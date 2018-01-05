10 ярких кинопремьер января. Среди них - украинская сказка и секс-комедия

5 января, 2018, 17:42

Две новинки от украинского кинематографа, лента о Сталине и история про настоящего мастера мистификаций

Свингеры

Смотрите в кинотеатре с: 1 января

Жанр: секс-комедия

Страна: Украина

Игорь – богатый бабник, который скучает в компании своей девушки – гламурной светской львицы Илоны. Она хочет быть дизайнером пижам, правда, основать бизнес она собирается за деньги своего избранника.

Тем временем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей к жене Ирине. Она требует от него секса, и у мужа нет на это ни сил, ни желания из-за рутины в 10-летнем браке. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту — свингерскому вечеру.

В фильме есть еще один персонаж – Света, которую любовник только что выставил обнаженной на балкон из-за внезапного возвращения жены. Ее спасти и обогреть может только сосед по балкону Денис.

"Свингеры" – украинская адаптация латвийского кинохита, что в 2016 году стал одним из лидеров местного проката. Продюсерами украинской версии кинокомедии стали создатели телепроекта "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", а одну из главных ролей в комедии сыграла певица Дарья Астафьева.

Величайший шоумен

Смотрите в кинотеатре с: 4 января

Жанр: мюзкл, драма

Страна: США

Фильм повествует об истории жизни Финеаса Тэйлора Барнума, скандального американского антрепренера, мастера мистификаций, который произвел революцию в мире развлечений. Он всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия.

Однажды он решает организовать бродячий цирк, который стал одним из самых популярных в девятнадцатом веке. Главную роль играет голливудский актер Хью Джекмен.

Атлантида

Смотрит в кинотеатре с: 11 января

Жанр: ужасы, триллер

Страна: Испания, Франция

Молодой человек отправляется на остров для того, чтобы работать метеорологом. Единственный житель, который есть на острове – смотритель маяка. Он встречает нового гостя не слишком тепло.

Со временем главный герой понимает, что предыдущий метеоролог, вместо которого он приехал работать, умер совсем не от тифа, что является официальной версией смерти. Ночью странные существа выныривают из воды и начинают осаду острова. События в фильме происходят в 1914 году.

Финальный портрет

Смотрит в кинотеатре с: 11 января

Жанр: биография, драма

Страна: США

В фильме рассказывают историю о конце жизни одного из выдающихся художников ХХ века – Альберто Джакометти.

Действие происходит в Париже 60-х годов. Художника окружает признание коллег, пылкость любовницы и ревность жены.

Когда ему надоедает такая жизнь, он знакомится с критиком Джеймсом Лордом, который впоследствии начинает позировать для картин Джакометти. Они активно обсуждают живопись и наслаждаются свежей атмосферой Франции.

Темные времена

Смотрите в кинотеатре с: 18 января

Жанр: военный, драма

Страна: Великобритания

За несколько дней до вступления на должность премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль должен столкнуться лицом к лицу с одной из самых сложных проблем в своей жизни и сделать выбор.

Он должен решить, стоит ли начинать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, или же защитить права и свободы граждан своей страны.

Неконтролируемая нацистская машина проносится Западной Европой, сметая все на своем пути. Черчилль понимает, что вторжение в его страну неизбежно и все равно рано или поздно произойдет.

Однако неподготовленная общественность, скептически настроенный монарх, а также постоянные стычки и непонимание внутри своей партии сильно бьют по Черчиллю.

Смерть Сталина

Смотрите в кинотеатре с: 25 января

Жанр: сатирическая комедия

Страна: Великобритания, Франция

В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла под авторством Фабьена Нури и Тьерри Робин. Она посвящена нескольким дням марта 1953-го, предшествовавших смерти генсека Иосифа Сталина, и развернулась в период страшной политической суеты в верхних кругах власти СССР.

После тридцати лет строгого тоталитарного режима в стране начинается безумная борьба за власть: здесь царит хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники покойного вождя.

"Смерть Сталина" - французская комедия в жанре политической сатиры от режиссера и сценариста Армандо Иануччи.

Тельма

Смотрите в кинотеатре с: 25 января

Жанр: детектив, драма

Страна: Норвегия, Франция, Дания, Швеция

Юная девушка Тельма переезжает в Осло, где почти сразу же влюбляется - впервые в своей жизни. Вот только любимой Тельмы оказывается ее новая одноклассница. Вместе с доселе незнакомыми чувствами девушка открывает в себе сверхъестественные способности, которые она не может контролировать.

Пока Тельма пытается разобраться в себе, ее одноклассница бесследно исчезает, после чего Тельма начинает обвинять в случившемся себя.

Сказка про деньги

Смотрите в кинотеатре с: 25 января

Жанр: сказка

Страна: Украина

Левко унаследует мельницу своего дяди, а позже — кабак пропавшего по мистическим обстоятельствам ростовщика Янкеля. Нечаянное обогащение будоражит в нем неуемную жажду денег. Когда Левко напрочь теряет способность к состраданию, дружбе и любви, в игру вступает нечистая сила.

Проект фильма стал одним из победителей Второго конкурсного отбора Госкино: он получил государственную финансовую поддержку в размере 11 911,3 грн. Это - 100 % стоимости производства.

Съемки фильма проходили в Киеве и в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово. Режиссером фильма стала Олеся Моргунец-Исаенко.

Фильм получил приз от Академии Индийского кинофестиваля (ICFF) и награду жюри за "Особый фильм".

Мой сын

Смотрите в кинотеатре с: 25 января

Жанр: драма, триллер

Страна: Франция, Бельгия

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость - его семилетний сын пропал без вести.

Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость растет, превращая его в животное, которое жаждет расправы.

Киллер с гарантией

Смотрите в кинотеатре с: 25 января

Жанр: драма, комедия

Страна: Великобритания

Уильям уже давно разочаровался в жизни. Ему постоянно не везет, и везде одни проблемы и неудачи: в личной жизни, в учебе, на работе. Он девять раз пытался свести счеты с жизнью, и даже это у парня не получается.

Он готов отдать свою жизнь тем, кто зарабатывает убийствами. Уильям подписывает контракт с профессиональным киллером, чтобы тот за неделю лишил парня жизни. Наконец Уильям получит то, что хотел.

Но проблема в том, что жизнь повернулась к нему другим боком, и теперь ему не хочется умирать. Только вот киллер не собирается расторгать контракт и хочет выполнить дело до конца.