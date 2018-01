10 музыкальных альбомов 2018-го, которых ждет весь мир

4 января, 2018, 15:53

Новая порция музыки от культовых The Prodigy, электронная магия от Moby и мягкие треки Franz Ferdinand впервые в Киеве

Эспрессо.TV собрали самые ожидаемые музыкальные альбомы 2018 года.

Fall Out Boy – Mania

Когда слушать: 19 января

Долго же пришлось ждать фанатам Fall Out Boy нового альбома. Сначала группа обещал презентовать его 15 сентября 2017 года, но незадолго до даты ребята признались, что поспешили. К счастью, до релиза вышли четыре сингла к Mania.

Главный сингл Young and Menace звучит не так, как предыдущие треки группы - на композицию заметно повлияли электронные жанры. А это значит, что в новом альбоме Fall Out Boy нас изрядно удивят.

Charlie Puth – VoiceNotes

Когда слушать: 19 января

Американский поп-певец Чарли Пут стал известным благодаря песне See You Again. В дуэте с рэпером Wiz Khalifa они создали трек, клип к нему на YouTube собрал более 3,3 миллиарда просмотров.

Музыкант выпустит второй альбом VoiceNotes. Первый легкий и стильный сингл How Long уже занял верхушки трек-листов радиостанций. Поклонникам остается лишь надеяться, что новая пластинка будет такой же легкой и ждать премьеру.

Awolnation – Here Come The Runts

Когда слушать: 2 февраля

Последний раз Awolnation радовали новым альбомом 4 года назад. И вот группа снова пополняет полочку с электроник-роком новой пластинкой Here Come The Runts. В альбом войдет 14 треков. Группа уже успела выпустить несколько синглов, а на трек Seven Sticks of Dynamite даже сняли клип.

Justin Timberlake – Man Of The Woods

Когда слушать: 2 февраля

В 2013 году певец вернулся в музыку с двойным альбомом Experience 20/20, но после тура в его поддержку он снова ушел в кинематограф. Увидеть Тимберлейка можно будет в одной из главных ролей в фильме Вуди Аллена "Колесо чудес". А насчет альбома, то над новыми песнями певец работает в студии Фаррелла Уильямса и Тимбалэнда.

Franz Ferdinand – Always Ascending

Когда слушать: 9 февраля

Шотландцы возвращаются: культовая группа середины 2000-х выпускает новый альбом после пяти лет молчания. Судя по одноименному синглу Always Ascending, пластинка будет мягкой, и от нее будет слегка веять величием.

Кстати, Franz Ferdinand впервые выступит в Украине. Концерт состоится 13 июня в Киеве.

Moby – Everything Was Beautiful and Nothing Hurt

Когда слушать: 2 марта

Гуру электронной музыки Moby возвращается с новой пластинкой. За последние несколько лет музыкант сдал позиции, поэтому его альбомы воспринимали холодно и оценивали не слишком высоко. И не удивительно, ведь за шесть лет появилось целых пять альбомов.

Но новая песня, которую поклонники уже имели возможность услышать, вселяет надежду. По крайней мере, она звучит интереснее и качественнее, чем предыдущие выпущенные композиции.

The Prodigy

Когда слушать: 2018

После феерического выступления культовой группы The Prodigy на фестивале Atlas Weekend в Киеве украинские фанаты еще больше полюбили пионеров жанра бигбит. Новый альбом они анонсировали еще в конце 2016 года, но работа над пластинкой затянулась.

Все из-за того, что музыканты не могли определиться с форматом. Сначала они хотели выпустить мини-альбом, но, похоже, решили сделать его полноформатным.

MGMT – Little Dark Age

Когда слушать: 2018

Американский дуэт MGMT опубликовал клип на сингл Little Dark Age. Это первый музыкальный релиз Эндрю ВанВингардена и Бена Голдвассера за четыре года. Новый трек сочетает в себе психоделический звук, характерный для ранних работ дуэта, а, следовательно, пластинка порадует поклонников раннего творчества MGMT.

Muse

Когда слушать: Будет анонсировано

Еще один новый альбом подарят поклонникам елекро-рокеры Muse. И хоть ни даты выхода, ни названия альбома до сих пор нет, пластинка обещает быть интересной. Чтобы убедиться, стоит посмотреть клип на сингл "Dig Down".

Arctic Monkeys

Когда слушать: 2018

За первые одиннадцать лет существования шеффилдский квартет прошел долгий путь перемен. Сейчас группа Алекса Тернера упорно работает над новыми песнями в студии. Об альбоме пока ничего неизвестно, но, судя по бороде, появившейся на лице фронтмена, формат таки изменился.