое масло может храниться очень долго, при правильных условиях даже годами. В аюрведе считалось, что чем старее топленое масло, тем оно ценнее. Его даже передавали с поколения от поколения.

Топленое масло Гхи - это хороший источник жиров, которые очень нужны организму и оно лучше, чем обычное сливочное. Ведь во время готовки меняет свои свойства и избавляется от вредных частиц (те, что опадают в осадок).

Использовать такое масло можно, как и обычное - добавлять в каши, намазывать на хлеб, добавлять в супы и заправлять салаты. Часто и для лечения или улучшения здоровья.

Например, для улучшения пищеварения, перед и после еды принимать одну чайную ложку Гхи, медленно рассасывая его во рту. По аюрведе, ни одно другое масло не действует так же мягко и эффективно.