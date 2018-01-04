Коноплянка в "Шахтере", Ротань в "Динамо". 7 самых ожидаемых трансферов зимы

4 января, 2018, 15:44

Дмитрий Марценишин

Зимнее трансферное окно в украинском футболе богато на сенсации: Евгения Коноплянку ждут в "Шахтере", а Руслана Ротаня - в "Динамо"

Евгений Коноплянка

Из "Шальке" в "Шахтер"

Настоящей трансферной сенсацией зимы может стать переход Евгения Колноплянки из немецкого "Шальке" в "Шахтер". О том, что украинский полузащитник может покинуть Гельзенкирхен и вернуться на родину сообщило немецкое издание Bild.

И хотя спортивный директор "Шальке" Аксель Шульц заявил, что "Шальке" не собирается отпускать Коноплянку, этот переход все еще выглядит вероятным. "Шахтер" в конце прошлого года анонсировал трансфер, который затмит переход самого Неймара из испанской "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.

Что это может быть Коноплянка свидетельствует то, что украинский левый вингер играет в Бундеслиге нестабильно, к тому же получает почти 5 млн евро в год. Это является существенной нагрузкой на бюджет клуба.

Коноплянке уже 28 лет и его трансферная стоимость постоянно падает. Если в 2016 году на момент перехода из испанской "Севильи" в "Шальке" она составляла 25 млн евро, то сейчас только 12,5 млн евро.

Кроме того, "Шальке" ведет переговоры с итальянским "Ювентусом" относительно аренды Марко Пьяцци. Хорват также играет слева в полузащите, но ему всего 22 года и это выгодный трансфер на перспективу.

Бернард

Из "Шахтера" в "Интер"



Коноплянка может заменить в "Шахтере" Бернарда. Бразильский левый полузащитник в нынешнем сезоне стал настоящим лидером донецкой команды. Внимание европейских клубов он привлек, прежде всего, выступлениями в Лиге чемпионов. Бернард своими тремя голами помог "Шахтеру" выйти в 1/8 финала.

У 25-летнего бразильца летом заканчивается контракт с "Шахтером". Если дончане не продадут его сейчас, или не заключат с ним нового контракта, то футболист сможет уйти бесплатно.

Самый предметный интерес к Бернарду проявляет итальянский "Интер". Спортивный директор миланцев Вальтер Сабатини хотел пригласить бразильца еще раньше, когда работал на аналогичной должности в другой итальянской команде - "Роме".

Английские СМИ сообщали, что Бернард попал в сферу интересов "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля". Также не исключен переход полузащитника в китайский "Цзянсу Суньин" и один из бразильских клубов.

Руслан Ротань

Из "Славии" в "Динамо"



Капитан сборной Украины Руслан Ротань даже в 36 лет остается желанным для многих клубов футболистом. Летом прошлого года он перешел из "Днепра" в чешскую "Славию". Сейчас опорный полузащитник близок к возвращению в киевское "Динамо", за которое он уже выступал в 2005-2008 годах.

Ротаню дали понять, что на него больше не рассчитывают в Праге в декабре, после отставки главного тренера Ярослава Шилгавы. Украинцу разрешили искать новый клуб.

Одним из вариантов стало именно "Динамо", которое пытается добавить "глубину" состава на вторую часть сезона. Ожидается, что Ротань подпишет с киевлянами контракт на шесть месяцев, с правом продления еще на один год.

Домагой Вида

Из "Динамо" в "Бешикташ"



О том, что центральный защитник Домагой Вида покинет "Динамо" после первой половины нынешнего сезона было известно давно. Еще осенью 28-летний хорват достиг предварительной договоренности с турецким "Бешикташем".

Президент киевского клуба Игорь Суркис в декабре сделал отчаянную попытку удержать Виду, у которого истекал контракт. Хорвату, якобы предлагали самую большую зарплату в истории "Динамо" должность спортивного директора после окончания карьеры. Однако, один из лидеров киевлян отказался и уже официально переехал в Стамбул.

"Динамо" отреагировало на потерю мгновенно и приобрело в центр обороны Артема Шабанова из "Олимпика". 25-летний футболист в прошлом году уже успел дебютировать в сборной Украине и считается одним из лучших футболистов этого амплуа в Премьер-лиге.

Евгений Хачериди

Из "Динамо" в "Трабзонспор"



Покупка Шабанова выглядит особенно актуальной в свете возможной потери "Динамо" другого основного центрального защитника Евгения Хачериди. 30-летний футболист отказался продлевать с киевлянами контракт, истекающий летом следующего года и занялся поисками нового клуба.

По сообщениям СМИ, в услугах защитника заинтересован "Шахтер", который зимой активно усиливает оборону. Однако агент игрока Иван Пироженко опроверг такую возможность. Очевидно, не будет продавать главному конкуренту своего лидера и "Динамо".

Шанс заработать на трансфере Хачереди, не усиливая дончан, у киевлян все еще остается. Турецкие медиа сообщают о переговорах футболиста с "Трабзонспором" и "Галатасараем". Агент говорит про имеющиеся варианты из европейских топ-чемпионатов.

Додо

Из "Куритибы" в "Шахтер"



Пока вариант с приглашением зимой Хачереди выглядит маловероятным, "Шахтер" усилил другую проблемную позицию в обороне. Донетчане купили за 2 млн евро у бразильской "Куритибы" правого защитника Додо. Футболисту всего 19 лет, но скауты "Шахтера" хорошо известны умением находить в Бразилии талантливых футболистов и превращать их в настоящих звезд.

В "Шахтере" Додо должен составить конкуренцию на правом фланге игроку сборной Украины Богдану Бутко, игра которого осенью вызвала много нареканий. Еще один правый защитник дончан - Дарио Срна дисквалифицирован за употребление допинга. Хорвату в мае исполнится 36 и пока неизвестно, сможет ли он вообще вернуться на поле после наказания.

Беньямин Вербич

Из "Копенгагена" в "Динамо"



"Динамо" в последние годы переживало ощутимый финансовый кризис. Из-за этого в клуб приглашались в основном свободные агенты, а покупались недорогие футболисты. Но, после продажи немецкой "Боруссии" Андрея Ярмоленко за 25 млн евро у клуба появились необходимые ресурсы.

Как следствие - "Динамо" купило у датского "Копенгагена" за 4 млн евро словенца Беньямина Вербича. Киевляне перехватили 24-летнего левого вингера у клубов из Италии и Англии, предложив ему лучшие условия контракта - зарплату 1 млн евро в год.

Вербич, который в нынешнем сезоне забил за "Копенгаген" 11 голов и отдал результативные передачи, должен усилить проблемный левый фланг "Динамо", где неубедительно выглядит парагваец Дерлис Гонсалес и вынужден играть номинальный правый вингер - Виктор Цыганков.